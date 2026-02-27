A diplomáciai tárgyalásokon jelenleg nem látszik érdemi előrelépés, a harcok pedig lassan ötödik évükbe lépnek.
Fordulat a béketárgyalásokban? Fontos bejelentést tett Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij szerint az Egyesült Államok közvetítésével zajló orosz–ukrán tárgyalások következő fordulója várhatóan március elején Abu-Dzabiban folytatódhat. Az ukrán elnök videóüzenetében arról beszélt, hogy a cél a biztonsági garanciákról szóló egyeztetések lezárása és egy esetleges államfői találkozó előkészítése.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy egy magas szintű csúcstalálkozó segíthetne a kulcsfontosságú kérdések rendezésében, és az amerikai féllel folytatott konzultációk alapján nagyobb hajlandóság mutatkozik egy újabb háromoldalú egyeztetésre.
Közben a diplomáciai előkészítés már zajlik: az ukrán tárgyalódelegáció Genfben egyeztetett amerikai képviselőkkel annak érdekében, hogy a következő forduló érdemi legyen, és gazdasági, valamint biztonsági kérdésekben is előrelépés történjen.
Az elmúlt hetekben Abu-Dzabi már több alkalommal is a háromoldalú tárgyalások helyszíne volt, ahol Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok képviselői a háború lezárásának lehetséges paramétereiről egyeztettek, bár áttörést eddig nem sikerült elérni.
Az ukrán elnök ugyanakkor továbbra is szkeptikus az orosz szándékokat illetően, és jelezte, hogy Moszkva egyelőre nem mutat valódi készséget a békemegállapodásra. A tárgyalások így inkább fokozatos diplomáciai folyamatként haladnak, amelyben a nemzetközi nyomásgyakorlás és a biztonsági garanciák kérdése kulcsszerepet kaphat.
A jelenlegi diplomáciai mozgások azt jelzik, hogy a felek egyre inkább a vezetői szintű egyeztetések előkészítésére koncentrálnak, miközben a háttértárgyalásokon továbbra is érzékeny kérdések, például a politikai és biztonsági feltételek dominálnak. A korábbi fordulók tapasztalatai alapján ezekben a témákban maradtak a legnagyobb nézetkülönbségek.
