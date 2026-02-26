Közeleg a béke? Meglepő információk derültek ki a Zelenszkij-Trump találkozóról

Sem Magyarország, sem Szlovákia ellátása nincs közvetlen veszélyben.
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett a háború lezárásának lehetőségeiről. A harmincperces, barátságos hangvételű beszélgetés során felmerült egy lehetséges háromoldalú csúcstalálkozó terve, valamint az amerikai biztonsági garanciák kérdése is - tudósított a Portfolio.
A felek a januári davosi találkozójuk óta először léptek kapcsolatba egymással, közvetlenül az orosz invázió negyedik évfordulóját követően. Az időzítés nem véletlen, hiszen a hívás egy nappal előzte meg Trump megbízottai, Jared Kushner és Steve Witkoff genfi tárgyalását az ukrán delegációval. A telefonbeszélgetésbe a két amerikai diplomata is bekapcsolódott. Értesülések szerint Genfbe várják Kirill Dmitrijev orosz megbízottat is, hogy külön egyeztessen az amerikaiakkal.
A beszámolók szerint a megbeszélés kifejezetten konstruktív légkörben zajlott. Az ukrán államfő köszönetet mondott az eddigi támogatásért, és úgy vélekedett: egyedül az amerikai elnök képes rábírni Vlagyimir Putyint a harcok beszüntetésére. Zelenszkij reményét fejezte ki, hogy a konfliktus még az idén véget érhet. Erre Trump úgy reagált, hogy a háború már túl régóta húzódik, ezért ő egy hónapon belül szeretné lezárni azt.
A tárgyalás egyik központi eleme egy esetleges amerikai–orosz–ukrán csúcstalálkozó megszervezése volt. Trump jelezte, hogy dolgozik az ügyön, feltéve, hogy a márciusra tervezett egyeztetések érdemi előrelépést hoznak. Zelenszkij korábban úgy nyilatkozott, hogy a kényes területi vitákat és a nézeteltéréseket kizárólag egy ilyen, legfelsőbb szintű közvetlen tárgyaláson lehet áthidalni. Az ukrán elnök az X közösségi oldalon is megerősítette, hogy szerinte ez az egyetlen módja az összetett kérdések megoldásának.
A hírek szerint Trump biztosította partnerét arról, hogy egy békemegállapodás részeként kész jelentős biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának. A megegyezés előtt azonban továbbra is komoly akadályok állnak, mivel Kijev és Moszkva álláspontja – különösen a kelet-ukrajnai területeket illetően – továbbra is távol esik egymástól.
A szabályok értelmében a végleges elnevezésre a felfedező tehet javaslatot, a csillagász pedig ezzel a jogával élt a három égitest esetében.
Az Egyesült Államok jelenleg a második öbölháború óta a legnagyobb tengeri és légi haderő-összpontosítást hajtja végre a Közel-Keleten.
Andrást múlt csütörtökön őrizetbe is vették közhivatali tisztséget betöltő személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával.
Az ukrán fél arról tájékoztatta a szlovák üzemeltetőt, hogy egy nap halasztással, várhatóan csütörtökön indulhat újra a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken.
Az amerikaiak többsége úgy véli, hogy Donald Trump viselkedése kiszámíthatatlanabbá vált az életkorával.
A Pentagon hónapokon át tartó, a legnagyobb titokban zajló felkészülését követően az amerikai csapatok sebészi pontossággal csaptak le Caracasban.
Miközben Kijev a biztonsági garanciákról és a területi kérdésekről egyeztetne, Moszkva részéről egyelőre nem mutatkozik hajlandóság a gyors megegyezésre.
A kutatás szerint az európaiak többsége bízik abban, hogy az EU képes garantálni a biztonságot és a védelmet.
Ukrajna megőrizte államiságát és függetlenségét, az orosz elnök pedig nem érte el stratégiai céljait.
Az Európai Unió megállapítása szerint Donald Trump új vámpolitikája ellentétes a tavaly nyáron kötött transzatlanti kereskedelmi egyezménnyel.
Az Új START lejártával már semmi sem korlátozza az amerikai–orosz nukleáris fegyverkezést.
Volodimir Zelenszkij arra szólította fel az Európai Uniót, hogy tűzzenek ki konkrét dátumot Ukrajna csatlakozására.
-
