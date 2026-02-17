2026. február 17. kedd Donát
Iranian flag waving with cityscape on background in Tehran, Iran
Világ

Fontos bejelentést tett a tárgyalásokról Donald Trump: hamarosan végre jöhet a béke?

Pénzcentrum
2026. február 17. 11:23

Genfben ma megkezdődik az iráni–amerikai tárgyalások második fordulója, amelynek középpontjában Irán nukleáris programja és az amerikai szankciók esetleges feloldása áll. Donald Trump az Air Force One fedélzetén úgy nyilatkozott, hogy "közvetetten" vesz részt a megbeszéléseken, és meggyőződése, hogy Teherán hajlandó a megállapodásra - írta meg a BBC.

Az Omán közvetítésével zajló egyeztetéseket megelőzően az iráni külügyminisztérium hétfőn közölte: Washington álláspontja az atomkérdésben "reálisabb irányba" mozdult el. Irán szerint a tárgyalások fókuszában kizárólag az atomprogram és a szankciók állnak, míg az Egyesült Államok más témákat – köztük az iráni rakétaprogramot – is napirendre tűzne.

Trump "nagyon fontosnak" nevezte a tárgyalásokat. Emlékeztetett a tavaly nyári légicsapásokra is, amelyek során B-2 Spirit lopakodó bombázók támadtak iráni nukleáris létesítményeket. "Megállapodás is születhetett volna ahelyett, hogy be kellett vetnünk a B-2-eseket" – fogalmazott az elnök. Hozzátette: reméli, hogy Teherán ezúttal "ésszerűbb" lesz.

A tárgyalásokat jelentős amerikai katonai erődemonstráció kíséri. A BBC Verify műholdfelvételek alapján megerősítette, hogy az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó Irán közelében tartózkodik. A térségbe tart a világ legnagyobb hadihajója, a Gerald R. Ford is, amely várhatóan három héten belül érkezik meg. Emellett az amerikai rombolók, egyéb hadihajók és vadászgépek számának növekedését is észlelték a régióban.

Irán saját erődemonstrációval válaszolt. A Forradalmi Gárda hétfőn tengeri hadgyakorlatot indított a Hormuzi-szorosban, amely a Perzsa-öböl egyik legfontosabb nemzetközi hajózási és olajexport-útvonala.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter hétfőn a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetőjével találkozott Genfben. Az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta, célja egy "méltányos és igazságos megállapodás" elérése. Leszögezte ugyanakkor: "Ami nincs az asztalon: a fenyegetések előtti behódolás."

Az amerikai delegációt Steve Witkoff közel-keleti különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump veje vezeti. Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn Budapesten óvatosan fogalmazott a kilátásokról. Véleménye szerint van esély a diplomáciai megállapodásra, de annak tető alá hozása "nagyon nehéz" lesz.
Címlapkép: Getty Images
