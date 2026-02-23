Háború vagy megállapodás? Irán és az USA a szakadék szélén tárgyal tovább

A hivatalos tájékoztatás kiemelte, hogy Kim vezetése alatt az ország nukleáris arzenálja vált a katonai elrettentés központi elemévé.
Irán és az Egyesült Államok csütörtökön Genfben tartja az atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulóját – erősítette meg Omán külügyminisztere. A bejelentés hátterében egyre komolyabb aggodalmat kelt a két fél közötti katonai konfliktus kockázata.
Badr al-Buszaídi ománi külügyminiszter, aki közvetítőként vesz részt a Washington és Teherán közötti közvetett egyeztetésekben, vasárnap a közösségi oldalán arról írt, hogy a felek pozitív hozzáállással igyekeznek véglegesíteni a megállapodást. A tárgyalásokra Donald Trump amerikai elnök múlt csütörtöki figyelmeztetése árnyékában kerül sor, miszerint "nagyon rossz dolgok fognak történni", ha nem sikerül rendezni az iráni atomprogram körüli vitát. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok tovább növelte katonai jelenlétét a Közel-Keleten - számol be a Reuters.
Sajtóértesülések szerint Irán új engedményekre hajlandó az atomprogramja kapcsán, amennyiben a megállapodás kiterjed a gazdasági szankciók feloldására, és elismeri Teherán jogát a békés célú urándúsításhoz. Maszúd Peszeskján iráni elnök óvatos optimizmussal nyilatkozott. Úgy fogalmazott, hogy a legutóbbi tárgyalások "biztató jeleket" hoztak, ugyanakkor hangsúlyozta: Teherán "minden lehetséges forgatókönyvre" felkészült.
Steve Witkoff különmegbízott, az amerikai tárgyalódelegáció vezetője szombaton arról beszélt, hogy Trump elnök nem érti, miért nem adta még meg magát Irán. Witkoff a Fox News műsorában így fogalmazott: "Nem akarom a 'frusztrált' szót használni, mert az elnök tudja, hogy bőven vannak alternatívái, de kíváncsi, miért nem... nem akarom a 'kapitulált' szót használni, de miért nem kapituláltak." Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az X-en reagált a felvetésre: "Kíváncsiak, miért nem kapituláltunk? Mert irániak vagyunk." A CBS-nek adott interjújában ugyanakkor hozzátette, hogy a diplomáciai megoldás még mindig elérhető.
A tavalyi közvetett tárgyalások elsősorban azon akadtak el, hogy Washington ragaszkodott az Irán területén folytatott urándúsítás leállításához. Az Egyesült Államok ezt a tevékenységet az atomfegyver megszerzéséhez vezető útnak tekinti, míg Teherán tagadja, hogy nukleáris fegyver kifejlesztésére törekedne. Tavaly júniusban az Egyesült Államok és Izrael közös csapást mért iráni nukleáris létesítményekre, ami érdemben visszavetette az ország dúsítási kapacitásait. Irán azonban a korábbi készletei révén továbbra is jelentős mennyiségű dúsított uránnal rendelkezhet, amelyről Washington azt szeretné, ha Teherán lemondana. Witkoff szerint az iszlám köztársaság akár egy héten belül képes lehet fegyverminőségű hasadóanyagot előállítani, ami "rendkívül veszélyes".
A hódmezővásárhelyi dandár után a Magyar Honvédség újabb alakulatánál, a Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál is megkezdődik a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművek rendszeresítése.
A Starlink műholdas internetszolgáltatás korlátozása és a Telegram üzenetküldő alkalmazás visszaszorítása érezhetően megnehezítette az orosz haderő ukrajnai hadműveleteit.
A titkosszolgálat közlése szerint az incidens idején sem Trump, sem más védett személy nem tartózkodott a helyszínen.
Petr Pavel cseh államfő a prágai Óvárosi téren tartott beszédében köszönetet mondott a lakosságnak Ukrajna kitartó támogatásáért.
Határozottan visszautasította az ukrán külügyminisztérium a magyar és a szlovák kormány energiaellátással kapcsolatos ultimátumait.
A 2025 végén kirobbanó iráni tüntetések és az Egyesült Államokkal fokozódó feszültség miatt Teheránnak égető szüksége van légiereje modernizálására.
Megkezdődött az Észak-koreai Munkapárt ötévente esedékes kongresszusa, amelyen Kim Dzsong Un az elmúlt időszak eredményeit értékeli.
Az ország adósságpályája immár fenntarthatatlan, az államháztartási hiány pedig krónikussá vált, miközben az állam jelentős tartozásokat halmozott fel a hitelezőkkel szemben.
