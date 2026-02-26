2026. február 26. csütörtök Edina
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Európai Unió zászlaját lengető zászló az Európai Bizottság Berlaymont épülete előtt, Brüsszel, Belgium
Világ

Ursula von der Leyen arra kérte Volodimir Zelenszkijt, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték helyreállítási munkálatait.

Pénzcentrum
2026. február 26. 07:03

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a Barátság kőolajvezeték infrastruktúrájának sérülése ellenére sem Magyarország, sem Szlovákia ellátása nincs közvetlen veszélyben. A testület elnöke a javítási munkálatok felgyorsítását kérte Ukrajnától, miközben az érintett tagállamok megkezdték a stratégiai tartalékok felhasználását.

Ursula von der Leyen kijevi látogatása során egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel az energetikai helyzetről. Az ukrán elnök jelezte: bár a sürgősségi helyreállítás megkezdődött, a folyamatos orosz bombázások miatt a munkavégzés életveszélyes, és a javítások további áldozatokat követelhetnek. Az Európai Bizottság szóvivője ennek ellenére megerősítette, hogy a testület elnöke szorgalmazta a folyamatok felgyorsítását.- írta meg a HVG.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Olajkoordinációs Csoport ülésén elhangzottak alapján mind a magyar, mind a szlovák fél megkezdte a stratégiai készletek felszabadítását. Az uniós előírások értelmében ezek a tartalékok legalább háromhavi nettó importot vagy két hónapnyi fogyasztást képesek fedezni. Ennek köszönhetően Brüsszel értékelése szerint sem tagállami, sem uniós szinten nem áll fenn ellátásbiztonsági kockázat.

A kieső mennyiség pótlására a horvátországi Adria-vezeték szolgál legfőbb alternatívaként. A brüsszeli álláspont szerint a vezeték kapacitása elegendő Magyarország és Szlovákia teljes szükségletének ellátására, így képes teljes mértékben kiváltani a Barátság vezetéket. Bár jelenleg nem orosz eredetű nyersolaj érkezik ezen az útvonalon, a Mol Csoport számára szállító tartályhajók már úton vannak a horvát terminál felé.

Horvátországban ugyanakkor vizsgálják, hogy az érvényben lévő uniós és amerikai szankciók mellett jogszerűen fogadhatnak-e orosz nyersolajat a tengeri kikötőkben. Alternatív útvonalként felmerült az ukrán Odessza–Brodi vezeték használata is. Ezt azonban a Bizottság egyelőre nem azonnali, hanem inkább középtávú lehetőségként kezeli. A testület elsődleges célja továbbra is az energiaellátás biztonságának szavatolása a háborús körülmények között.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #európai unió #európai bizottság #ukrajna #világ #ursula von der leyen #barátság kőolajvezeték #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #szankciók #energiaellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:30
07:20
07:03
07:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 25.
Döbbenetes a bérszakadék: ennyivel keresnek rosszabbul a magyar nők, mint a férfiak
2026. február 25.
Óriási változás előtt állnak a magyar vásárlók: sokan nem állnak készen arra, ami ezután jönni fog
2026. február 25.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 26. csütörtök
Edina
9. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
2
3 napja
Hamarosan csatlakozhat az EU-hoz a világ egyik leggazdagabb országa: felgyorsulnak az események
3
7 napja
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
4
5 napja
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
5
1 hete
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelminősítés
A nemzetközi hitelminősítő intézetek a hosszú lejáratú adósságok esetében betűsorozatokkal jelzik egy hitelfelvevő kockázati besorolását. A besorolás iránytű annak meghatározásához, hogy a befektető mekkora tartalékot képezzen az adott befektetés mellé. A Moody's besorolása: Aaa -legjobb, Aa, A, Baa, Ba, b, Caa, Ca, C- a legrosszabb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 06:30
A hazai sztárkertész életmentő trükkjei: így maradnak gyönyörűek a bolti náciszok, hóvirágok és primulák
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 05:13
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
Agrárszektor  |  2026. február 26. 07:03
Áremelés rengeteg piacon: már ennyibe kerül a krumpli az ukránoknál
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel