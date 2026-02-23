2026. február 23. hétfő Alfréd
Háború vagy megállapodás? Irán és az USA a szakadék szélén tárgyal tovább
Világ

Háború vagy megállapodás? Irán és az USA a szakadék szélén tárgyal tovább

Pénzcentrum
2026. február 23. 12:14

Irán és az Egyesült Államok csütörtökön Genfben tartja az atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulóját – erősítette meg Omán külügyminisztere. A bejelentés hátterében egyre komolyabb aggodalmat kelt a két fél közötti katonai konfliktus kockázata.

Badr al-Buszaídi ománi külügyminiszter, aki közvetítőként vesz részt a Washington és Teherán közötti közvetett egyeztetésekben, vasárnap a közösségi oldalán arról írt, hogy a felek pozitív hozzáállással igyekeznek véglegesíteni a megállapodást. A tárgyalásokra Donald Trump amerikai elnök múlt csütörtöki figyelmeztetése árnyékában kerül sor, miszerint "nagyon rossz dolgok fognak történni", ha nem sikerül rendezni az iráni atomprogram körüli vitát. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok tovább növelte katonai jelenlétét a Közel-Keleten - számol be a Reuters.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Sajtóértesülések szerint Irán új engedményekre hajlandó az atomprogramja kapcsán, amennyiben a megállapodás kiterjed a gazdasági szankciók feloldására, és elismeri Teherán jogát a békés célú urándúsításhoz. Maszúd Peszeskján iráni elnök óvatos optimizmussal nyilatkozott. Úgy fogalmazott, hogy a legutóbbi tárgyalások "biztató jeleket" hoztak, ugyanakkor hangsúlyozta: Teherán "minden lehetséges forgatókönyvre" felkészült.

Steve Witkoff különmegbízott, az amerikai tárgyalódelegáció vezetője szombaton arról beszélt, hogy Trump elnök nem érti, miért nem adta még meg magát Irán. Witkoff a Fox News műsorában így fogalmazott: "Nem akarom a 'frusztrált' szót használni, mert az elnök tudja, hogy bőven vannak alternatívái, de kíváncsi, miért nem... nem akarom a 'kapitulált' szót használni, de miért nem kapituláltak." Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az X-en reagált a felvetésre: "Kíváncsiak, miért nem kapituláltunk? Mert irániak vagyunk." A CBS-nek adott interjújában ugyanakkor hozzátette, hogy a diplomáciai megoldás még mindig elérhető.

A tavalyi közvetett tárgyalások elsősorban azon akadtak el, hogy Washington ragaszkodott az Irán területén folytatott urándúsítás leállításához. Az Egyesült Államok ezt a tevékenységet az atomfegyver megszerzéséhez vezető útnak tekinti, míg Teherán tagadja, hogy nukleáris fegyver kifejlesztésére törekedne. Tavaly júniusban az Egyesült Államok és Izrael közös csapást mért iráni nukleáris létesítményekre, ami érdemben visszavetette az ország dúsítási kapacitásait. Irán azonban a korábbi készletei révén továbbra is jelentős mennyiségű dúsított uránnal rendelkezhet, amelyről Washington azt szeretné, ha Teherán lemondana. Witkoff szerint az iszlám köztársaság akár egy héten belül képes lehet fegyverminőségű hasadóanyagot előállítani, ami "rendkívül veszélyes".

Címlapkép: Getty Images
#világ #donald trump #izrael #irán #amerikai egyesült államok #nukleáris energia #geopolitika #szankciók #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #diplomácia

