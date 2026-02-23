Újabb vámháború jöhet? Az EU kemény üzenetet küldött Trumpnak

Az Európai Bizottság felszólította az Egyesült Államokat, hogy tartsa magát a tavaly kötött kereskedelmi megállapodáshoz, miután Donald Trump ideiglenes, majd megemelt általános vámot jelentett be a bírósági döntést követően – írta a Reuters.

Az Európai Bizottság vasárnap arra szólította fel az Egyesült Államokat, hogy tartsa magát a tavaly megkötött EU–USA kereskedelmi megállapodáshoz. A testület közölte: Washingtonnak „teljes körűen tisztáznia” kell, milyen lépéseket tervez a bírósági ítéletet követően.

Pénteken egy bíróság hatályon kívül helyezte Donald Trump korábbi globális vámjait. Az amerikai elnök ezt követően ideiglenes, általános 10 százalékos vámot jelentett be, amelyet egy nappal később 15 százalékra emelt.

„A jelenlegi helyzet nem segíti elő a »tisztességes, kiegyensúlyozott és kölcsönösen előnyös« transzatlanti kereskedelem és beruházások megvalósítását, amelyben mindkét fél megállapodott” – fogalmazott a Bizottság, hangsúlyozva: „a megállapodás az megállapodás”. A mostani reakció jóval határozottabb volt annál, mint amit pénteken, a 10 százalékos vám bejelentésekor közöltek, amikor még csupán annyit jeleztek, hogy tanulmányozzák a Legfelsőbb Bíróság döntését, és kapcsolatban állnak az amerikai kormányzattal.

A két fél tavaly augusztusban kötött kereskedelmi megállapodást, amely a legtöbb uniós árura 15 százalékos vámot állapított meg, emellett egyes ágazatokban – például az acéliparban – speciális tarifákat is tartalmazott. Bizonyos termékekre, köztük repülőgépekre és alkatrészekre, nulla vámtarifát engedélyeztek.

Az Európai Unió ugyanakkor vállalta, hogy több amerikai termék esetében eltörli az importvámokat, és visszavonta a magasabb vámokkal való megtorlás lehetőségét is.