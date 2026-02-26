2026. február 26. csütörtök Edina
9 °C Budapest
New York, 2024. május 31.Donald Trump volt amerikai elnök távozik a manhattani büntetõbíróságról a perében hozott ítélet kihirdetése napján, 2024. május 30-án. Az esküdtszék mind a 34 vádpontban bûnösnek találta Donald Trumpot az ell
Világ

Ez komoly? Magyarországon szeretik Trumpot a 2. legtöbben az EU-ban – ez az ország az első

Pénzcentrum
2026. február 26. 15:30

A Gallup friss felmérése szerint a legtöbb nyugat-európai országban elképesztően magas, gyakran 50–70 százalékot is meghaladó az elutasítottsága Donald Trumpnak, miközben Magyarország az EU‑n belül a második legkedvezőbb megítélést mutatja. A kontinens politikai térképén így éles kontraszt rajzolódik ki Kelet és Nyugat között.

A legfrissebb európai közvélemény-kutatási adatok alapján Magyarország az egyik leginkább Trump‑barát ország az Európai Unión belül.

Bár a volt amerikai elnök megítélése a kontinens nagy részén kifejezetten negatív, Magyarországon a jóváhagyási arány (9%), ami az EU-s mezőnyben a második legkedvezőbb értéknek számít, minket csak Románia előz meg, ahol még pozitív is Donald Trump népszerűsége.

Forrás: Gallup Felmérés/Reddit.Forrás: Gallup Felmérés/Reddit.

Mint látható a térképen, a lista élén Koszovó áll, ahol a támogatottság jóval magasabb, 27%. Rajtuk kívül csak Románia és Moldova mutat még enyhén pozitív vagy a nullához közeli értéket, míg a legtöbb nyugat- és észak-európai országban kifejezetten erős az elutasítás.

A legnegatívabb vélemények Skandináviában és a Benelux‑államokban mérhetők, ahol a mutatók –60% és –80% között mozognak.

A magyar adat így nem azt jelenti, hogy kimagaslóan népszerű lenne Trump, hanem azt, hogy az EU-n belül itt a legkisebb az elutasítás mértéke. Ez tovább erősíti azt a képet, hogy a magyar közvélemény külpolitikai preferenciái több ponton eltérnek a nyugat-európai trendektől.

Kapcsolódó cikkeink:
