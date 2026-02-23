Súlyos csapás érte a Barátság-vezeték kiindulópontját: egyhamar nem fog újraindulni a szállítás?

Dróncsapás érte a tatárföldi Kalejkino szivattyúállomást, amely a Barátság kőolajvezeték egyik legfontosabb kiindulási pontja. A helyszínen keletkezett tűz az orosz olajexportot is veszélyeztetheti, mivel a létesítmény kulcsszerepet tölt be a Magyarországot is ellátó vezetékrendszer működésében - írta a Portfolio.

A közösségi oldalakon terjedő felvételek tanúsága szerint lángok csaptak fel az ipari létesítmény területén. Bár a helyi hatóságok elismerték a találat tényét, a hivatalos tájékoztatásban csupán egy lezuhanó drón roncsai által okozott kisebb tűzről számoltak be. Közlésük szerint személyi sérülés nem történt, a helyzetet pedig ellenőrzésük alatt tartják.

Az ukrán sajtóértesülések ugyanakkor rámutatnak, hogy a Transznyeft-Prikamje üzemeltetésében lévő állomás a térség legnagyobb ilyen komplexuma, egyben az orosz energiahálózat stratégiai jelentőségű logisztikai központja. Itt keverik össze a nyugat-szibériai és a Volga-vidéki kőolajat az exportálás előtt. Emellett ez az egység felel a Barátság vezetékbe táplált nyersolaj nyomásának és folyamatos áramlásának fenntartásáért, valamint a tatárföldi finomítók ellátásáért is.

A létesítmény az Almetyjevszk környéki kitermelési központban fekszik, ahol a Tatnyeft kapacitásai összpontosulnak. Ez a térség a Barátság csővezeték egyik fő betáplálási pontja. Az itt összegyűjtött olaj a Szamarai területen, majd Fehéroroszországon és Ukrajnán keresztül jut el a közép-európai vásárlókhoz.

A támadás időzítése különösen érzékeny, mivel az elmúlt hetekben Magyarország és Szlovákia határozottan követelte Kijevtől az orosz olajtranzit helyreállítását a Barátság vezetéken. A diplomáciai feszültség során Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jogi lépéseket helyeztek kilátásba. Emellett felmerült az Ukrajnának szánt uniós támogatások, valamint a villamosenergia-szállítás blokkolásának lehetősége is.