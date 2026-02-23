Csehország és Szlovákia hasonló külső kitettség mellett is lényegesen jobban teljesített Magyarországnál.
Súlyos csapás érte a Barátság-vezeték kiindulópontját: egyhamar nem fog újraindulni a szállítás?
Dróncsapás érte a tatárföldi Kalejkino szivattyúállomást, amely a Barátság kőolajvezeték egyik legfontosabb kiindulási pontja. A helyszínen keletkezett tűz az orosz olajexportot is veszélyeztetheti, mivel a létesítmény kulcsszerepet tölt be a Magyarországot is ellátó vezetékrendszer működésében - írta a Portfolio.
A közösségi oldalakon terjedő felvételek tanúsága szerint lángok csaptak fel az ipari létesítmény területén. Bár a helyi hatóságok elismerték a találat tényét, a hivatalos tájékoztatásban csupán egy lezuhanó drón roncsai által okozott kisebb tűzről számoltak be. Közlésük szerint személyi sérülés nem történt, a helyzetet pedig ellenőrzésük alatt tartják.
Az ukrán sajtóértesülések ugyanakkor rámutatnak, hogy a Transznyeft-Prikamje üzemeltetésében lévő állomás a térség legnagyobb ilyen komplexuma, egyben az orosz energiahálózat stratégiai jelentőségű logisztikai központja. Itt keverik össze a nyugat-szibériai és a Volga-vidéki kőolajat az exportálás előtt. Emellett ez az egység felel a Barátság vezetékbe táplált nyersolaj nyomásának és folyamatos áramlásának fenntartásáért, valamint a tatárföldi finomítók ellátásáért is.
A létesítmény az Almetyjevszk környéki kitermelési központban fekszik, ahol a Tatnyeft kapacitásai összpontosulnak. Ez a térség a Barátság csővezeték egyik fő betáplálási pontja. Az itt összegyűjtött olaj a Szamarai területen, majd Fehéroroszországon és Ukrajnán keresztül jut el a közép-európai vásárlókhoz.
A támadás időzítése különösen érzékeny, mivel az elmúlt hetekben Magyarország és Szlovákia határozottan követelte Kijevtől az orosz olajtranzit helyreállítását a Barátság vezetéken. A diplomáciai feszültség során Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jogi lépéseket helyeztek kilátásba. Emellett felmerült az Ukrajnának szánt uniós támogatások, valamint a villamosenergia-szállítás blokkolásának lehetősége is.
Itt van Ukrajna válasza a magyar és a szlovák energia-fenyegetésre: az ultimátumokat a Kremlnek kell címezni, nem Kijevnek!
Határozottan visszautasította az ukrán külügyminisztérium a magyar és a szlovák kormány energiaellátással kapcsolatos ultimátumait.
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
Az ország adósságpályája immár fenntarthatatlan, az államháztartási hiány pedig krónikussá vált, miközben az állam jelentős tartozásokat halmozott fel a hitelezőkkel szemben.
Hatalmas bejelentést tett az Európai Tanács elnöke: "nincs mese, el kell indítani Ukrajna EU-s csatlakozását!"
A magyar kormány Ukrajna uniós integrációját ellenző álláspontjára reagálva Costa felidézte: Budapest 2022-ben már hozzájárulását adta Ukrajna tagjelölti státuszához.
