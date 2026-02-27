Távozott posztjáról a 2030-as francia Alpok téli olimpia szervezőbizottságának vezérigazgatója, Cyril Linette.
Dermesztő, mit csinálnak ezek a tinilányok: döbbenetes szám jött ki, rámegy az egész életük
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb elemzése szerint Európa világszinten továbbra is élen jár a dohánytermékek fogyasztásában. A kontinensen élő tizenéves lányok körében a dohányzás aránya globális összehasonlításban is kiemelkedően magas. A szervezet az e-cigaretták terjedése miatt is riasztó képet fest, különösen a fiatalok körében - tudósított a The Guardian.
A WHO adatai szerint a 13–15 éves európai serdülők 14,3 százaléka rendszeresen használ e-cigarettát vagy egyéb hevítőeszközt, ami világviszonylatban a legmagasabb arány ebben a korcsoportban. A kontinensen mintegy 4 millió tizenéves fogyaszt valamilyen dohányterméket. A világ felnőtt női dohányosainak 40 százaléka – közel 62 millió nő – Európában él. A dohányzás évente becslések szerint 1,1 millió halálesetért felelős a kontinensen.
Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója szerint gyorsított ütemű intézkedések nélkül Európa 2030-ra is a legrosszabbul teljesítő régió marad. A szakember hangsúlyozta, hogy a fiatalok közötti magas e-cigaretta-használat nem a véletlen műve, hanem a dohányipar tudatos stratégiájának eredménye. A gyártók ízesített termékekkel és kifinomult közösségimédia-kampányokkal célzottan szólítják meg a fiatalokat.
Az elemzés rámutat arra is, hogy az európai országoknak csupán egyharmadában van érvényben olyan szabályozás, amely minden zárt nyilvános térben tiltja a dohányzást, és mindössze az országok negyede tiltja a dohányreklámokat. A WHO szerint Belgium, Dánia és Hollandia ugyanakkor jó példával jár elöl. Ezek az államok szabályozzák az újszerű nikotintermékeket, betiltják az ízesítőanyagok használatát és korlátozzák a reklámozást.
Az Egyesült Királyság a kedvezőbb eredményeket mutató országok közé tartozik. A szigetország 13 százalékos dohányzási arányával a harmadik legalacsonyabb értéket jegyzi Európában Türkmenisztán és Izland után. Az ország jó úton halad afelé, hogy a 15 éven felüliek körében 30 százalékos relatív csökkenést érjen el a dohányzás elterjedtségében.
Kristina Mauer-Stender, a WHO európai régiójának dohányzás-visszaszorításért felelős szakértője figyelmeztetett: évtizedes eredmények kerülhetnek veszélybe, ha a szabályozás nem tart lépést a gyorsan változó nikotinpiaccal. Mint fogalmazott, az új típusú termékekre is alkalmazni kell azokat a szigorú dohányzásellenes eszközöket, amelyek a hagyományos termékeknél már beváltak.
Az enyhe idő hatására az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja.
Ezt okvetlenül tudnia kell minden gyógyszert felírató betegnek: jöhet a felzúdulás az orvosi rendelőkben
A Belügyminisztérium február közepén benyújtott törvénytervezete szerint a jövőben gyógyszerészek és szakápolók is jogosultságot kapnának az elektronikus vényírásra.
A mogyoró, az éger, a kőris, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenjére allergiások készüljenek fel az allergiás tünetek megjelenésére.
A Szent-Györgyi Albert Díj szavazás 2026. február 16-tól március 16. éjfélig tart. Ez idő alatt bárki leadhatja voksát a hivatalos jelöltekre.
Mivel bűncselekményre vagy idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az ügyet.
Félmillió magyar szenved ezekben a veszélyes, ritka betegségekben: sokan közülük nem is tudják, mivel van dolguk
A ritka kórképeknél az adatok és a tapasztalatok hiánya jelenti a legnagyobb kihívást.
Megszólalt a kórházban fekvő Erdő Péter titkára: a bíboros "hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait"
A bíboros titkára, Eredics Gergő arról számolt be, Erdő Péter hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait.
Friss hírek Erdő Péter állapotáról: sürgős műtéteket kellett elvégezni a magyar bíboroson, kórházban ápolják
Kórházban ápolják Erdő Péter bíborost, aki az elmúlt időszakban több sürgős műtéten is átesett, így a nagyböjti szertartásokon sem tudott részt venni.
Kiadták a vészjelzést, halálos betegség terjed a kutyák között a fővárosban: emberekre is veszélyes lehet
Giardia-fertőzés terjed a kutyák között, amely súlyos emésztőrendszeri tünetekkel jár, és különösen a kölykökre, valamint az idős állatokra jelent veszélyt.
A finanszírozás révén a vakcinák teljes klinikai fejlesztési folyamata megvalósulhat a piacra lépésig.
Váratlan műtéten esett át és kórházi kezelésre szorul Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek.
A helyszínen a rendőrség is megjelent, a csapatirányító százados pedig utalt rá, hogy érkezni fog egy gyámhatósági végzés.
Az ALS nem gyógyítható betegség, a kezelés célja a tünetek enyhítése, a beteg életminőségének megőrzése.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható.
Valós veszélyt jelenthet Magyarországon a Chikungunya-láz? Ezt érdemes tudni az egzotikus kórról most
Mutatjuk, mit érdemes jelenleg tudni a Chikungunya okozta lázról, és mit tehetünk azért, hogy ne betegedjünk meg.
A rendszeres testmozgás elkezdéséhez és fenntartásához három dolog szükséges: képesség a mozgásra, motiváció és megfelelő környezet.
Hónapok óta hiánycikk a kulcsfontosságú gyógyszer Magyarországon: veszélybe kerülhetnek az érintett gyerekek
Több szülő arról beszélt, hogy hiába keresik a Bitinex nevű készítményt, hosszabb ideje nem tudják beszerezni, és a helyzet már az online szülői csoportokban is...
Akár 10-20 évvel tovább élhetünk egészségben. De mennyibe kerül a hosszú élet? Hogyan lett egyre nagyobb üzlet a longevity? Mutatjuk!
