kína, védővám, usa
Világ

Újabb kegyetlen ütést vitt be Donald Trump: ez megint mindent újraírhat, jöhet a szenvedés korszaka

Pénzcentrum
2026. február 23. 09:27

Kína tanulmányozza az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntését, amely hatályon kívül helyezte a korábbi védővámokat, és felszólította Washingtont az egyoldalú lépések visszavonására. Donald Trump azonban válaszul azonnali, minden importterméket érintő új vámokat vetett ki, ami globális bizonytalanságot és diplomáciai feszültséget okozott - írta a Reuters.

A pekingi kereskedelmi minisztérium hétfőn reagált a bírósági ítéletre, amely érvénytelenítette a Donald Trump által a kereskedelmi háború során kivetett vámok jelentős részét. A tárca álláspontja szerint ezek az egyoldalú amerikai intézkedések nemcsak a nemzetközi kereskedelmi szabályokkal, de az amerikai joggal is ellentétesek. Ráadásul egyik félnek sem származik előnye belőlük. Peking hangsúlyozta: a konfrontáció helyett a kölcsönösen előnyös együttműködés lenne mindkét ország érdeke.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ítélet kihirdetését követően az amerikai elnök szinte azonnal ellenlépésre szánta el magát. Bejelentette, hogy keddtől minden importtermékre új, kezdetben tíz, majd nem sokkal később tizenöt százalékos vámot vet ki. A lépés még saját stábját is váratlanul érte. A döntés jogi alapját egy eddig soha nem alkalmazott rendelkezés, a 122. cikkely adja, amely legfeljebb tizenöt százalékos terhet tesz lehetővé, fenntartásához azonban százötven nap után kongresszusi jóváhagyás szükséges. Emiatt borítékolható, hogy az intézkedés újabb jogi vitákat generál majd.

Kapcsolódó cikkeink:

A legfelsőbb bírósági határozat nemcsak a kínai, hanem a Dél-Koreával, Japánnal és Tajvannal szemben bevezetett terheket is törölte. Szöul jelezte, hogy az érdekegyensúly fenntartása érdekében folytatja az egyeztetéseket Washingtonnal. Eközben az iparági szereplők (az autógyártóktól az akkumulátoriparon át a félvezetőszektorig) egyre jobban aggódnak a kialakult helyzet miatt.

A bizonytalan amerikai vámpolitika következményeként India elhalasztotta kereskedelmi delegációjának washingtoni látogatását, ahol egy átmeneti megállapodást véglegesítettek volna. A terv szerint Új-Delhi öt év alatt ötszázmilliárd dollár értékben vásárolt volna amerikai terméket, az energiahordozóktól a technológiai eszközökig. Cserébe az indiai árukat sújtó amerikai vámok tizennyolc százalékra történő mérséklését kérték.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke arra figyelmeztetett, hogy a vállalatoknak kiszámíthatóságra van szükségük, nem pedig jogi csatározásokra. Kiemelte, hogy a konfliktus kiéleződése további piaci zavarokhoz vezethet. A vámháború újabb fejezete várhatóan rányomja majd a bélyegét Donald Trump tavaszra tervezett kínai látogatására és a Hszi Csin-pinggel való találkozójára is.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #vám #világ #donald trump #kína #india #külkereskedelem #kereskedelmi háború #amerikai egyesült államok #geopolitika #vámok

