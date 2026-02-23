Egyre erősebbek a párhuzamok a kilencvenes évek dohányipari perei és a közösségi média ellen jelenleg zajló eljárások között.
Trump újabb húzása letarolta a piacokat: esik a dollár, zuhannak a részvények
A Wall Street határidős indexei és a dollár egyaránt gyengültek hétfőn, miután Donald Trump új, 15 százalékos vámot jelentett be. Az elnök ezzel a Legfelsőbb Bíróság pénteki döntésére reagált, amely alkotmányellenesnek minősítette korábbi, a szükségállapoti felhatalmazásra épülő globális vámpolitikáját.
Miután a Legfelsőbb Bíróság pénteken megsemmisítette Trump szükséghelyzeti vámjait, az elnök azonnal 10 százalékos általános vámot hirdetett meg, amelyet szombatra már 15 százalékra emelt. Egyelőre nem világos, mikor lépnek életbe az új terhek, milyen kivételek lesznek, és hogy minden országra egységesen vonatkozik-e a 15 százalékos kulcs. A korábbi rendszerben egyes országokat – köztük az Egyesült Királyságot és Ausztráliát – mindössze 10 százalékos vámtétel terhelte, míg számos ázsiai ország magasabb kulcsokkal szembesült - számol be a Reuters.
A Yale Budget Lab számításai szerint az új bejelentés nyomán az átlagos effektív vámszint 13,7 százalékra csökken a bírósági döntést megelőző 16 százalékról. Ez utóbbi érték 1936 óta a legmagasabbnak számított. Az elemzőműhely arra számít, hogy a 15 százalékos vám az 1974-es kereskedelmi törvény alapján 150 nap után lejár, ebben az esetben pedig az átlagos vámszint 9,1 százalékra mérséklődne.
Az S&P 500 határidős jegyzései 0,2 százalékot, a Nasdaq határidős indexe pedig 0,4 százalékot esett; utóbbi a nap folyamán egy ponton 1 százalékos mínuszban is járt. A dollár a jennel szemben 0,14 százalékot gyengült, míg az euró 0,16 százalékkal erősödött. A befektetők a menedékeszközökbe menekültek: az arany árfolyama 1 százalékkal unciánként 5153 dollárra emelkedett, az ezüsté pedig 2,8 százalékkal ugrott meg.
Az európai tőzsdéken is érezhető volt a bizonytalanság: a STOXX 600 index 0,3 százalékot, a német DAX 0,5 százalékot esett. Tomas Hildebrandt, az Evli portfóliómenedzsere szerint ugyan egyes európai exportőrök számára némi megkönnyebbülést hozhat a változás, a Trump-adminisztráció Európa-ellenes hozzáállása várhatóan nem enyhül.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ázsiában vegyes kép alakult ki: a hongkongi Hang Seng index 2,53 százalékkal erősödött, mert a piac arra számít, hogy Kínával szemben csökkenhetnek a vámok. A Goldman Sachs elemzői szerint Kína akár 6,6 százalékpontos vámenyhítésben is részesülhet a korábbi szinthez képest. A héten a piacokat az Nvidia szerdai gyorsjelentése is próbára teheti, mivel a chipgyártó súlya az S&P 500 indexben eléri a 8 százalékot.
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
A közelmúltban több európai országban is aktív beszédtémává vált az euró bevezetése.
Tényleg meglépi az MNB? Másfél év után nyúlhatnak a csodafegyverhez Varga Mihályék: minden egy irányba mutat
Közel másfél év szünet után minden jel arra mutat, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa kedden megkezdi a kamatcsökkentési ciklust.
A magyarral ellentétben köszöni, jól van a cseh és a szlovák gazdaság: miért szakadtunk le ennyire a térségről?
Csehország és Szlovákia hasonló külső kitettség mellett is lényegesen jobban teljesített Magyarországnál.
Mi történik, ha elfogy az európai acél? És miért drágább Európában az acélgyártás, mint máshol? Európa komoly versenyt fut az acél- és fémipar megmentéséért.
Sorsdöntő hét következik Magyarország jövője szempontjából: ezen áll vagy bukik minden, érdemes figyelni
Kamatdöntő ülést tart a jegybank, turisztikai, beruházási és munkaerőpiaci adatokat is közöl a KSH a jövő héten.
Bár december 31-én hatályba lépett az új választókerületi térkép, a módosítás nem oldotta meg az alapvető problémát.
Aggasztó jelentést közöltek a magyar államadósságról: sürgősen lépni kell, ha nem akarunk bóvliba kerülni?
Bár rövid távon nem fenyeget finanszírozási zavar, az Európai Bizottság friss jelentése szerint Magyarország adósságpályája közép- és hosszú távon aggasztó irányt vesz.
Bár az év elején heves tiltakozást váltott ki a dél-amerikai Mercosur-országokkal kötött kereskedelmi megállapodás, a szakmai elemzések szerint az európai mezőgazdaság miatti aggodalmak túlzóak voltak.
A horvát kőolajvezeték-üzemeltető, a JANAF határozottan cáfolta az ellátási zavarokról szóló híreket.
Hivatalosan megkezdődött szombaton az április 12-ei országgyűlési képviselő-választás kampányidőszaka, életbe léptek a kampányra vonatkozó szabályok.
Donald Trump válaszlépésként 10 %-os globális vámot vezet be, miután a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette a korábban kivetett védővámokat.
Tovább éleződik a vita a Barátság Kőolajvezeték kapcsán a magyar kormány és az EU között: ezt a választ adta Brüsszel
A Bizottság tisztában van a magyar és szlovák döntés következményeivel, és elemzi azok ukrán piacra gyakorolt hatását.
Donald Trump nem vethet ki egyoldalúan vámokat vészhelyzeti jogkörére hivatkozva.
Hiába kért olajat Magyarország az Adria-vezetéken keresztül, a horvátok egyelőre blokkolják a szállítást - ez az oka
A helyzet sajátossága, hogy a szállítás azon a horvát infrastruktúrán történne, amelyről a magyar kormány korábban azt állította, hogy alkalmatlan az ország megbízható ellátására.
Iszonyú értékes ingatlanokat passzolna el a magyar állam: április közepe előtt nyélbe is ütnék az üzletet
A kormány gyorsított eljárásban értékesítené a budapesti főpályaudvarok környékén található, állami tulajdonú ingatlanokat
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 379,17 forintról 378,85 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Még mindig borzasztóan szenved a magyar gazdaság egyik motorja: mikor jöhet végre az igazi felpattanás?
Az építőipar teljesítménye 2025 decemberében éves összevetésben 2,8 százalékkal nőtt, a piaci szereplők többsége azonban továbbra sem érzékeli a fellendülést.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-