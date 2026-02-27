Fordulat jöhet a háborúban? Zelenszkij jó hírekről számolt be

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a következő hónapok döntő jelentőségűek lehetnek a háború kimenetele szempontjából, és a jelenlegi időszak, valamint az Egyesült Államok novemberi félidős választásai közötti időszak kedvező alkalmat kínálhat a béke előmozdítására. A Sky Newsnak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy most még van esély a háború lezárására, de az, hogy őszig reális lesz-e a béke, a következő hónapok fejleményeitől függ.

Az ukrán elnök jelezte, hogy kész személyesen is tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem mond le a területi integritásáról. Kiemelte, hogy az Oroszország által megszállt területek teljes visszaszerzése jelenlegi körülmények között rendkívül nehéz lenne, és jelentős emberi áldozatokkal járna, miközben szerinte Moszkva sem képes döntő katonai győzelmet elérni.

Zelenszkij úgy látja, hogy az Egyesült Államok kulcsszerepet játszhat a konfliktus lezárásában, és nagyobb nyomást kellene gyakorolnia Oroszországra. Ennek részeként szigorúbb szankciókat sürgetett az orosz vezetés környezetével szemben, valamint további, korszerű fegyverek szállítását kérte, mert álláspontja szerint a fokozott nyomás növelheti a tárgyalások esélyét.

A kelet-ukrajnai fronttal kapcsolatban az elnök kizártnak nevezte olyan kulcsfontosságú városok feladását, mint Szlovjanszk vagy Kramatorszk, hangsúlyozva, hogy ezek ukrán területek, és lakosságuk védelme elsődleges szempont. Szerinte egy esetleges visszavonulás több százezer civil orosz megszállás alá kerülésével járna.

Az ukrán elnöki hivatal közlése szerint Zelenszkij telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is, akit Ukrajnába hívott további tárgyalásokra.

Közben a védelmi vezetés arról számolt be, hogy az orosz erők jelentősen korlátozottan férnek hozzá a Starlink-rendszerhez Ukrajna területén, ami érdemben csökkentette a valós idejű videókapcsolatok lehetőségét a harctéren.

A brüsszeli Ramstein-találkozón Ukrajna jelentős katonai támogatási ígéreteket kapott partnereitől. A megbeszéléseken Kijev bemutatta haditervét és a szükséges fejlesztési projekteket, különösen a drónos képességek bővítését és a légvédelem megerősítését, többek között további Patriot-rakéták beszerzésével európai támogatással.