Közeleg a béke? Meglepő információk derültek ki a Zelenszkij-Trump találkozóról

Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett a háború lezárásának lehetőségeiről. A harmincperces, barátságos hangvételű beszélgetés során felmerült egy lehetséges háromoldalú csúcstalálkozó terve, valamint az amerikai biztonsági garanciák kérdése is - tudósított a Portfolio.

A felek a januári davosi találkozójuk óta először léptek kapcsolatba egymással, közvetlenül az orosz invázió negyedik évfordulóját követően. Az időzítés nem véletlen, hiszen a hívás egy nappal előzte meg Trump megbízottai, Jared Kushner és Steve Witkoff genfi tárgyalását az ukrán delegációval. A telefonbeszélgetésbe a két amerikai diplomata is bekapcsolódott. Értesülések szerint Genfbe várják Kirill Dmitrijev orosz megbízottat is, hogy külön egyeztessen az amerikaiakkal.

A beszámolók szerint a megbeszélés kifejezetten konstruktív légkörben zajlott. Az ukrán államfő köszönetet mondott az eddigi támogatásért, és úgy vélekedett: egyedül az amerikai elnök képes rábírni Vlagyimir Putyint a harcok beszüntetésére. Zelenszkij reményét fejezte ki, hogy a konfliktus még az idén véget érhet. Erre Trump úgy reagált, hogy a háború már túl régóta húzódik, ezért ő egy hónapon belül szeretné lezárni azt.

A tárgyalás egyik központi eleme egy esetleges amerikai–orosz–ukrán csúcstalálkozó megszervezése volt. Trump jelezte, hogy dolgozik az ügyön, feltéve, hogy a márciusra tervezett egyeztetések érdemi előrelépést hoznak. Zelenszkij korábban úgy nyilatkozott, hogy a kényes területi vitákat és a nézeteltéréseket kizárólag egy ilyen, legfelsőbb szintű közvetlen tárgyaláson lehet áthidalni. Az ukrán elnök az X közösségi oldalon is megerősítette, hogy szerinte ez az egyetlen módja az összetett kérdések megoldásának.

A hírek szerint Trump biztosította partnerét arról, hogy egy békemegállapodás részeként kész jelentős biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának. A megegyezés előtt azonban továbbra is komoly akadályok állnak, mivel Kijev és Moszkva álláspontja – különösen a kelet-ukrajnai területeket illetően – továbbra is távol esik egymástól.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA