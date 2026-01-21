2026. január 21. szerda Ágnes
-3 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Európai Unió zászlaja rúdon leng a 3d topográfiai térkép felületén és absztrakt háttéren egy ráccsal
Gazdaság

Súlyos helyzetre figyelmeztetnek: a következő évek fogják meghatározni Európa szerepét a világban, nem állunk jól

Pénzcentrum
2026. január 21. 12:02

A McKinsey 2026. január 20-án publikált „Transforming Europe: Bold moves to lift a continent” című tanulmánya azt vizsgálja, miért marad el Európa versenyképessége az Egyesült Államok és Kína mögött, és milyen feltételek mellett lehet reális a felzárkózás.

Az elemzés központi megállapítása szerint a lemaradás fő oka a tartósan alacsony beruházási szint, amely közvetlenül rontja a termelékenységet és visszafogja a gazdasági növekedést. A tanulmány ugyanakkor összességében optimista képet fest, és azt állítja, hogy célzott stratégiai döntésekkel Európa még képes lehet irányt váltani.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A McKinsey szerint a gazdasági növekedés döntően néhány kiemelkedően innovatív és hatékony vállalat teljesítményétől függ. Ha ezek a szereplők olyan beruházásokat indítanak el, amelyek érdemben javítják a termelékenységet, akkor a kontinens számára továbbra is nyitva áll a felzárkózás lehetősége. A becslések alapján Európának a következő öt évben évente mintegy 1200 milliárd eurónyi többletberuházásra lenne szüksége ahhoz, hogy ledolgozza versenyképességi hátrányát.

Az adatok jelentős különbségeket mutatnak a globális versenytársakhoz képest. Az amerikai vállalatok az elmúlt öt évben körülbelül 2000 milliárd euróval többet fordítottak digitális technológiákra, mint európai versenytársaik. A legfrissebb időszakban, 2024 januárja és 2025 szeptembere között az amerikai nagyvállalatok évente 580 milliárd euróval, a startupok és scaleupok pedig további 300 milliárd euróval költenek többet fejlesztésekre, mint az európai cégek. Kína eközben a hagyományos feldolgozóipari ágazatokba háromszor akkora összeget fektet be, mint Európa, miközben az európai vállalatok átlagosan 40 százalékkal kevesebbet fordítanak beruházásokra és kutatás-fejlesztésre, mint amerikai társaik.

Kapcsolódó cikkeink:

A tanulmány figyelmeztet: ha a jelenlegi trendek fennmaradnak, Európa tartósan egy évi körülbelül 1 százalékos GDP-növekedési pályán ragadhat. A beruházások hiánya hosszabb távon a keresletet is visszafogja, ami tovább erősíti a lemaradást. Ugyanakkor a McKinsey számításai szerint, ha a vezető európai vállalatok az állami szektor támogatásával meg tudnák közelíteni amerikai versenytársaik beruházási és K+F kiadásait, a termelékenység gyorsulhatna, a gazdasági növekedés üteme akár megduplázódhatna, és a háztartások vagyona is érdemben növekedhetne.

Pozitív jelként értékelik, hogy már látszanak a fordulat első jelei. A tervezett külföldi működőtőke-befektetések volumene Európában 40 százalékkal nőtt a COVID előtti szinthez képest, miközben a magántőke-befektetők 2025 első kilenc hónapjában mintegy 300 milliárd euróra emelték európai kötelezettségvállalásaikat. A globális befektetők is egyre nagyobb összegeket irányítanak a kontinensre. A KKR 2024-ben 20 milliárd dollárt fektetett be Európában, a Blackstone a következő tíz évben körülbelül 500 milliárd dollárnyi beruházást tervez, míg az Apollo csak Németországban nagyjából 100 milliárd dollár értékű befektetést helyezne el.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az elemzés szerint a termelékenység növekedésének valódi motorjai az úgynevezett kiemelkedő vállalatok. Az Egyesült Államokban 2011 és 2019 között a termelékenységnövekedés több mint kétharmada mindössze 44 ilyen céghez kötődött, Németországban pedig 13 vállalat gyakorolt hasonló hatást. Európa jövője szempontjából kulcskérdés, hogy hány ilyen szereplő képes megerősödni és meghatározóvá válni.

A tanulmány végkövetkeztetése szerint az idő tényezője meghatározó. Bár az állami reformok fontosak, a valódi fordulat azon múlik, hogy a magánszektor, különösen a vezető vállalatok, képesek lesznek-e bátor stratégiai döntésekkel és innovációval a jelenlegi beruházási hullámot tartós gazdasági növekedéssé alakítani.
Címlapkép: Getty Images
#európa #gazdaság #kína #világgazdaság #vállalatok #befektetések #beruházások #gazdasági növekedés #gdp-növekedés #amerikai egyesült államok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:16
12:11
12:02
11:45
11:31
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 20. 16:50
Időnyomás alatt az Otthon Start fejlesztők: elindult a versenyfutás  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 20. 16:52
Felvásárolta Magyarország egyik legrégebbi ingatlanos portálját Arany Bence cége, a CEE Classifieds
Az Arany Bence nevével fémjelzett, 2025-ben alapított CEE Classifieds egyik leányvállalatán keresztü...
Holdblog  |  2026. január 19. 09:09
Buy the dip: működő stratégia vagy drága illúzió?
Az egyik legnépszerűbb befektetési stratégia lett a buy the dip, kevés piaci módszernek lett akkor k...
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 18. 17:41
Paychex, Inc. - elemzés
A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.Cégis...
Bankmonitor  |  2026. január 16. 17:03
Mennyit nyerhetnek a pályázók az Otthoni Energiatároló Programmal?
Február másodikától 2,5 millió forintra lehet pályázni napelemekhez kapcsolódó energiatároló, akkumu...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 21.
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
2026. január 20.
Magyarok százezrei búcsúzhatnak az ingyenes ellátástól? Ez fájni fog: rengeteg praxis áll üresen, marad a magánút
2026. január 20.
Nem hiszed el, mennyi a mérnökinformatikusok fizetése, brutális mi pénzt fizetnek nekik 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. január 21. szerda
Ágnes
4. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
2
2 napja
Bedőlhet az egyik legismertebb magyar műszaki áruházlánc: üzletbezárások és leépítések jöhetnek
3
1 hete
Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek
4
2 hete
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
5
1 hete
Új adókat vezettek be Magyarországon: nincs mese, már ezért is fizetni kell 2026-tól
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció
a biztosító hivatalos lépése, amely az elmulasztott díjak beszedését, a biztosítási szerződés fenntartását szolgálja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 10:01
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 09:35
Nagy Márton is bemondta, drasztikusan módosítják a rezsicsökkentést: részleteket is elárult a miniszter
Agrárszektor  |  2026. január 21. 11:28
2026 legnagyobb változásai: jön az Agrárium Konferencia!