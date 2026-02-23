Trump újabb húzása letarolta a piacokat: esik a dollár, zuhannak a részvények

A Wall Street határidős indexei és a dollár egyaránt gyengültek hétfőn, miután Donald Trump új, 15 százalékos vámot jelentett be. Az elnök ezzel a Legfelsőbb Bíróság pénteki döntésére reagált, amely alkotmányellenesnek minősítette korábbi, a szükségállapoti felhatalmazásra épülő globális vámpolitikáját.

Miután a Legfelsőbb Bíróság pénteken megsemmisítette Trump szükséghelyzeti vámjait, az elnök azonnal 10 százalékos általános vámot hirdetett meg, amelyet szombatra már 15 százalékra emelt. Egyelőre nem világos, mikor lépnek életbe az új terhek, milyen kivételek lesznek, és hogy minden országra egységesen vonatkozik-e a 15 százalékos kulcs. A korábbi rendszerben egyes országokat – köztük az Egyesült Királyságot és Ausztráliát – mindössze 10 százalékos vámtétel terhelte, míg számos ázsiai ország magasabb kulcsokkal szembesült - számol be a Reuters.

A Yale Budget Lab számításai szerint az új bejelentés nyomán az átlagos effektív vámszint 13,7 százalékra csökken a bírósági döntést megelőző 16 százalékról. Ez utóbbi érték 1936 óta a legmagasabbnak számított. Az elemzőműhely arra számít, hogy a 15 százalékos vám az 1974-es kereskedelmi törvény alapján 150 nap után lejár, ebben az esetben pedig az átlagos vámszint 9,1 százalékra mérséklődne.

Az S&P 500 határidős jegyzései 0,2 százalékot, a Nasdaq határidős indexe pedig 0,4 százalékot esett; utóbbi a nap folyamán egy ponton 1 százalékos mínuszban is járt. A dollár a jennel szemben 0,14 százalékot gyengült, míg az euró 0,16 százalékkal erősödött. A befektetők a menedékeszközökbe menekültek: az arany árfolyama 1 százalékkal unciánként 5153 dollárra emelkedett, az ezüsté pedig 2,8 százalékkal ugrott meg.

Az európai tőzsdéken is érezhető volt a bizonytalanság: a STOXX 600 index 0,3 százalékot, a német DAX 0,5 százalékot esett. Tomas Hildebrandt, az Evli portfóliómenedzsere szerint ugyan egyes európai exportőrök számára némi megkönnyebbülést hozhat a változás, a Trump-adminisztráció Európa-ellenes hozzáállása várhatóan nem enyhül.

Ázsiában vegyes kép alakult ki: a hongkongi Hang Seng index 2,53 százalékkal erősödött, mert a piac arra számít, hogy Kínával szemben csökkenhetnek a vámok. A Goldman Sachs elemzői szerint Kína akár 6,6 százalékpontos vámenyhítésben is részesülhet a korábbi szinthez képest. A héten a piacokat az Nvidia szerdai gyorsjelentése is próbára teheti, mivel a chipgyártó súlya az S&P 500 indexben eléri a 8 százalékot.