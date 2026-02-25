Interjúban kérdezték Zelenszkij jobbkezét a magyar vétókról: nem kertelt a válaszában

Magyarország "túszul ejti" az Európai Unió Oroszország elleni huszadik szankciócsomagját – nyilatkozta Vladiszlav Vlaszjuk, Volodimir Zelenszkij elnök szankcióügyi tanácsadója az Euractiv-nak. A szakértő szerint az uniós tengeri szolgáltatási tilalom 2026 végéig akár 17 milliárd euró bevételtől is megfoszthatná Moszkvát.

Vladiszlav Vlaszjuk az Euractivnak adott interjúban kifejtette: Orbán Viktor miniszterelnök vétója megakadályozza az EU-t abban, hogy elvágja az orosz hadigazdaság szempontjából létfontosságú szolgáltatásokat, például az orosz nyersolajat szállító hajók biztosítását. Budapest a Barátság kőolajvezeték helyreállításához köti a csomag jóváhagyását, amelyen keresztül orosz olaj érkezik Ukrajnán át Magyarországra.

"Miért keverné bárki össze a szankciócsomagot az olajvezetékkel? Ráadásul nem mi romboltuk le" – fogalmazott a tanácsadó. Hozzátette: mindent megtesznek a helyreállítás érdekében, de ez nem egyszerű feladat, Orbán eljárása pedig leginkább a szankciócsomag túszul ejtésére hasonlít.

A magyar vétó – kiegészülve a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolásával – tovább élezte a Budapest és Kijev közötti, régóta fennálló diplomáciai feszültséget.

A csomag központi eleme az orosz olajat szállító hajóknak nyújtott tengeri szolgáltatások – például a biztosítás és a javítás – teljes körű tilalma lenne. A magyar vétót megelőzően a tagállamok közötti nézeteltérés lassította a folyamatot: vita alakult ki arról, hogy a tilalom csak a G7-ek támogatásával lépjen-e életbe. Görögország és Málta, amelyek gazdasága erősen függ a globális hajózástól, azzal érveltek, hogy az egyoldalú uniós korlátozás kontraproduktív lenne.

Álláspontjuk szerint ez csupán az indiai és kínai tengeri szolgáltatók piaci pozícióját erősítené. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szintén jelezte, hogy az intézkedést a G7-ekkel összehangolva vezetnék be.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Vlaszjuk szerint azonban a szolgáltatási tilalom a G7-ek részvétele nélkül is rendkívül hatékony lenne. Egy konzervatív becslés alapján az intézkedés 2026 végéig legalább 17 milliárd euró veszteséget okozna a Kremlnek. "Oroszország olajexportjának 60 százaléka a Balti-tengeren keresztül zajlik, az EU szerepe pedig kulcsfontosságú az orosz olajflotta számára szükséges szolgáltatások biztosításában" – tette hozzá a tanácsadó.

A szakértő kitért arra is, hogy Magyarország mellett Szlovákia is a csomag blokkolásával fenyegetőzött, arra hivatkozva, hogy a lépés megzavarhatná az amerikai közvetítéssel zajló orosz–ukrán béketárgyalásokat. Vlaszjuk a két közép-európai ország magatartását váratlannak és meglehetősen udvariatlannak nevezte. Ugyanakkor bizakodását fejezte ki, hogy a helyzet végül megoldódik, ahogyan az az előző tizenkilenc szankciócsomag esetében is történt.