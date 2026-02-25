A magyar olajcég fenntartja azt a véleményét is, hogy a JANAF visszaél monopolhelyzetével, mivel az európai átlagár többszörösét kéri el a szállításért 100 kilométerre vetítve.
Interjúban kérdezték Zelenszkij jobbkezét a magyar vétókról: nem kertelt a válaszában
Magyarország "túszul ejti" az Európai Unió Oroszország elleni huszadik szankciócsomagját – nyilatkozta Vladiszlav Vlaszjuk, Volodimir Zelenszkij elnök szankcióügyi tanácsadója az Euractiv-nak. A szakértő szerint az uniós tengeri szolgáltatási tilalom 2026 végéig akár 17 milliárd euró bevételtől is megfoszthatná Moszkvát.
Vladiszlav Vlaszjuk az Euractivnak adott interjúban kifejtette: Orbán Viktor miniszterelnök vétója megakadályozza az EU-t abban, hogy elvágja az orosz hadigazdaság szempontjából létfontosságú szolgáltatásokat, például az orosz nyersolajat szállító hajók biztosítását. Budapest a Barátság kőolajvezeték helyreállításához köti a csomag jóváhagyását, amelyen keresztül orosz olaj érkezik Ukrajnán át Magyarországra.
"Miért keverné bárki össze a szankciócsomagot az olajvezetékkel? Ráadásul nem mi romboltuk le" – fogalmazott a tanácsadó. Hozzátette: mindent megtesznek a helyreállítás érdekében, de ez nem egyszerű feladat, Orbán eljárása pedig leginkább a szankciócsomag túszul ejtésére hasonlít.
A magyar vétó – kiegészülve a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolásával – tovább élezte a Budapest és Kijev közötti, régóta fennálló diplomáciai feszültséget.
A csomag központi eleme az orosz olajat szállító hajóknak nyújtott tengeri szolgáltatások – például a biztosítás és a javítás – teljes körű tilalma lenne. A magyar vétót megelőzően a tagállamok közötti nézeteltérés lassította a folyamatot: vita alakult ki arról, hogy a tilalom csak a G7-ek támogatásával lépjen-e életbe. Görögország és Málta, amelyek gazdasága erősen függ a globális hajózástól, azzal érveltek, hogy az egyoldalú uniós korlátozás kontraproduktív lenne.
Álláspontjuk szerint ez csupán az indiai és kínai tengeri szolgáltatók piaci pozícióját erősítené. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szintén jelezte, hogy az intézkedést a G7-ekkel összehangolva vezetnék be.
Vlaszjuk szerint azonban a szolgáltatási tilalom a G7-ek részvétele nélkül is rendkívül hatékony lenne. Egy konzervatív becslés alapján az intézkedés 2026 végéig legalább 17 milliárd euró veszteséget okozna a Kremlnek. "Oroszország olajexportjának 60 százaléka a Balti-tengeren keresztül zajlik, az EU szerepe pedig kulcsfontosságú az orosz olajflotta számára szükséges szolgáltatások biztosításában" – tette hozzá a tanácsadó.
A szakértő kitért arra is, hogy Magyarország mellett Szlovákia is a csomag blokkolásával fenyegetőzött, arra hivatkozva, hogy a lépés megzavarhatná az amerikai közvetítéssel zajló orosz–ukrán béketárgyalásokat. Vlaszjuk a két közép-európai ország magatartását váratlannak és meglehetősen udvariatlannak nevezte. Ugyanakkor bizakodását fejezte ki, hogy a helyzet végül megoldódik, ahogyan az az előző tizenkilenc szankciócsomag esetében is történt.
