Újabb vámháború jöhet? Az EU kemény üzenetet küldött Trumpnak

Kína tanulmányozza az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntését, amely hatályon kívül helyezte a korábbi védővámokat.
Az Európai Bizottság felszólította az Egyesült Államokat, hogy tartsa magát a tavaly kötött kereskedelmi megállapodáshoz, miután Donald Trump ideiglenes, majd megemelt általános vámot jelentett be a bírósági döntést követően – írta a Reuters.
Az Európai Bizottság vasárnap arra szólította fel az Egyesült Államokat, hogy tartsa magát a tavaly megkötött EU–USA kereskedelmi megállapodáshoz. A testület közölte: Washingtonnak „teljes körűen tisztáznia” kell, milyen lépéseket tervez a bírósági ítéletet követően.
Pénteken egy bíróság hatályon kívül helyezte Donald Trump korábbi globális vámjait. Az amerikai elnök ezt követően ideiglenes, általános 10 százalékos vámot jelentett be, amelyet egy nappal később 15 százalékra emelt.
„A jelenlegi helyzet nem segíti elő a »tisztességes, kiegyensúlyozott és kölcsönösen előnyös« transzatlanti kereskedelem és beruházások megvalósítását, amelyben mindkét fél megállapodott” – fogalmazott a Bizottság, hangsúlyozva: „a megállapodás az megállapodás”. A mostani reakció jóval határozottabb volt annál, mint amit pénteken, a 10 százalékos vám bejelentésekor közöltek, amikor még csupán annyit jeleztek, hogy tanulmányozzák a Legfelsőbb Bíróság döntését, és kapcsolatban állnak az amerikai kormányzattal.
A két fél tavaly augusztusban kötött kereskedelmi megállapodást, amely a legtöbb uniós árura 15 százalékos vámot állapított meg, emellett egyes ágazatokban – például az acéliparban – speciális tarifákat is tartalmazott. Bizonyos termékekre, köztük repülőgépekre és alkatrészekre, nulla vámtarifát engedélyeztek.
Az Európai Unió ugyanakkor vállalta, hogy több amerikai termék esetében eltörli az importvámokat, és visszavonta a magasabb vámokkal való megtorlás lehetőségét is.
A hivatalos tájékoztatás kiemelte, hogy Kim vezetése alatt az ország nukleáris arzenálja vált a katonai elrettentés központi elemévé.
Kiemelte, hogy ezekre a régiókra nem puszta földterületként tekint, számára a visszavonulás egyet jelentene a kapitulációval.
A hódmezővásárhelyi dandár után a Magyar Honvédség újabb alakulatánál, a Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál is megkezdődik a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművek rendszeresítése.
A Starlink műholdas internetszolgáltatás korlátozása és a Telegram üzenetküldő alkalmazás visszaszorítása érezhetően megnehezítette az orosz haderő ukrajnai hadműveleteit.
A titkosszolgálat közlése szerint az incidens idején sem Trump, sem más védett személy nem tartózkodott a helyszínen.
Petr Pavel cseh államfő a prágai Óvárosi téren tartott beszédében köszönetet mondott a lakosságnak Ukrajna kitartó támogatásáért.
A 2025 végén kirobbanó iráni tüntetések és az Egyesült Államokkal fokozódó feszültség miatt Teheránnak égető szüksége van légiereje modernizálására.
Bár Kanada és Mexikó átmeneti mentességet élvez az új amerikai vámintézkedések alól, a kereskedelmi konfliktus kiéleződésének veszélye nem múlt el teljesen.
Zelenszkij hónapokon át következetesen elutasította az amerikai figyelmeztetéseket.
Trump tanácsadói arra sürgetik, hogy a novemberi félidős választások előtt inkább a szavazók számára legfontosabb gazdasági kérdésekre fókuszáljon.
