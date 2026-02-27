2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
Kép az Aldi feliratról az egyik budapesti üzletükön. Az Aldi, azaz Albrecht Diskont két diszkont szupermarketlánc márkája, amely 20 országban több mint 10 000 üzlettel rendelkezik.
Vásárlás

Árrésstopra sincs szükség, komoly árcsökkentést jelentett be a magyar diszkont: itt az olcsósított termékek listája

Pénzcentrum
2026. február 27. 16:31

Jelentős, több lépcsőben végrehajtott árcsökkentést jelentett be az ALDI Magyarországon: március 5-től több mint 600 termék ára mérséklődik átlagosan mintegy 10 százalékkal. A vállalat közlése szerint ezzel 2026 első negyedévében az állandó kínálat közel felét érinti valamilyen mértékű ármérséklés.

A kereskedelmi lánc az év elején már több mint 500 termék árát csökkentette, főként húsok, tejtermékek és édességek esetében. Az újabb árcsökkentési körrel együtt így az első negyedévben összesen több mint 1000 árucikk válik olcsóbbá a magyarországi üzletekben.

A mostani intézkedés széles termékkört fed le: az érintett termékek között élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű cikkek is szerepelnek.

Kapcsolódó cikkeink:

Az ármérséklés

  • húsokat,
  • halakat,
  • felvágottakat,
  • fagyasztott zöldségeket
  • és gyümölcsöket,
  • tejtermékeket,
  • pékárut
  • és alapélelmiszereket is érint, 

emellett egyes italok, háztartási tisztítószerek, papíráruk, kozmetikumok, valamint állateledelek ára is alacsonyabb lehet a következő hetekben.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Bernhard Haider, az ALDI Magyarország ügyvezető igazgatója szerint az átfogó ármérséklés rendkívüli léptékű a cég hazai működésében. Kiemelte, hogy 18 év alatt most először hajtanak végre ilyen széles körű, tartós árcsökkentést, amely három hónap alatt a teljes állandó kínálat közel felét érinti.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról.
Címlapkép: Getty Images
