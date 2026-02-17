Az orosz erők Starlink-hozzáférésének blokkolása is szerepet játszhatott a gyors ukrán előretörésben.
Fontos bejelentést tett a tárgyalásokról Donald Trump: hamarosan végre jöhet a béke?
Genfben ma megkezdődik az iráni–amerikai tárgyalások második fordulója, amelynek középpontjában Irán nukleáris programja és az amerikai szankciók esetleges feloldása áll. Donald Trump az Air Force One fedélzetén úgy nyilatkozott, hogy "közvetetten" vesz részt a megbeszéléseken, és meggyőződése, hogy Teherán hajlandó a megállapodásra - írta meg a BBC.
Az Omán közvetítésével zajló egyeztetéseket megelőzően az iráni külügyminisztérium hétfőn közölte: Washington álláspontja az atomkérdésben "reálisabb irányba" mozdult el. Irán szerint a tárgyalások fókuszában kizárólag az atomprogram és a szankciók állnak, míg az Egyesült Államok más témákat – köztük az iráni rakétaprogramot – is napirendre tűzne.
Trump "nagyon fontosnak" nevezte a tárgyalásokat. Emlékeztetett a tavaly nyári légicsapásokra is, amelyek során B-2 Spirit lopakodó bombázók támadtak iráni nukleáris létesítményeket. "Megállapodás is születhetett volna ahelyett, hogy be kellett vetnünk a B-2-eseket" – fogalmazott az elnök. Hozzátette: reméli, hogy Teherán ezúttal "ésszerűbb" lesz.
A tárgyalásokat jelentős amerikai katonai erődemonstráció kíséri. A BBC Verify műholdfelvételek alapján megerősítette, hogy az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó Irán közelében tartózkodik. A térségbe tart a világ legnagyobb hadihajója, a Gerald R. Ford is, amely várhatóan három héten belül érkezik meg. Emellett az amerikai rombolók, egyéb hadihajók és vadászgépek számának növekedését is észlelték a régióban.
Irán saját erődemonstrációval válaszolt. A Forradalmi Gárda hétfőn tengeri hadgyakorlatot indított a Hormuzi-szorosban, amely a Perzsa-öböl egyik legfontosabb nemzetközi hajózási és olajexport-útvonala.
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter hétfőn a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetőjével találkozott Genfben. Az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta, célja egy "méltányos és igazságos megállapodás" elérése. Leszögezte ugyanakkor: "Ami nincs az asztalon: a fenyegetések előtti behódolás."
Az amerikai delegációt Steve Witkoff közel-keleti különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump veje vezeti. Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn Budapesten óvatosan fogalmazott a kilátásokról. Véleménye szerint van esély a diplomáciai megállapodásra, de annak tető alá hozása "nagyon nehéz" lesz.
Döbbenetes új részletek derültek ki Alekszej Navalnij haláláról: óriási a felháborodás, újabb szankciók jöhetnek
Az öt európai ország a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél jelentette fel a Kremlt.
Az SPD új alapprogram kidolgozásán dolgozik, amelyben az egészségpolitikát is újragondolnák.
Az ukrán delegáció már elindult Svájcba, ahol a béketárgyalás következő fordulójára fog sor kerülni.
A háttérben zajló katonai tervezés jelentősen növeli a feszültséget a már amúgy is érzékeny amerikai–iráni viszonyban.
A NASA kutatói olyan szerves molekulákat azonosítottak a Marson.
Az Arctic Sentry missziót valós védelmi képességekkel kellene megerősíteni, elsősorban Grönland védelmének fokozása érdekében.
"A lehető legjobb dolog lenne" egy rendszerváltás Iránban - jelentette ki Donald Trump.
Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében.
Olyan súlyos veszteségeket szenvedett el Oroszország, hogy a teljes összeomlás sem kizárt: lehet, hogy ez zárja le végleg a háborút?
Az orosz erők jelentős visszaesést szenvedtek el múlt héten, amikor Ukrajna elérte, hogy a SpaceX lekapcsolja a Starlink műholdas terminálokat.
Bár éves szinten 0,6%-kal nőtt a GDP, Románia két egymást követő negyedévben visszaesett, jelezve a gazdasági lassulást és a befektetők óvatosságát.
Kemény ultimátumot adott Brüsszel az EU-tagállamoknak: mindenkit érint, de Magyarországot külön kiemelték
Brüsszel becslései szerint egy teljesen integrált SIU évente további 470 milliárd eurót mozgósítana magánforrásokból.
Radikális párt nyerte a választást a világ egyik legnépesebb országában - előtte 15 évet töltöttek ellenzékben
Az elmúlt 15 év nagy részében a BNP ellenzékben volt, több választást is bojkottált.
Októberben már a Louvre-ban történt koronaékszer-rablás világszerte felhívta a figyelmet a múzeumra.
A kéthetes tárgyalást Miamiban tartják majd.
A reformok korlátozzák a főügyészek mandátumát, és nagyobb hatalmat adnak a bíróságok elnökeinek a bírák felett.
Nem a látványos, becsapódáskor megsemmisülő FPV-kamikaze drónok jelentik a legnagyobb veszélyt az ukrajnai fronton, hanem a többször bevethető, nagy teherbírású bombavető drónok.
