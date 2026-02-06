2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
Irán zászlói a betonfalra festve a tiltakozó emberekkel együtt
Világ

Fontos tárgyalást kezdett Amerika és Irán: vajon el lehet kerülni a pusztító háborút?

Pénzcentrum
2026. február 6. 10:43

Amerikai és iráni tisztviselők ma Ománban találkozhatnak, a két ország közötti feszültség már a katonai összecsapás veszélyét vetíti előre - számolt be a BBC.

A tárgyalásokra azt követően kerül sor, hogy Washington jelentős haderőt telepített a Közel-Keletre, válaszul az iráni biztonsági erők múlt havi, a kormányellenes tüntetések ellen irányuló brutális fellépésére. Emberi jogi szervezetek szerint a megmozdulások leverése több ezer ember életét követelte.

A két fél álláspontja egyelőre távol áll egymástól. Az Egyesült Államok Irán nukleáris programjának befagyasztását és a dúsítotturán-készletek felszámolását követeli, és emellett a ballisztikusrakéta-programról, a regionális fegyveres csoportok támogatásáról, valamint az emberi jogok helyzetéről is tárgyalna. Teherán azonban csak az atomprogramról hajlandó egyeztetni.

Donald Trump amerikai elnök az elmúlt hetekben többször is megfenyegette Iránt, hogy bombázni fogja az országot, ha nem sikerül megállapodásra jutni. Washington több ezer katonát és egy, repülőgép-hordozóval megerősített hadihajóflottát küldött a térségbe. Irán válaszul azzal fenyegetőzött, hogy támadás esetén lecsap a Közel-Keleten lévő amerikai katonai célpontokra, valamint Izraelre.

Kapcsolódó cikkeink:

Az iráni küldöttséget Abbász Aragcsi külügyminiszter vezeti, aki a múlt héten kijelentette, hogy hazája fegyveres erői "az elsütésre készenlétben tartják az ujjukat a ravaszon". Az amerikai delegációt Steve Witkoff különmegbízott és Trump veje, Jared Kushner képviseli.

Ez lesz az első találkozó amerikai és iráni tisztviselők között azóta, hogy tavaly júniusban az Egyesült Államok lebombázta Irán három fő nukleáris létesítményét az izraeli–iráni háború idején. Teherán állítása szerint az urándúsítási tevékenység a támadások után leállt.

Irán meggyengült vezetése számára a tárgyalások jelenthetik az utolsó esélyt egy újabb amerikai katonai csapás elkerülésére. Elemzők szerint a rezsim az 1979-es iszlám forradalom óta most van a leggyengébb helyzetben. A súlyosbodó gazdasági válság nyomán kirobbant tömeges tüntetéseket a biztonsági erők brutálisan leverték. A washingtoni székhelyű Human Rights Activists News Agency legalább 6883 halálos áldozatot dokumentált, és több mint ötvenezer embert tartóztattak le.

A találkozón Irán mindenképpen a gazdaságát megbénító szankciók feloldását fogja követelni. Az Egyesült Államok számára a találkozó kiutat jelenthet Trump katonai fenyegetéseiből. A térség országai attól tartanak, hogy egy amerikai csapás szélesebb körű konfliktushoz vagy tartós káoszhoz vezethet Iránban.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint a tárgyalásoknak túl kell mutatniuk a nukleáris kérdésen ahhoz, hogy érdemi eredmény születhessen. "Nem vagyok biztos benne, hogy meg tudunk egyezni ezekkel az emberekkel, de megpróbáljuk kideríteni" – fogalmazott.

Az eredetileg Isztambulba tervezett találkozót Egyiptom, Törökország és Katar közvetítésével szervezték. Irán azonban az utolsó pillanatban kérte, hogy a helyszínt Ománra módosítsák.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #világ #donald trump #irán #nukleáris energia #geopolitika #háború #szankciók #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #izraeli-iráni háború

