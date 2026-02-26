A magyar adat nem azt jelenti, hogy kimagaslóan népszerű lenne Trump, hanem azt, hogy az EU-n belül itt a legkisebb az elutasítás mértéke.
Megszületik végre a megállapodás? Irán és az USA ismét tárgyal a nukleáris programról Genfben
Irán és az Egyesült Államok Genfben kezdték meg a nukleáris viták rendezését célzó harmadik tárgyalásukat. Mindkét fél a diplomáciát részesíti előnyben, miközben Washington jelentős katonai erőt állított fel a térségben, szemlézte a Telex.
Irán és az Egyesült Államok csütörtökön Genfben kezdte meg újabb, immár harmadik tárgyalását, amelynek célja a régóta fennálló nukleáris vita rendezése és az Irán elleni amerikai támadások megelőzése. Februárban indították újra a tárgyalásokat, mert az amerikai adminisztráció meg akarja akadályozni Teherán nukleáris programjának előrehaladását, amelynek létezését Irán tagadja. A tárgyalások előtt az amerikai csapatok támadópozícióba rendeződtek, gyakorlatilag minden készen állt egy esetleges beavatkozásra.
Donald Trump az elmúlt héten újságírók előtt korlátozott katonai csapást fontolgatott, ugyanakkor évértékelő beszédében hangsúlyozta: a diplomáciát részesítené előnyben, de nem engedi, hogy Irán atomfegyverhez jusson.
A Genfben zajló tárgyalásokon Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Donald Trump veje, Jared Kushner, valamint Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter vesz részt, az ENSZ nukleáris felügyeleti szerve és ománi közvetítők kísérik az egyeztetéseket. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint komoly kihívást jelent, hogy Irán nem kívánja megvitatni ballisztikusrakéta-programját.
Az Egyesült Államok a Közel-Keleten a legnagyobb katonai erőt telepítette 2003 óta, célja az atomfegyverkezés megállítása. Korábban rövid amerikai támadás történt Irán ellen, de a konfliktus nem eszkalálódott. Irán a legutóbbi tárgyalások után jelezte, hogy gyors és tisztességes megállapodást szeretne, ugyanakkor fenntartja a „békés nukleáris arzenál” lehetőségét.
Trump céljai között a nukleáris létesítmények leszerelése, a dúsított urán átadása és a ballisztikusrakéta-erő visszanyesése szerepel. Lehetséges célpontokként az atomlétesítmények, rakétakilövő állások, a Forradalmi Gárda főhadiszállása, légvédelmi rendszerek, dróngyártó üzemek, valamint célzott támadások az ország politikai és katonai vezetői ellen, például Ali Hamenei ajatollah ellen is felmerültek.
Irán láthatóan igyekszik elkerülni az eszkalációt. Maszúd Peszeskján iráni elnök kijelentette, hogy az ország betiltotta a tömegpusztító fegyvereket, és nem fog atomfegyvereket fejleszteni, továbbra is fenntartva, hogy nukleáris programja megfelel az 1970-ben ratifikált atomsorompó-egyezménynek.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan visszautasította a magyar kormány vádjait, amelyek szerint Kijev politikai okokból állította volna le a Barátság kőolajvezetéket.
