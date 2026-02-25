2026. február 25. szerda Géza
Eskifjordur is a charming seaside village in the mid of the eastern Fjords and the red-colored and well-preserved houses and fishing sheds lined up and down the shore provide an amazing view.
Világ

Új ország csatlakozhat az Európai Unióhoz: már minden feltétel adott - hamarosan népszavaznak róla

Pénzcentrum
2026. február 25. 20:20

Izland a következő hónapokban népszavazást tarthat az európai uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséről – jelentette be Kristrún Frostadóttir miniszterelnök Varsóban - írja a The Guardian.

A bejelentés azt követően hangzott el, hogy a szigetország kormányfője Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel egyeztetett. Frostadóttir a közös sajtótájékoztatón közölte: bár a népszavazás pontos időpontjáról még nem született végleges döntés, a tervek szerint a választók a közeljövőben az urnák elé járulhatnak, hogy határozzanak az uniós közeledés kérdésében.

A politikus hangsúlyozta, hogy a csatlakozás számos új lehetőséget nyitna meg országa számára, és ebben lengyel kollégája is megerősítette. Kitért Izland nemzeti identitására is, majd leszögezte: bízik benne, hogy az Európai Unió tiszteletben tartja a szigetország egyedi szemléletmódját, életstílusát, valamint természeti erőforrásainak védelmét.

Ugyanakkor elvárásként fogalmazta meg, hogy a közösségnek egyenlő félként kell kezelnie a kisebb és a nagyobb tagállamokat.

Az eseményen Donald Tusk az Egyesült Királyság példájával érvelt a csatlakozás mellett. A lengyel kormányfő megjegyezte, hogy a kilépés óta eltelt évek tapasztalatai alapján a brit lakosság jelentős része ma már megbánta a távozást.
Címlapkép: Getty Images
