Haditengerészeti repülőgép-hordozó behajózik egy kikötőbe tengeri gyakorlatok után.
Világ

Amerikai katonák útnak indultak a világ legnagyobb hadihajójával – órákon belül fordulhat a helyzet

Pénzcentrum
2026. február 26. 14:01

Elhagyta a krétai szudai kikötőt, és a Közel-Kelet felé vette az irányt a világ legnagyobb repülőgép-hordozója, a USS Gerald R. Ford. Az Egyesült Államok és Irán közötti fokozódó feszültség közepette útnak indult nukleáris meghajtású óriáshajó várhatóan egy napon belül eléri Izrael térségét - írta meg a Portfolio.

A több mint 100 ezer tonnás vízkiszorítású hadihajó négy napot töltött a görög szigeten, ahol a NATO-támaszpont készleteiből töltötték fel, mielőtt folytatta volna küldetését. A 334 méter hosszú, mintegy 4600 fős személyzettel rendelkező úszó erőd jelenleg keleti irányba tart - írta meg a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a USS Gerald R. Ford pontos feladata egyelőre nem ismert, a feltételezések szerint csatlakozhat a térségben tartózkodó, Nimitz-osztályú USS Abraham Lincoln csapásmérő kötelékéhez. Jelenléte jelentősen megnöveli az amerikai csapásmérő kapacitást egy esetleges Irán elleni katonai művelet esetén.

A katonai felvonulással párhuzamosan diplomáciai egyeztetések is zajlanak, Washington és Teherán képviselői Genfben tárgyalnak. Elemzők szerint ez lehet az utolsó esély a konfliktus békés rendezésére, mielőtt az amerikai elnök, Donald Trump parancsot adna a támadásra. Amennyiben a svájci megbeszélések eredménytelenül zárulnak, a nézeteltérések rendezésére már csak a katonai beavatkozás maradhat az egyetlen lehetőség.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
