Brüsszelben hetek óta formálódik egy kompromisszumos javaslat, amely uniós forrásokkal ösztönözné az orosz energiahordozóktól függő tagállamokat, hogy leváljanak.
Fordulat jöhet a háborúban? Zelenszkij jó hírekről számolt be
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a következő hónapok döntő jelentőségűek lehetnek a háború kimenetele szempontjából, és a jelenlegi időszak, valamint az Egyesült Államok novemberi félidős választásai közötti időszak kedvező alkalmat kínálhat a béke előmozdítására. A Sky Newsnak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy most még van esély a háború lezárására, de az, hogy őszig reális lesz-e a béke, a következő hónapok fejleményeitől függ.
Az ukrán elnök jelezte, hogy kész személyesen is tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem mond le a területi integritásáról. Kiemelte, hogy az Oroszország által megszállt területek teljes visszaszerzése jelenlegi körülmények között rendkívül nehéz lenne, és jelentős emberi áldozatokkal járna, miközben szerinte Moszkva sem képes döntő katonai győzelmet elérni.
Zelenszkij úgy látja, hogy az Egyesült Államok kulcsszerepet játszhat a konfliktus lezárásában, és nagyobb nyomást kellene gyakorolnia Oroszországra. Ennek részeként szigorúbb szankciókat sürgetett az orosz vezetés környezetével szemben, valamint további, korszerű fegyverek szállítását kérte, mert álláspontja szerint a fokozott nyomás növelheti a tárgyalások esélyét.
A kelet-ukrajnai fronttal kapcsolatban az elnök kizártnak nevezte olyan kulcsfontosságú városok feladását, mint Szlovjanszk vagy Kramatorszk, hangsúlyozva, hogy ezek ukrán területek, és lakosságuk védelme elsődleges szempont. Szerinte egy esetleges visszavonulás több százezer civil orosz megszállás alá kerülésével járna.
Az ukrán elnöki hivatal közlése szerint Zelenszkij telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is, akit Ukrajnába hívott további tárgyalásokra.
Közben a védelmi vezetés arról számolt be, hogy az orosz erők jelentősen korlátozottan férnek hozzá a Starlink-rendszerhez Ukrajna területén, ami érdemben csökkentette a valós idejű videókapcsolatok lehetőségét a harctéren.
A brüsszeli Ramstein-találkozón Ukrajna jelentős katonai támogatási ígéreteket kapott partnereitől. A megbeszéléseken Kijev bemutatta haditervét és a szükséges fejlesztési projekteket, különösen a drónos képességek bővítését és a légvédelem megerősítését, többek között további Patriot-rakéták beszerzésével európai támogatással.
A szemünk előtt íródik át a 21. század: akkor ennek lőttek, nemhogy a magyarok, de Európa és az USA sem rúghat labdába
2026-ban a világ újszülöttjeinek 85 százaléka Afrikában és Ázsiában jön világra, miközben Európa részesedése alig haladja meg a 4 százalékot.
Előkerült egy levél, amiben Orbán Viktor a vétók visszavonásáról beszél: ezt várja el cserébe az EU-tól a miniszterelnök
A kőolajszállítás a január 27-i orosz támadás óta szünetel a Barátság vezetéken.
Az ukrán elnök videóüzenetében arról beszélt, hogy a cél a biztonsági garanciákról szóló egyeztetések lezárása és egy esetleges államfői találkozó előkészítése.
A diplomáciai tárgyalásokon jelenleg nem látszik érdemi előrelépés, a harcok pedig lassan ötödik évükbe lépnek.
A két ország már Genfben ült tárgyalóasztalhoz, miközben az amerikai csapatok a Közel-Keleten a legnagyobb telepítésnél tartanak 2003 óta.
Rendkívüli beruházások és példátlan tervek rajzolódnak ki a Fehér Ház körül.
A magyar adat nem azt jelenti, hogy kimagaslóan népszerű lenne Trump, hanem azt, hogy az EU-n belül itt a legkisebb az elutasítás mértéke.
A phenjani pártkongresszust is kiemelten figyelik, mert a lány állítólag már tábornokoktól kap jelentéseket.
A több mint 100 ezer tonnás vízkiszorítású hadihajó négy napot töltött a görög szigeten, ahol a NATO-támaszpont készleteiből töltötték fel.
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett a háború lezárásának lehetőségeiről.
Ursula von der Leyen arra kérte Volodimir Zelenszkijt, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték helyreállítási munkálatait.
Sem Magyarország, sem Szlovákia ellátása nincs közvetlen veszélyben.
Bár a népszavazás pontos időpontjáról még nem született végleges döntés, a tervek szerint a választók a közeljövőben az urnák elé járulhatna.
Vladiszlav Vlaszjuk szerint Magyarország és Szlovákia lépése megzavarhatná az amerikai közvetítéssel zajló orosz–ukrán béketárgyalásokat is.
Zelenszkij elmondása szerint a támadások az energetikai infrastruktúrát, valamint a vasúti és vízhálózatot célozták.
A szabályok értelmében a végleges elnevezésre a felfedező tehet javaslatot, a csillagász pedig ezzel a jogával élt a három égitest esetében.
Most érkezett: rengeteg irat hiányzik az Epstein-aktákból, a Trump-ra nézve terhelőket is eltüntették
Több Epstein-áldozat is panaszt tett, mivel hiába keresték saját vallomásaikat a minisztérium honlapján.
Az Egyesült Államok jelenleg a második öbölháború óta a legnagyobb tengeri és légi haderő-összpontosítást hajtja végre a Közel-Keleten.
Keményen üzent Zelenszkij a Barátság-vezetékről: Orbán Viktornak Putyinnal kell tárgyalnia a megoldásról
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan visszautasította a magyar kormány vádjait, amelyek szerint Kijev politikai okokból állította volna le a Barátság kőolajvezetéket.
