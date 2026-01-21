A miniszter Facebook-bejegyzése szerint az intézkedések célja a vendéglátó-szektor versenyképességének javítása és a fekete foglalkoztatás visszaszorítása.
Súlyos helyzetre figyelmeztetnek: a következő évek fogják meghatározni Európa szerepét a világban, nem állunk jól
A McKinsey 2026. január 20-án publikált „Transforming Europe: Bold moves to lift a continent” című tanulmánya azt vizsgálja, miért marad el Európa versenyképessége az Egyesült Államok és Kína mögött, és milyen feltételek mellett lehet reális a felzárkózás.
Az elemzés központi megállapítása szerint a lemaradás fő oka a tartósan alacsony beruházási szint, amely közvetlenül rontja a termelékenységet és visszafogja a gazdasági növekedést. A tanulmány ugyanakkor összességében optimista képet fest, és azt állítja, hogy célzott stratégiai döntésekkel Európa még képes lehet irányt váltani.
A McKinsey szerint a gazdasági növekedés döntően néhány kiemelkedően innovatív és hatékony vállalat teljesítményétől függ. Ha ezek a szereplők olyan beruházásokat indítanak el, amelyek érdemben javítják a termelékenységet, akkor a kontinens számára továbbra is nyitva áll a felzárkózás lehetősége. A becslések alapján Európának a következő öt évben évente mintegy 1200 milliárd eurónyi többletberuházásra lenne szüksége ahhoz, hogy ledolgozza versenyképességi hátrányát.
Az adatok jelentős különbségeket mutatnak a globális versenytársakhoz képest. Az amerikai vállalatok az elmúlt öt évben körülbelül 2000 milliárd euróval többet fordítottak digitális technológiákra, mint európai versenytársaik. A legfrissebb időszakban, 2024 januárja és 2025 szeptembere között az amerikai nagyvállalatok évente 580 milliárd euróval, a startupok és scaleupok pedig további 300 milliárd euróval költenek többet fejlesztésekre, mint az európai cégek. Kína eközben a hagyományos feldolgozóipari ágazatokba háromszor akkora összeget fektet be, mint Európa, miközben az európai vállalatok átlagosan 40 százalékkal kevesebbet fordítanak beruházásokra és kutatás-fejlesztésre, mint amerikai társaik.
A tanulmány figyelmeztet: ha a jelenlegi trendek fennmaradnak, Európa tartósan egy évi körülbelül 1 százalékos GDP-növekedési pályán ragadhat. A beruházások hiánya hosszabb távon a keresletet is visszafogja, ami tovább erősíti a lemaradást. Ugyanakkor a McKinsey számításai szerint, ha a vezető európai vállalatok az állami szektor támogatásával meg tudnák közelíteni amerikai versenytársaik beruházási és K+F kiadásait, a termelékenység gyorsulhatna, a gazdasági növekedés üteme akár megduplázódhatna, és a háztartások vagyona is érdemben növekedhetne.
Pozitív jelként értékelik, hogy már látszanak a fordulat első jelei. A tervezett külföldi működőtőke-befektetések volumene Európában 40 százalékkal nőtt a COVID előtti szinthez képest, miközben a magántőke-befektetők 2025 első kilenc hónapjában mintegy 300 milliárd euróra emelték európai kötelezettségvállalásaikat. A globális befektetők is egyre nagyobb összegeket irányítanak a kontinensre. A KKR 2024-ben 20 milliárd dollárt fektetett be Európában, a Blackstone a következő tíz évben körülbelül 500 milliárd dollárnyi beruházást tervez, míg az Apollo csak Németországban nagyjából 100 milliárd dollár értékű befektetést helyezne el.
Az elemzés szerint a termelékenység növekedésének valódi motorjai az úgynevezett kiemelkedő vállalatok. Az Egyesült Államokban 2011 és 2019 között a termelékenységnövekedés több mint kétharmada mindössze 44 ilyen céghez kötődött, Németországban pedig 13 vállalat gyakorolt hasonló hatást. Európa jövője szempontjából kulcskérdés, hogy hány ilyen szereplő képes megerősödni és meghatározóvá válni.
A tanulmány végkövetkeztetése szerint az idő tényezője meghatározó. Bár az állami reformok fontosak, a valódi fordulat azon múlik, hogy a magánszektor, különösen a vezető vállalatok, képesek lesznek-e bátor stratégiai döntésekkel és innovációval a jelenlegi beruházási hullámot tartós gazdasági növekedéssé alakítani.
Gyengüléssel kezdte a szerda reggelt a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon az előző esti szintekhez képest.
Az euró és a dollár picit gyengült, a frank viszont erősödött a forinttal szemben kedd estére.
Már csak éjfélig igényelhetik a közszférában dolgozók meglévő lakáshitelük 1 millió forintos elengedést.
A globális makrogazdasági környezet összességében kedvező, világszinten nincs recesszió az amerikai vámintézkedések ellenére sem.
Egyszerűsödik a kisebb összegű állami támogatások elszámolása, miután módosították az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletét.
Felcsút felrobbantotta a statisztikát: így torzítja egyetlen település a magyar tőkejövedelmek térképét
A nettó tőkejövedelem a megtakarításokból és befektetésekből származó adózás utáni jövedelmet jelenti.
A Barcika Szolg Kft. munkatársai már végzik a terület kiszakaszolását, ha ez megtörtént, akkor feltöltik a rendszert melegvízzel és visszaindítják a távfűtést a városban.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,35 forintról 385,32 forintra változott 18 órakor.
Miért menekülnek válság idején még mindig az aranyhoz a befektetők? És hol találhatók a világ legnagyobb aranybányái? Mutatjuk!
A részvénypiac forgalma 18,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
A cég már a túlélésért küzd, a banki háttér is megingott, és a veszteség is jelentős.
A Grönland jövőjéről szóló vita az amerikai vámfenyegetés nyomán tovább éleződött.
Óriási fordulat a MOL szerbiai gigaüzletében: lassan körvonalazódik, mi lesz az orosz tulajdonrész sorsa
A Mol és az Abu Dhabi Nemzeti Olajvállalat is versenyben van a szerb NIS olajvállalat orosz tulajdonrészének megvásárlásáért.
Az Európai Bizottság nyáron bemutatott, a 2028–2034 közötti időszakra szóló költségvetési tervezete komoly kritikákat kapott az Európai Számvevőszéktől.
Brutális válaszcsapásra készül Brüsszel, ezt nem teszi zsebre Donald Trump: indulhat az újabb kereskedelmi háború?
Az Európai Unió akár 93 milliárd euró értékű vámintézkedés bevezetését mérlegeli Donald Trump amerikai elnök legújabb kereskedelmi fenyegetéseire válaszul.
Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb és nem utolsó sorban legolvasottabb pénzügyi-gazdasági hírek a Pénzcentrumon 2026 harmadik hetében.
Nesze neked, repülőrajt! Kiderült, mennyire fejlett ország valójában Magyarország: szomorú, az EU végén kullogunk
Magyarország az Európai Unió ötödik legkevésbé fejlett országa az egy főre jutó GDP alapján, miközben a lakossági fogyasztás tekintetében az utolsó előtti helyen áll.
Janet Yellen, a Fed korábbi elnöke és volt pénzügyminiszter élesen bírálta Donald Trump Jerome Powell jegybankelnök elleni fellépését.