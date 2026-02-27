2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik a sajtónak az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozója előtt 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Fordulat a béketárgyalásokban? Fontos bejelentést tett Zelenszkij

Pénzcentrum
2026. február 27. 08:22

Volodimir Zelenszkij szerint az Egyesült Államok közvetítésével zajló orosz–ukrán tárgyalások következő fordulója várhatóan március elején Abu-Dzabiban folytatódhat. Az ukrán elnök videóüzenetében arról beszélt, hogy a cél a biztonsági garanciákról szóló egyeztetések lezárása és egy esetleges államfői találkozó előkészítése.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy egy magas szintű csúcstalálkozó segíthetne a kulcsfontosságú kérdések rendezésében, és az amerikai féllel folytatott konzultációk alapján nagyobb hajlandóság mutatkozik egy újabb háromoldalú egyeztetésre.

Közben a diplomáciai előkészítés már zajlik: az ukrán tárgyalódelegáció Genfben egyeztetett amerikai képviselőkkel annak érdekében, hogy a következő forduló érdemi legyen, és gazdasági, valamint biztonsági kérdésekben is előrelépés történjen.

Az elmúlt hetekben Abu-Dzabi már több alkalommal is a háromoldalú tárgyalások helyszíne volt, ahol Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok képviselői a háború lezárásának lehetséges paramétereiről egyeztettek, bár áttörést eddig nem sikerült elérni.

Kapcsolódó cikkeink:

Az ukrán elnök ugyanakkor továbbra is szkeptikus az orosz szándékokat illetően, és jelezte, hogy Moszkva egyelőre nem mutat valódi készséget a békemegállapodásra. A tárgyalások így inkább fokozatos diplomáciai folyamatként haladnak, amelyben a nemzetközi nyomásgyakorlás és a biztonsági garanciák kérdése kulcsszerepet kaphat.

A jelenlegi diplomáciai mozgások azt jelzik, hogy a felek egyre inkább a vezetői szintű egyeztetések előkészítésére koncentrálnak, miközben a háttértárgyalásokon továbbra is érzékeny kérdések, például a politikai és biztonsági feltételek dominálnak. A korábbi fordulók tapasztalatai alapján ezekben a témákban maradtak a legnagyobb nézetkülönbségek.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
