Gazdasági összeomlás szélén az ázsiai ország: polgárháború törhet ki?

Iránban egymás után második napja tüntetnek kereskedők és bolttulajdonosok, miután az ország valutája történelmi mélypontra zuhant a dollárral szemben.

A közösségi médiában terjedő felvételeken több száz ember vonul az utcára Teherán belvárosában, a Szaadi utcában, valamint a Sus negyedben, a főváros nagy bazárja közelében. Ez a piac kulcsszerepet játszott az 1979-es iszlám forradalomban, amely megdöntötte a monarchiát - tudósított az Euronews.

A kereskedők bezárták üzleteiket, és erre biztatták a többi bolttulajdonost is. A félhivatalos ILNA hírügynökség szerint sok vállalkozás és kereskedő felfüggesztette a tevékenységét. Rendőri beavatkozásról nem érkeztek hírek, ugyanakkor szemtanúk szerint erős volt a biztonsági jelenlét.

Az iráni riál vasárnap dolláronként 1,42 millióra gyengült, hétfőn pedig 1,38 millió körül állt az árfolyam. A 2015-ös atomalku idején, amely a nemzetközi szankciók feloldásáért cserébe szigorú korlátokat szabott Irán atomprogramjára, a hivatalos árfolyam még 32 ezer riál volt dolláronként.

A gyors leértékelődés tovább növeli az inflációs nyomást, és felhajtja az élelmiszerek, valamint más alapvető termékek árát. Az állami statisztikai hivatal adatai szerint az infláció decemberben 42,2 százalékra emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az élelmiszerárak 72, az egészségügyi termékek 50 százalékkal drágultak. Számos elemző szerint mindez a hiperinfláció közeledtére utal.

A helyzetet tovább súlyosbítja a nemrég bejelentett benzináremelés, valamint a hivatalos iráni médiában megjelent hírek tervezett adóemelésekről, amelyek a március 21-én kezdődő új iráni pénzügyi évtől lépnének életbe.

Az atomalku 2018-ban omlott össze, amikor Donald Trump egyoldalúan kivezette belőle az Egyesült Államokat. Szeptemberben az ENSZ is ismét életbe léptette az Iránnal szembeni atomenergia-ügyi szankciókat. Ezek újra befagyasztották az ország külföldi eszközeit, leállították a fegyverügyleteket, és büntetőintézkedéseket vezettek be a ballisztikusrakéta-program miatt.

Sok iráni attól tart, hogy az Izraellel vívott, júniusban zajló tizenkét napos háború után újabb fegyveres konfliktus alakulhat ki, amely akár az Egyesült Államokat is bevonhatja. Ez tovább növeli a piaci bizonytalanságot és gyengíti a befektetői bizalmat.