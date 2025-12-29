2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
0 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Teherán modern város látképe felhők alatt, Irán
Világ

Gazdasági összeomlás szélén az ázsiai ország: polgárháború törhet ki?

Pénzcentrum
2025. december 29. 17:47

Iránban egymás után második napja tüntetnek kereskedők és bolttulajdonosok, miután az ország valutája történelmi mélypontra zuhant a dollárral szemben.

A közösségi médiában terjedő felvételeken több száz ember vonul az utcára Teherán belvárosában, a Szaadi utcában, valamint a Sus negyedben, a főváros nagy bazárja közelében. Ez a piac kulcsszerepet játszott az 1979-es iszlám forradalomban, amely megdöntötte a monarchiát - tudósított az Euronews.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kereskedők bezárták üzleteiket, és erre biztatták a többi bolttulajdonost is. A félhivatalos ILNA hírügynökség szerint sok vállalkozás és kereskedő felfüggesztette a tevékenységét. Rendőri beavatkozásról nem érkeztek hírek, ugyanakkor szemtanúk szerint erős volt a biztonsági jelenlét.

Az iráni riál vasárnap dolláronként 1,42 millióra gyengült, hétfőn pedig 1,38 millió körül állt az árfolyam. A 2015-ös atomalku idején, amely a nemzetközi szankciók feloldásáért cserébe szigorú korlátokat szabott Irán atomprogramjára, a hivatalos árfolyam még 32 ezer riál volt dolláronként.

Kapcsolódó cikkeink:

A gyors leértékelődés tovább növeli az inflációs nyomást, és felhajtja az élelmiszerek, valamint más alapvető termékek árát. Az állami statisztikai hivatal adatai szerint az infláció decemberben 42,2 százalékra emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az élelmiszerárak 72, az egészségügyi termékek 50 százalékkal drágultak. Számos elemző szerint mindez a hiperinfláció közeledtére utal.

A helyzetet tovább súlyosbítja a nemrég bejelentett benzináremelés, valamint a hivatalos iráni médiában megjelent hírek tervezett adóemelésekről, amelyek a március 21-én kezdődő új iráni pénzügyi évtől lépnének életbe.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az atomalku 2018-ban omlott össze, amikor Donald Trump egyoldalúan kivezette belőle az Egyesült Államokat. Szeptemberben az ENSZ is ismét életbe léptette az Iránnal szembeni atomenergia-ügyi szankciókat. Ezek újra befagyasztották az ország külföldi eszközeit, leállították a fegyverügyleteket, és büntetőintézkedéseket vezettek be a ballisztikusrakéta-program miatt.

Sok iráni attól tart, hogy az Izraellel vívott, júniusban zajló tizenkét napos háború után újabb fegyveres konfliktus alakulhat ki, amely akár az Egyesült Államokat is bevonhatja. Ez tovább növeli a piaci bizonytalanságot és gyengíti a befektetői bizalmat.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #infláció #valuta #dollár #tüntetés #világ #donald trump #kereskedők #irán #atomenergia #szankciók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:16
18:02
17:47
17:37
17:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 28.
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
2025. december 29.
Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége Európában, betiltják őket: megszólalt a Daikin vezérigazgatója, ez vár a magyar háztartásokra
2025. december 29.
Milliós bírsággal indulhat 2026: alig ismert, új szabály miatt kaphat vaskos csekket már a héten rengeteg magyar
2025. december 29.
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 29. hétfő
Tamás, Tamara
1. hét
December 29.
A magyar kártya napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! Orosz katonák törtek be egy NATO tagállam területére
2
3 napja
Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket
3
1 hete
Brutális fordulat Trump háborús hozzáállásában: úgy tűnik, többé már nem hiszi el Putyinnak ezt az állítását
4
4 napja
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
5
4 napja
Fontos dolgot közöltek a békéről az oroszok: mostantól ezzel kell számolni, készülhet a világ
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szabad felhasználású jelzáloghitel
lényege, hogy tehermentes ingatlanra kedvező kamatfeltételekkel vehetünk fel kölcsönt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 18:02
Kvíz: Nagy filmrajongó vagy, minden fontos filmet láttál 2025-ben? Lássuk, hány pontot érsz a 2025-ös filmes kvízünkön!
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 16:00
Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége Európában, betiltják őket: megszólalt a Daikin vezérigazgatója, ez vár a magyar háztartásokra
Agrárszektor  |  2025. december 29. 17:31
Fontos hírt közöltek a járványhelyzetről: ez történik most a magyar határnál