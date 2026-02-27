2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
stop smoking concept.
Egészség

Dermesztő, mit csinálnak ezek a tinilányok: döbbenetes szám jött ki, rámegy az egész életük

Pénzcentrum
2026. február 27. 14:42

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb elemzése szerint Európa világszinten továbbra is élen jár a dohánytermékek fogyasztásában. A kontinensen élő tizenéves lányok körében a dohányzás aránya globális összehasonlításban is kiemelkedően magas. A szervezet az e-cigaretták terjedése miatt is riasztó képet fest, különösen a fiatalok körében - tudósított a The Guardian.

A WHO adatai szerint a 13–15 éves európai serdülők 14,3 százaléka rendszeresen használ e-cigarettát vagy egyéb hevítőeszközt, ami világviszonylatban a legmagasabb arány ebben a korcsoportban. A kontinensen mintegy 4 millió tizenéves fogyaszt valamilyen dohányterméket. A világ felnőtt női dohányosainak 40 százaléka – közel 62 millió nő – Európában él. A dohányzás évente becslések szerint 1,1 millió halálesetért felelős a kontinensen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója szerint gyorsított ütemű intézkedések nélkül Európa 2030-ra is a legrosszabbul teljesítő régió marad. A szakember hangsúlyozta, hogy a fiatalok közötti magas e-cigaretta-használat nem a véletlen műve, hanem a dohányipar tudatos stratégiájának eredménye. A gyártók ízesített termékekkel és kifinomult közösségimédia-kampányokkal célzottan szólítják meg a fiatalokat.

Kapcsolódó cikkeink:

Az elemzés rámutat arra is, hogy az európai országoknak csupán egyharmadában van érvényben olyan szabályozás, amely minden zárt nyilvános térben tiltja a dohányzást, és mindössze az országok negyede tiltja a dohányreklámokat. A WHO szerint Belgium, Dánia és Hollandia ugyanakkor jó példával jár elöl. Ezek az államok szabályozzák az újszerű nikotintermékeket, betiltják az ízesítőanyagok használatát és korlátozzák a reklámozást.

Az Egyesült Királyság a kedvezőbb eredményeket mutató országok közé tartozik. A szigetország 13 százalékos dohányzási arányával a harmadik legalacsonyabb értéket jegyzi Európában Türkmenisztán és Izland után. Az ország jó úton halad afelé, hogy a 15 éven felüliek körében 30 százalékos relatív csökkenést érjen el a dohányzás elterjedtségében.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Kristina Mauer-Stender, a WHO európai régiójának dohányzás-visszaszorításért felelős szakértője figyelmeztetett: évtizedes eredmények kerülhetnek veszélybe, ha a szabályozás nem tart lépést a gyorsan változó nikotinpiaccal. Mint fogalmazott, az új típusú termékekre is alkalmazni kell azokat a szigorú dohányzásellenes eszközöket, amelyek a hagyományos termékeknél már beváltak.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #cigaretta #európa #dohányzás #reklám #szabályozás #fiatalok #közösségi média #egészségügyi világszervezet #dohánytermékek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:57
14:42
14:25
14:15
14:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 27.
Tarolnak ezek az utazások Magyarországon 2026-ban: egyre többen fizetnek be, óriási biznisz épül rá
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 27.
Érik az összeomlás? Több mint 200 ezer magyar dolgozó veszítheti el az állását egyik napról a másikra
2026. február 27.
Komoly baj lehet abból, ahogyan a magyar iskolák felkészítik a gyerekeket az életre: sokan nem látják, mekkora kárt okoz ez később
2026. február 26.
Óriási projekt a Fehér Házban: elképesztő dologra készül Donald Trump
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 27. péntek
Ákos, Bátor
9. hét
Február 27.
Nemzetközi Jegesmedvenap
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
2
2 hete
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
3
1 hónapja
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
4
1 napja
Ezt okvetlenül tudnia kell minden gyógyszert felírató betegnek: jöhet a felzúdulás az orvosi rendelőkben
5
6 napja
Kiadták a vészjelzést, halálos betegség terjed a kutyák között a fővárosban: emberekre is veszélyes lehet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Spot
Azonnali vételt vagy eladást jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 14:25
Hivatalos bejelentés! Emelt összegű élelmiszerutalványt kapnak öregségi nyugdíjasok idén tavasszal
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 13:25
Megdöbbentő adat a nyugdíjpénztáraknál: brutális mennyiségű pénz lett oda
Agrárszektor  |  2026. február 27. 14:29
Ilyen paprikával lehetnek tele a magyar boltok: durva, honnan jön
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel