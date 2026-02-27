Árrésstopra sincs szükség, komoly árcsökkentést jelentett be a magyar diszkont: itt az olcsósított termékek listája

Jelentős, több lépcsőben végrehajtott árcsökkentést jelentett be az ALDI Magyarországon: március 5-től több mint 600 termék ára mérséklődik átlagosan mintegy 10 százalékkal. A vállalat közlése szerint ezzel 2026 első negyedévében az állandó kínálat közel felét érinti valamilyen mértékű ármérséklés.

A kereskedelmi lánc az év elején már több mint 500 termék árát csökkentette, főként húsok, tejtermékek és édességek esetében. Az újabb árcsökkentési körrel együtt így az első negyedévben összesen több mint 1000 árucikk válik olcsóbbá a magyarországi üzletekben.

A mostani intézkedés széles termékkört fed le: az érintett termékek között élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű cikkek is szerepelnek.

Az ármérséklés

húsokat,

halakat,

felvágottakat,

fagyasztott zöldségeket

és gyümölcsöket,

tejtermékeket,

pékárut

és alapélelmiszereket is érint,

emellett egyes italok, háztartási tisztítószerek, papíráruk, kozmetikumok, valamint állateledelek ára is alacsonyabb lehet a következő hetekben.

Bernhard Haider, az ALDI Magyarország ügyvezető igazgatója szerint az átfogó ármérséklés rendkívüli léptékű a cég hazai működésében. Kiemelte, hogy 18 év alatt most először hajtanak végre ilyen széles körű, tartós árcsökkentést, amely három hónap alatt a teljes állandó kínálat közel felét érinti.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról.