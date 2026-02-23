Bár Donald Trump második ciklusából bő egy év telt el, és a félidős választások is még hónapokra vannak, a háttérben már javában zajlik a helyezkedés...
Meredek kijelentést tett Zelenszkij: nem túlzás, Putyin már elindította a harmadik világháborút
Volodimir Zelenszkij a BBC-nek adott interjújában leszögezte: Ukrajna nem áll vesztésre, és győztesen fog kikerülni a konfliktusból. Az ukrán elnök kategorikusan elutasította Vlagyimir Putyin tűzszüneti feltételeit, amelyek stratégiai jelentőségű területek feladását követelték volna. Hangsúlyozta: az orosz agressziót kizárólag folyamatos katonai és gazdasági nyomásgyakorlással lehet megállítani.
Zelenszkij véleménye szerint Putyin lépéseivel gyakorlatilag már kirobbantotta a harmadik világháborút. Zelenszkij úgy látja, erre az egyetlen hatékony válasz a nemzetközi közösség részéről az intenzív nyomásgyakorlás, amely meghátrálásra kényszerítheti Moszkvát. Kifejtette: Oroszország egy idegen társadalmi berendezkedést próbál rákényszeríteni a világra, és nem tolerálja, hogy az emberek szabadon dönthessenek sorsukról.
Jelenleg a legfontosabb stratégiai kérdés az, mekkora területet képesek megszállni az orosz erők, és hogyan lehet megfékezni előrenyomulásukat.
A békéért cserébe követelt területi engedményekkel kapcsolatban – amelyek a még ukrán ellenőrzés alatt álló kelet-donyecki területeket, valamint Herszon és Zaporizzsja megyéit érintené – Zelenszkij hajthatatlan.
Kiemelte, hogy ezekre a régiókra nem puszta földterületként tekint. Számára a visszavonulás egyet jelentene a kapitulációval, a stratégiai pozíciók feladásával és több százezer ott élő ukrán állampolgár cserbenhagyásával. Az elnök biztos abban, hogy egy ilyen lépés mélyen megosztaná az ukrán társadalmat.
Zelenszkij arra is figyelmeztetett, hogy bár az újabb területek átengedése átmenetileg talán csillapítaná az orosz vezetés területszerzési törekvéseit, ez a nyugalom csak időleges lenne. Véleménye szerint a béke csak addig tartana, amíg Oroszország katonailag újra meg nem erősödik az offenzíva folytatásához.
Petr Pavel cseh államfő a prágai Óvárosi téren tartott beszédében köszönetet mondott a lakosságnak Ukrajna kitartó támogatásáért.
Itt van Ukrajna válasza a magyar és a szlovák energia-fenyegetésre: az ultimátumokat a Kremlnek kell címezni, nem Kijevnek!
Határozottan visszautasította az ukrán külügyminisztérium a magyar és a szlovák kormány energiaellátással kapcsolatos ultimátumait.
Durva figyelmeztetés érkezett az idei télről: nem dőlhetünk hátra, ebből még komoly baj lehet Magyarországon
Fagyos figyelmeztetést küldött az idei tél a világnak: egy sokat kritizált szereplő lépett elő megmentőként
Pár óra elteltével újra csavart egyet a vámokon Donald Trump: meddig maradhat érvényben a megemelt verzió?
Az amerikai elnök közölte, hogy az előző nap bejelentett 10-ről 15 százalékra emeli az új globális vámtételt.
Napokon belül elszabadíthatja a poklot az Egyesült Államok hadereje? Egyértelmű üzenetet küldött Donald Trump
A diplomáciai feszültséget tovább fokozza, hogy az Egyesült Államok jelentős haditengerészeti erőket vezényelt a Közel-Keletre.
A 2025 végén kirobbanó iráni tüntetések és az Egyesült Államokkal fokozódó feszültség miatt Teheránnak égető szüksége van légiereje modernizálására.
Történelmi bejelentésre készül Észak-Korea rettegett diktátora: hamarosan kiáll az emberei elé Kim Dzsong Un
Megkezdődött az Észak-koreai Munkapárt ötévente esedékes kongresszusa, amelyen Kim Dzsong Un az elmúlt időszak eredményeit értékeli.
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
Az ország adósságpályája immár fenntarthatatlan, az államháztartási hiány pedig krónikussá vált, miközben az állam jelentős tartozásokat halmozott fel a hitelezőkkel szemben.
Bár Kanada és Mexikó átmeneti mentességet élvez az új amerikai vámintézkedések alól, a kereskedelmi konfliktus kiéleződésének veszélye nem múlt el teljesen.
Zelenszkij hónapokon át következetesen elutasította az amerikai figyelmeztetéseket.
Trump tanácsadói arra sürgetik, hogy a novemberi félidős választások előtt inkább a szavazók számára legfontosabb gazdasági kérdésekre fókuszáljon.
Szinte példátlan lépés készül a brit királyi családban: átalakítanák az öröklési rendet, mit szól ehhez III. Károly?
A brit kormány kezdeményezte András herceg – polgári nevén Andrew Mountbatten-Windsor – trónöröklési jogának megvonását.
Az azonosítatlan repülő tárgyak és a kormányzati titkolózás iránti közérdeklődés 2017-ben kapott új lendületet.
Hatalmas bejelentést tett az Európai Tanács elnöke: "nincs mese, el kell indítani Ukrajna EU-s csatlakozását!"
A magyar kormány Ukrajna uniós integrációját ellenző álláspontjára reagálva Costa felidézte: Budapest 2022-ben már hozzájárulását adta Ukrajna tagjelölti státuszához.
A két férfira egy művezető talált rá a föld alatti aknában – a mentők már csak az egyikükön tudtak segíteni.
Megnyílt Bécs első közösségi szupermarkete, a MILA nevű, szövetkezeti alapon működő élelmiszerbolt Meidlingben, a város 12. kerületében.
Az Oroszországban élő volt ukrán kormányfő szerint a NABU vizsgálata akár az elnök pozícióját is veszélybe sodorhatja.
Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállítást Ukrajnába, Brüsszel jövő héten egyeztet az ellátási zavarokról.
