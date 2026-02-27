Úgy tűnik, ez már csak percek kérdése: száz év után elköltözhet az NFL-csapat, teljesen kiakadtak a szurkolók

A Chicago Bears az NFL egyik legrégebbi és legikonikusabb csapata, mégsem volt soha saját stadionja, így több mint száz éve bérlőként működik. Most azonban úgy tűnik, végre saját otthonra lelhet, igaz, nem Illinois-ban, hanem a szomszédos Indiana államban, a chicagói agglomerációhoz tartozó Hammondban - írta meg a The Guardian.

A Bears 1921 óta nem rendelkezik saját létesítménnyel. Ötven évig a baseballról ismert Wrigley Fielden játszottak, majd 1971-ben a Soldier Fieldre költöztek, miután az NFL előírta az 50 ezres minimális befogadóképességet. A Soldier Field a chicagói tóparti sétányon áll, lenyűgöző panorámával, ugyanakkor ez a liga legrégebbi és legkisebb stadionja. A bérleti feltételek nyomasztóak, a létesítmény feletti irányítást pedig a városi parkfelügyelet tartja kézben. A csapat így sem koncerteket, sem más rendezvényeket nem szervezhet, ami komoly bevételkiesést jelent.

Az elmúlt években a chicagói északi előváros, Arlington Heights tűnt az esélyes új helyszínnek. A tervek egy mintegy ötmilliárd dolláros, fedett, többfunkciós komplexumról szóltak. A Bears tulajdonosa, a McCaskey család – amely még az alapító George Halastól örökölte a csapatot – azonban legfeljebb kétmilliárd dollárt lett volna hajlandó saját forrásból finanszírozni.

Az állami hozzájárulás körüli viták és az adófizetők ellenállása végül zsákutcába juttatták a projektet. Illinois törvényhozói cserébe a vegyes hasznosítású fejlesztések feletti ellenőrzést követelték, ami alig lett volna kedvezőbb a Soldier Fielden fennálló helyzetnél.

Múlt héten aztán fordulat következett: Indiana törvényhozása egyhangúlag megszavazott egy módosítást, amely megnyitja az utat egy stadionhatóság létrehozása előtt Hammondban. Ez a testület finanszírozná és építené meg a Bears új otthonát. Cserébe a csapat kétmilliárd dolláros befektetéséért teljes mértékben irányíthatná a létesítményt. Ez lényeges különbség az Arlington Heights-i modellel szemben, ahol a stadionon túli, hárommilliárd dolláros fejlesztéshez külön magán- és állami partnereket kellett volna bevonni.

A hír heves reakciókat váltott ki. Egy Axios-felmérés szerint a szurkolók 74 százaléka neheztelne, ha a csapat elhagyná Chicagót. Brandon Johnson polgármester leszögezte, hogy a Bears helye a városban van, JB Pritzker kormányzó pedig igyekszik Illinois-ban tartani a franchise-t. Rachel Nichols, a Fox Sports elemzője egyenesen azt javasolta a McCaskey családnak, hogy adják el a csapatot, ha nem tudják Chicagóban tartani. Közben a városi parkfelügyelet már a Bears utáni időszakra készül.

A kritikusok Hammond hallatán sivár ipari vidékre asszociálnak, ami nem is alaptalan. Az északnyugat-indianai régió az 1970-es évek, az acélművek és az autógyárak bezárása óta hanyatlik. A szomszédos Gary – Michael Jackson szülővárosa – az ipari pusztulás jelképévé vált. Hammond azonban autóval vagy vonattal alig fél órára található Chicago belvárosától.

Ez az út rövidebb, mint amilyen messze a San Francisco 49ers stadionja van a névadó várostól, vagy amennyit Manhattanből kell utazni a New Jersey-ben játszó Giants, illetve Jets otthonáig. A város valójában régóta a chicagói nagyvárosi övezet szerves része; a Power 92 chicagói rádió például több mint húsz éve Hammondból sugároz.

Egy új stadion Hammondban nemcsak a Bearsnek adna végre saját otthont és versenyképesebb üzleti modellt, hanem egy rozsdaövezeti régió újjáélesztésének motorja is lehetne. Manapság az amerikai profi csapatok sorra hagyják el azokat a városokat, amelyeket képviselnek: az Oakland Athletics Las Vegasba költözik, a Kansas City Chiefs pedig Kansas államba tervez áttelepülni. Ezzel szemben a Bears paradox módon éppen az államhatár átlépésével mélyítené el a kapcsolatát azzal a közösséggel, amelyhez mindig is tartozott. Annyi biztosnak látszik: akár Hammond, akár Arlington Heights lesz a végső helyszín, a Bears búcsút int a Soldier Fieldnek.