Bár a népszavazás pontos időpontjáról még nem született végleges döntés, a tervek szerint a választók a közeljövőben az urnák elé járulhatna.
Ursula von der Leyen arra kérte Volodimir Zelenszkijt, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték helyreállítási munkálatait.
Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a Barátság kőolajvezeték infrastruktúrájának sérülése ellenére sem Magyarország, sem Szlovákia ellátása nincs közvetlen veszélyben. A testület elnöke a javítási munkálatok felgyorsítását kérte Ukrajnától, miközben az érintett tagállamok megkezdték a stratégiai tartalékok felhasználását.
Ursula von der Leyen kijevi látogatása során egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel az energetikai helyzetről. Az ukrán elnök jelezte: bár a sürgősségi helyreállítás megkezdődött, a folyamatos orosz bombázások miatt a munkavégzés életveszélyes, és a javítások további áldozatokat követelhetnek. Az Európai Bizottság szóvivője ennek ellenére megerősítette, hogy a testület elnöke szorgalmazta a folyamatok felgyorsítását.- írta meg a HVG.
Az Olajkoordinációs Csoport ülésén elhangzottak alapján mind a magyar, mind a szlovák fél megkezdte a stratégiai készletek felszabadítását. Az uniós előírások értelmében ezek a tartalékok legalább háromhavi nettó importot vagy két hónapnyi fogyasztást képesek fedezni. Ennek köszönhetően Brüsszel értékelése szerint sem tagállami, sem uniós szinten nem áll fenn ellátásbiztonsági kockázat.
A kieső mennyiség pótlására a horvátországi Adria-vezeték szolgál legfőbb alternatívaként. A brüsszeli álláspont szerint a vezeték kapacitása elegendő Magyarország és Szlovákia teljes szükségletének ellátására, így képes teljes mértékben kiváltani a Barátság vezetéket. Bár jelenleg nem orosz eredetű nyersolaj érkezik ezen az útvonalon, a Mol Csoport számára szállító tartályhajók már úton vannak a horvát terminál felé.
Horvátországban ugyanakkor vizsgálják, hogy az érvényben lévő uniós és amerikai szankciók mellett jogszerűen fogadhatnak-e orosz nyersolajat a tengeri kikötőkben. Alternatív útvonalként felmerült az ukrán Odessza–Brodi vezeték használata is. Ezt azonban a Bizottság egyelőre nem azonnali, hanem inkább középtávú lehetőségként kezeli. A testület elsődleges célja továbbra is az energiaellátás biztonságának szavatolása a háborús körülmények között.
Zelenszkij elmondása szerint a támadások az energetikai infrastruktúrát, valamint a vasúti és vízhálózatot célozták.
A szabályok értelmében a végleges elnevezésre a felfedező tehet javaslatot, a csillagász pedig ezzel a jogával élt a három égitest esetében.
Most érkezett: rengeteg irat hiányzik az Epstein-aktákból, a Trump-ra nézve terhelőket is eltüntették
Több Epstein-áldozat is panaszt tett, mivel hiába keresték saját vallomásaikat a minisztérium honlapján.
Az Egyesült Államok jelenleg a második öbölháború óta a legnagyobb tengeri és légi haderő-összpontosítást hajtja végre a Közel-Keleten.
Keményen üzent Zelenszkij a Barátság-vezetékről: Orbán Viktornak Putyinnal kell tárgyalnia a megoldásról
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan visszautasította a magyar kormány vádjait, amelyek szerint Kijev politikai okokból állította volna le a Barátság kőolajvezetéket.
Andrást múlt csütörtökön őrizetbe is vették közhivatali tisztséget betöltő személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával.
Eljött a pillanat: mostantól csak beutazási engedéllyel lehet belépni az Egyesült Királyság területére
A brit belügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint ezentúl nem engedik be az országba azokat, akik nem váltották ki az online beutazási engedélyt.
Itt az első óriáscég, ami kártérítést követel Trump vámjai miatt: ez még sokba fog kerülni az USA-nak
A logisztikai óriás a New York-i Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságon nyújtotta be keresetét, teljes visszatérítést követelve az úgynevezett IEEPA-vámokra.
Az ukrán fél arról tájékoztatta a szlovák üzemeltetőt, hogy egy nap halasztással, várhatóan csütörtökön indulhat újra a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken.
Az amerikaiak többsége úgy véli, hogy Donald Trump viselkedése kiszámíthatatlanabbá vált az életkorával.
A Pentagon hónapokon át tartó, a legnagyobb titokban zajló felkészülését követően az amerikai csapatok sebészi pontossággal csaptak le Caracasban.
Miközben Kijev a biztonsági garanciákról és a területi kérdésekről egyeztetne, Moszkva részéről egyelőre nem mutatkozik hajlandóság a gyors megegyezésre.
A kínaiaktól készül csúcsfegyvert venni az USA legfőbb ellensége: brutális haragra gerjedhet Donald Trump
A potenciális fegyverüzlet jelentősen növelheti Teherán katonai képességeit, miközben a Közel-Keleten már most is fokozódik a geopolitikai feszültség.
Rengeteg harci repülőgép vár Donald Trump parancsára: egy szavába kerül, és földi pokollá változhat Irán
A The Washington Post elemzése szerint legalább 150 amerikai katonai repülőgép sorakozott fel Irán közelében.
A kutatás szerint az európaiak többsége bízik abban, hogy az EU képes garantálni a biztonságot és a védelmet.
Ukrajna megőrizte államiságát és függetlenségét, az orosz elnök pedig nem érte el stratégiai céljait.
Az Európai Unió megállapítása szerint Donald Trump új vámpolitikája ellentétes a tavaly nyáron kötött transzatlanti kereskedelmi egyezménnyel.
Az Új START lejártával már semmi sem korlátozza az amerikai–orosz nukleáris fegyverkezést.
