2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Háború Kelet-Ukrajnában, Donbász, a donyecki régió Avdijivka városához közeli frontállások - aknamezők közötti sáros út a Butovka katonai állásnál.
Világ

Fordulat jöhet a háborúban? Zelenszkij jó hírekről számolt be

Pénzcentrum
2026. február 27. 15:28

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a következő hónapok döntő jelentőségűek lehetnek a háború kimenetele szempontjából, és a jelenlegi időszak, valamint az Egyesült Államok novemberi félidős választásai közötti időszak kedvező alkalmat kínálhat a béke előmozdítására. A Sky Newsnak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy most még van esély a háború lezárására, de az, hogy őszig reális lesz-e a béke, a következő hónapok fejleményeitől függ.

Az ukrán elnök jelezte, hogy kész személyesen is tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem mond le a területi integritásáról. Kiemelte, hogy az Oroszország által megszállt területek teljes visszaszerzése jelenlegi körülmények között rendkívül nehéz lenne, és jelentős emberi áldozatokkal járna, miközben szerinte Moszkva sem képes döntő katonai győzelmet elérni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Zelenszkij úgy látja, hogy az Egyesült Államok kulcsszerepet játszhat a konfliktus lezárásában, és nagyobb nyomást kellene gyakorolnia Oroszországra. Ennek részeként szigorúbb szankciókat sürgetett az orosz vezetés környezetével szemben, valamint további, korszerű fegyverek szállítását kérte, mert álláspontja szerint a fokozott nyomás növelheti a tárgyalások esélyét.

A kelet-ukrajnai fronttal kapcsolatban az elnök kizártnak nevezte olyan kulcsfontosságú városok feladását, mint Szlovjanszk vagy Kramatorszk, hangsúlyozva, hogy ezek ukrán területek, és lakosságuk védelme elsődleges szempont. Szerinte egy esetleges visszavonulás több százezer civil orosz megszállás alá kerülésével járna.

Az ukrán elnöki hivatal közlése szerint Zelenszkij telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is, akit Ukrajnába hívott további tárgyalásokra.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Közben a védelmi vezetés arról számolt be, hogy az orosz erők jelentősen korlátozottan férnek hozzá a Starlink-rendszerhez Ukrajna területén, ami érdemben csökkentette a valós idejű videókapcsolatok lehetőségét a harctéren.

A brüsszeli Ramstein-találkozón Ukrajna jelentős katonai támogatási ígéreteket kapott partnereitől. A megbeszéléseken Kijev bemutatta haditervét és a szükséges fejlesztési projekteket, különösen a drónos képességek bővítését és a légvédelem megerősítését, többek között további Patriot-rakéták beszerzésével európai támogatással.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #fegyver #világ #drón #amerikai egyesült államok #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #szankciók #légvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:31
16:05
15:47
15:28
15:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 27.
Tarolnak ezek az utazások Magyarországon 2026-ban: egyre többen fizetnek be, óriási biznisz épül rá
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 27.
A szemünk előtt íródik át a 21. század: akkor ennek lőttek, nemhogy a magyarok, de Európa és az USA sem rúghat labdába
2026. február 27.
Érik az összeomlás? Több mint 200 ezer magyar dolgozó veszítheti el az állását egyik napról a másikra
2026. február 27.
Komoly baj lehet abból, ahogyan a magyar iskolák felkészítik a gyerekeket az életre: sokan nem látják, mekkora kárt okoz ez később
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 27. péntek
Ákos, Bátor
9. hét
Február 27.
Nemzetközi Jegesmedvenap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
2
4 napja
Hamarosan csatlakozhat az EU-hoz a világ egyik leggazdagabb országa: felgyorsulnak az események
3
1 hete
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
4
6 napja
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
5
1 hete
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító szövetkezet
szövetkezi formában működő biztosító, alapításához legalább 50 tag kell.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 16:05
A szemünk előtt íródik át a 21. század: akkor ennek lőttek, nemhogy a magyarok, de Európa és az USA sem rúghat labdába
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 14:42
Dermesztő, mit csinálnak ezek a tinilányok: döbbenetes szám jött ki, rámegy az egész életük
Agrárszektor  |  2026. február 27. 15:29
Káros növények lephetik el a hazai földeket: így lehet védekezni ellenük
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel