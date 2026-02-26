Ursula von der Leyen arra kérte Volodimir Zelenszkijt, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték helyreállítási munkálatait.

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a Barátság kőolajvezeték infrastruktúrájának sérülése ellenére sem Magyarország, sem Szlovákia ellátása nincs közvetlen veszélyben. A testület elnöke a javítási munkálatok felgyorsítását kérte Ukrajnától, miközben az érintett tagállamok megkezdték a stratégiai tartalékok felhasználását.

Ursula von der Leyen kijevi látogatása során egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel az energetikai helyzetről. Az ukrán elnök jelezte: bár a sürgősségi helyreállítás megkezdődött, a folyamatos orosz bombázások miatt a munkavégzés életveszélyes, és a javítások további áldozatokat követelhetnek. Az Európai Bizottság szóvivője ennek ellenére megerősítette, hogy a testület elnöke szorgalmazta a folyamatok felgyorsítását.- írta meg a HVG.

Az Olajkoordinációs Csoport ülésén elhangzottak alapján mind a magyar, mind a szlovák fél megkezdte a stratégiai készletek felszabadítását. Az uniós előírások értelmében ezek a tartalékok legalább háromhavi nettó importot vagy két hónapnyi fogyasztást képesek fedezni. Ennek köszönhetően Brüsszel értékelése szerint sem tagállami, sem uniós szinten nem áll fenn ellátásbiztonsági kockázat.

A kieső mennyiség pótlására a horvátországi Adria-vezeték szolgál legfőbb alternatívaként. A brüsszeli álláspont szerint a vezeték kapacitása elegendő Magyarország és Szlovákia teljes szükségletének ellátására, így képes teljes mértékben kiváltani a Barátság vezetéket. Bár jelenleg nem orosz eredetű nyersolaj érkezik ezen az útvonalon, a Mol Csoport számára szállító tartályhajók már úton vannak a horvát terminál felé.

Horvátországban ugyanakkor vizsgálják, hogy az érvényben lévő uniós és amerikai szankciók mellett jogszerűen fogadhatnak-e orosz nyersolajat a tengeri kikötőkben. Alternatív útvonalként felmerült az ukrán Odessza–Brodi vezeték használata is. Ezt azonban a Bizottság egyelőre nem azonnali, hanem inkább középtávú lehetőségként kezeli. A testület elsődleges célja továbbra is az energiaellátás biztonságának szavatolása a háborús körülmények között.