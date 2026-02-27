Dermesztő, mit csinálnak ezek a tinilányok: döbbenetes szám jött ki, rámegy az egész életük

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb elemzése szerint Európa világszinten továbbra is élen jár a dohánytermékek fogyasztásában. A kontinensen élő tizenéves lányok körében a dohányzás aránya globális összehasonlításban is kiemelkedően magas. A szervezet az e-cigaretták terjedése miatt is riasztó képet fest, különösen a fiatalok körében - tudósított a The Guardian.

A WHO adatai szerint a 13–15 éves európai serdülők 14,3 százaléka rendszeresen használ e-cigarettát vagy egyéb hevítőeszközt, ami világviszonylatban a legmagasabb arány ebben a korcsoportban. A kontinensen mintegy 4 millió tizenéves fogyaszt valamilyen dohányterméket. A világ felnőtt női dohányosainak 40 százaléka – közel 62 millió nő – Európában él. A dohányzás évente becslések szerint 1,1 millió halálesetért felelős a kontinensen.

Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója szerint gyorsított ütemű intézkedések nélkül Európa 2030-ra is a legrosszabbul teljesítő régió marad. A szakember hangsúlyozta, hogy a fiatalok közötti magas e-cigaretta-használat nem a véletlen műve, hanem a dohányipar tudatos stratégiájának eredménye. A gyártók ízesített termékekkel és kifinomult közösségimédia-kampányokkal célzottan szólítják meg a fiatalokat.

Az elemzés rámutat arra is, hogy az európai országoknak csupán egyharmadában van érvényben olyan szabályozás, amely minden zárt nyilvános térben tiltja a dohányzást, és mindössze az országok negyede tiltja a dohányreklámokat. A WHO szerint Belgium, Dánia és Hollandia ugyanakkor jó példával jár elöl. Ezek az államok szabályozzák az újszerű nikotintermékeket, betiltják az ízesítőanyagok használatát és korlátozzák a reklámozást.

Az Egyesült Királyság a kedvezőbb eredményeket mutató országok közé tartozik. A szigetország 13 százalékos dohányzási arányával a harmadik legalacsonyabb értéket jegyzi Európában Türkmenisztán és Izland után. Az ország jó úton halad afelé, hogy a 15 éven felüliek körében 30 százalékos relatív csökkenést érjen el a dohányzás elterjedtségében.

Kristina Mauer-Stender, a WHO európai régiójának dohányzás-visszaszorításért felelős szakértője figyelmeztetett: évtizedes eredmények kerülhetnek veszélybe, ha a szabályozás nem tart lépést a gyorsan változó nikotinpiaccal. Mint fogalmazott, az új típusú termékekre is alkalmazni kell azokat a szigorú dohányzásellenes eszközöket, amelyek a hagyományos termékeknél már beváltak.