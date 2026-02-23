2026. február 23. hétfő Alfréd
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Stagfláció és az infláció a reálszektorban kör Lefelé treand stockmarket bitcoin arany olaj dollár megy fel treand után Fed qt tappering Üzleti elemzés készlet szelektív befektetési
Gazdaság

Trump újabb húzása letarolta a piacokat: esik a dollár, zuhannak a részvények

Pénzcentrum
2026. február 23. 15:14

A Wall Street határidős indexei és a dollár egyaránt gyengültek hétfőn, miután Donald Trump új, 15 százalékos vámot jelentett be. Az elnök ezzel a Legfelsőbb Bíróság pénteki döntésére reagált, amely alkotmányellenesnek minősítette korábbi, a szükségállapoti felhatalmazásra épülő globális vámpolitikáját.

Miután a Legfelsőbb Bíróság pénteken megsemmisítette Trump szükséghelyzeti vámjait, az elnök azonnal 10 százalékos általános vámot hirdetett meg, amelyet szombatra már 15 százalékra emelt. Egyelőre nem világos, mikor lépnek életbe az új terhek, milyen kivételek lesznek, és hogy minden országra egységesen vonatkozik-e a 15 százalékos kulcs. A korábbi rendszerben egyes országokat – köztük az Egyesült Királyságot és Ausztráliát – mindössze 10 százalékos vámtétel terhelte, míg számos ázsiai ország magasabb kulcsokkal szembesült - számol be a Reuters

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Yale Budget Lab számításai szerint az új bejelentés nyomán az átlagos effektív vámszint 13,7 százalékra csökken a bírósági döntést megelőző 16 százalékról. Ez utóbbi érték 1936 óta a legmagasabbnak számított. Az elemzőműhely arra számít, hogy a 15 százalékos vám az 1974-es kereskedelmi törvény alapján 150 nap után lejár, ebben az esetben pedig az átlagos vámszint 9,1 százalékra mérséklődne.

Az S&P 500 határidős jegyzései 0,2 százalékot, a Nasdaq határidős indexe pedig 0,4 százalékot esett; utóbbi a nap folyamán egy ponton 1 százalékos mínuszban is járt. A dollár a jennel szemben 0,14 százalékot gyengült, míg az euró 0,16 százalékkal erősödött. A befektetők a menedékeszközökbe menekültek: az arany árfolyama 1 százalékkal unciánként 5153 dollárra emelkedett, az ezüsté pedig 2,8 százalékkal ugrott meg.

Az európai tőzsdéken is érezhető volt a bizonytalanság: a STOXX 600 index 0,3 százalékot, a német DAX 0,5 százalékot esett. Tomas Hildebrandt, az Evli portfóliómenedzsere szerint ugyan egyes európai exportőrök számára némi megkönnyebbülést hozhat a változás, a Trump-adminisztráció Európa-ellenes hozzáállása várhatóan nem enyhül.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ázsiában vegyes kép alakult ki: a hongkongi Hang Seng index 2,53 százalékkal erősödött, mert a piac arra számít, hogy Kínával szemben csökkenhetnek a vámok. A Goldman Sachs elemzői szerint Kína akár 6,6 százalékpontos vámenyhítésben is részesülhet a korábbi szinthez képest. A héten a piacokat az Nvidia szerdai gyorsjelentése is próbára teheti, mivel a chipgyártó súlya az S&P 500 indexben eléri a 8 százalékot.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #tőzsde #vám #usa #donald trump #kína #világgazdaság #részvénypiac #aranyár #devizaárfolyamok #ezüst

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:40
15:32
15:23
15:14
15:04
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 20. 16:50
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 23. 11:09
Váratlanul meghalt Perger István
Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete bejelentette, hogy helyettes vezetőjük, Perger István...
iO Charts  |  2026. február 23. 10:01
Netflix (NFLX) - A streaming trón mellé egy stúdióbirodalom?
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de egy alapos fundamentális...
Holdblog  |  2026. február 23. 08:02
Ha mindenki buborékról beszél, tényleg jön az összeomlás?
Ismert tőzsdei bölcsesség, hogy a buborékok kipukkanása általában nem akkor következik be a tőzsdéke...
Kasza Elliott-tal  |  2026. február 22. 16:53
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 23.
Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével
2026. február 23.
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
2026. február 23.
Növekvő energiaárak, bezárások, elhalasztott beruházások: a túlélésért küzd a fém- és acélipar
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 23. hétfő
Alfréd
9. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk
2
7 napja
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
3
2 hete
Magyarország sorsa megpecsételődött? Minden EU-s forrást elbukhat hazánk
4
1 hete
Nesze neked keleti nyitás: Magyarországnak csak ennyi jött össze az elmúlt években
5
4 napja
Komoly bejelentést tett az Otthon Start hitelről Gulyás Gergely: erről tudjon, aki tervezi felvenni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Társ-számlatulajdonos
Lakossági bankszámlák esetében egy számlának 2 tulajdonosa lehet, a számlatulajdonos és a társ-számlatulajdonos. Társ-számlatulajdonos jogai és kötelezettségei megegyeznek a számlatulajdonoséval. A számla megszüntetését a két tulajdonos csak együtt kérheti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 15:23
Most közölte a WizzAir: hamarosan leállás jön a szolgáltatásaikban - aki nem végezte el az utasfelvételt, bukhatja a jegyét
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 14:33
Így fosztják ki a gyanútlanokat a Lidl nevével visszaélve: óriási a botrány, sokan szaladhatnak a pénzük után
Agrárszektor  |  2026. február 23. 15:28
Köztünk élnek a farkasok, mégsem találkozunk velük: pedig felbukkanhatnak
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel