Fordulat a béketárgyalásokban? Fontos bejelentést tett Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij szerint az Egyesült Államok közvetítésével zajló orosz–ukrán tárgyalások következő fordulója várhatóan március elején Abu-Dzabiban folytatódhat. Az ukrán elnök videóüzenetében arról beszélt, hogy a cél a biztonsági garanciákról szóló egyeztetések lezárása és egy esetleges államfői találkozó előkészítése.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy egy magas szintű csúcstalálkozó segíthetne a kulcsfontosságú kérdések rendezésében, és az amerikai féllel folytatott konzultációk alapján nagyobb hajlandóság mutatkozik egy újabb háromoldalú egyeztetésre.

Közben a diplomáciai előkészítés már zajlik: az ukrán tárgyalódelegáció Genfben egyeztetett amerikai képviselőkkel annak érdekében, hogy a következő forduló érdemi legyen, és gazdasági, valamint biztonsági kérdésekben is előrelépés történjen.

Az elmúlt hetekben Abu-Dzabi már több alkalommal is a háromoldalú tárgyalások helyszíne volt, ahol Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok képviselői a háború lezárásának lehetséges paramétereiről egyeztettek, bár áttörést eddig nem sikerült elérni.

Az ukrán elnök ugyanakkor továbbra is szkeptikus az orosz szándékokat illetően, és jelezte, hogy Moszkva egyelőre nem mutat valódi készséget a békemegállapodásra. A tárgyalások így inkább fokozatos diplomáciai folyamatként haladnak, amelyben a nemzetközi nyomásgyakorlás és a biztonsági garanciák kérdése kulcsszerepet kaphat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A jelenlegi diplomáciai mozgások azt jelzik, hogy a felek egyre inkább a vezetői szintű egyeztetések előkészítésére koncentrálnak, miközben a háttértárgyalásokon továbbra is érzékeny kérdések, például a politikai és biztonsági feltételek dominálnak. A korábbi fordulók tapasztalatai alapján ezekben a témákban maradtak a legnagyobb nézetkülönbségek.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA