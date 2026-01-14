2026. január 14. szerda Bódog
100 éves születésnapi torta az idős nőnek idős ünnepség az unokával
Egészség

Alig ismert nyugdíjkatasztrófa érik a fejlett világban: küszöbön az összeomlás, nehéz lesz elkerülni

Jeki Gabriella
2026. január 14. 19:01

Soha nem élt még ennyi százéves az emberiség történetében. Ami néhány évtizede még ritka kivétel volt, ma egyre inkább demográfiai trenddé válik. A CHART by Pénzcentrum századik, jubileumi epizódja azt mutatja meg, hol élnek a legtovább az emberek, mi áll a hosszú élet hátterében, és mit jelent mindez a társadalmak jövője szempontjából.

A száz év feletti emberek száma világszerte meredeken emelkedik. Míg a 20. század közepén még néhány tízezren tartoztak ebbe a korosztályba, ma már több százezer centenáriusról beszélhetünk, és az előrejelzések további gyors növekedést mutatnak. A CHART by Pénzcentrum új epizódja szerint ez a trend elsősorban az egészségügyi ellátás fejlődésének, a jobb életkörülményeknek és a fertőző betegségek visszaszorulásának köszönhető. A hosszabb élet azonban nem egyformán oszlik meg a világban: országonként és régiónként jelentős különbségek láthatók.

De hol élnek a legtovább az emberek? A CHART by Pénzcentrum adatai alapján Japán messze vezeti a százévesek rangsorát. Az ország nemcsak a várható élettartamban, hanem a 100 év felettiek arányában is az élen áll. Európában Franciaország, Olaszország és Spanyolország tartozik az élmezőnybe, míg Közép- és Kelet-Európa országai, köztük Magyarország, jóval alacsonyabb értékeket mutatnak. Micsoda meglepetés...

VIDEÓ

A százévesekkel kapcsolatos kutatások alapján azonban úgy fest a helyzet, hogy nincs egyetlen „csodarecept” a hosszú élethez. A genetikai adottságok szerepe vitathatatlan, de önmagukban nem elegendők. Legalább ilyen fontos az életmód, közte a táplálkozás, a fizikai aktivitás, a közösségi kapcsolatok és a stresszkezelés is.

A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a várható élettartam Magyarországon is nő, ám a növekedés üteme jóval lassabb, míg az egészségben eltöltött évek száma elmarad a nyugat-európai átlagtól. Ez azt jelenti, hogy sokan hosszabb ideig élnek krónikus betegségekkel, ami komoly kihívást jelent az egészségügyi és szociális ellátórendszer számára. Arról már nem is beszélve, hogyan finanszírozza a költségvetés, vagy mi magunk mindezt.

Címlapkép: Getty Images
#egészség #európa #egészségügy #magyarország #demográfia #várható élettartam #társadalom #öregedés #CHART by Pénzcentrum #százévesek

