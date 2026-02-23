Most közölte a WizzAir: hamarosan leállás jön a szolgáltatásaikban - aki nem végezte el az utasfelvételt, bukhatja a jegyét

A Wizz Air a héten szerda éjjel és csütörtök reggel között átmenetileg szünetelteti a foglalási és digitális ügyfélszolgálati rendszereinek elérhetőségét, mivel a légitársaság ütemezett karbantartást hajt végre - közölte a Wizz Air a sajtóval hétfőn.

Szerda éjjel és csütörtök reggel között átmenetileg szünetelni fog több szolgáltatás is a Wizz Air-nél.

A légitársaság kiemelte, hogy a tervezett leállás február 25. 23.00 órától február 26. 08.00 óráig tart. Ebben az időszakban nem lesz elérhető a szolgáltatások közül az új jegy foglalása, a meglévő foglalások kezelése, az online utasfelvétel, a Wizz Air mobilalkalmazás foglalási funkciói, valamint az utalványok beváltása, ügyfélprofilhoz kapcsolódó szolgáltatások.

Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy a járatok menetrend szerint üzemelnek majd, azokat az utasokat a leállás nem is fogja érinteni, akik már azt megelőzően elvégezték az utasfelvételt. Jelezték ugyanakkor, a Wizz Air azt tanácsolja utasainak, hogy akik még nem jelentkeztek be a járatukra, mindenképp még a leállás előtt tegyék meg.

Szükség esetén azonban a repülőtéri utasfelvétel a rendszerfrissítés alatt díjmentes lesz. A Wizz Air 262 Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet. A vállalat 2025-ben 68,6 millió utast szállított.