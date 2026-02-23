2026. február 23. hétfő Alfréd
Kijev, 2022. március 12.Az ukrán elnöki sajtóhivatal által közreadott és a Facebook közösségi oldalon megjelentetett képen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszél Kijevben 2022. március 12-én hajnalban. Vlagyimir Putyin orosz elnök f
Világ

Meredek kijelentést tett Zelenszkij: nem túlzás, Putyin már elindította a harmadik világháborút

Pénzcentrum
2026. február 23. 07:32

Volodimir Zelenszkij a BBC-nek adott interjújában leszögezte: Ukrajna nem áll vesztésre, és győztesen fog kikerülni a konfliktusból. Az ukrán elnök kategorikusan elutasította Vlagyimir Putyin tűzszüneti feltételeit, amelyek stratégiai jelentőségű területek feladását követelték volna. Hangsúlyozta: az orosz agressziót kizárólag folyamatos katonai és gazdasági nyomásgyakorlással lehet megállítani.

Zelenszkij véleménye szerint Putyin lépéseivel gyakorlatilag már kirobbantotta a harmadik világháborút. Zelenszkij úgy látja, erre az egyetlen hatékony válasz a nemzetközi közösség részéről az intenzív nyomásgyakorlás, amely meghátrálásra kényszerítheti Moszkvát. Kifejtette: Oroszország egy idegen társadalmi berendezkedést próbál rákényszeríteni a világra, és nem tolerálja, hogy az emberek szabadon dönthessenek sorsukról.

Jelenleg a legfontosabb stratégiai kérdés az, mekkora területet képesek megszállni az orosz erők, és hogyan lehet megfékezni előrenyomulásukat.

A békéért cserébe követelt területi engedményekkel kapcsolatban – amelyek a még ukrán ellenőrzés alatt álló kelet-donyecki területeket, valamint Herszon és Zaporizzsja megyéit érintené – Zelenszkij hajthatatlan.

Kiemelte, hogy ezekre a régiókra nem puszta földterületként tekint. Számára a visszavonulás egyet jelentene a kapitulációval, a stratégiai pozíciók feladásával és több százezer ott élő ukrán állampolgár cserbenhagyásával. Az elnök biztos abban, hogy egy ilyen lépés mélyen megosztaná az ukrán társadalmat.

Zelenszkij arra is figyelmeztetett, hogy bár az újabb területek átengedése átmenetileg talán csillapítaná az orosz vezetés területszerzési törekvéseit, ez a nyugalom csak időleges lenne. Véleménye szerint a béke csak addig tartana, amíg Oroszország katonailag újra meg nem erősödik az offenzíva folytatásához.

