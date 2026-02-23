2026. február 23. hétfő Alfréd
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Kim Il-sung tér egy nagy városi tér az észak-koreai Phenjan központi kerületében, és az ország alapító vezetőjéről, Kim Il-sungról kapta a nevét. A teret 1954-ben építették a koreai háború pusztításai után a főváros újjáépítésére von
Világ

Fontos döntést közölt Észak-Korea: eldőlt Kim Dzsongun jövője

Pénzcentrum
2026. február 23. 09:51

Ismét Kim Dzsongunt választották meg a Koreai Munkapárt főtitkárának a szervezet kilencedik kongresszusán – közölte hétfőn az észak-koreai állami hírügynökségre hivatkozva a Reuters.

A hivatalos tájékoztatás kiemelte, hogy Kim vezetése alatt az ország nukleáris arzenálja vált a katonai elrettentés központi elemévé, miközben a hadsereg hagyományos fegyverzetét is korszerűsítették. Az állami média értékelése szerint Észak-Korea nemzetközi tekintélye és védelmi képességei ugrásszerűen javultak, ami tovább szilárdította a rezsim pozícióját.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kongresszuson döntöttek további pártvezetői tisztségek betöltéséről, valamint módosították a párt alapszabályát is. Szakértők szerint mindez a belső hatalmi viszonyok átrendeződésére utalhat. Lim Ul Cshul, a Kjongnam Egyetem elemzője úgy véli: Kim újraválasztása azt a szimbolikus üzenetet hordozza, hogy a vezetés túllépett a puszta válságkezelésen, és egy magabiztos, stabil uralmi korszakba lépett.

Kapcsolódó cikkeink:

Az eseményről azonban hiányzott Kim Dzsongun lánya, Kim Dzsue. Távolmaradása azért figyelemre méltó, mert az utóbbi időben egyre gyakrabban jelent meg apja oldalán a különböző rendezvényeken. Emiatt a dél-koreai hírszerzés korábban azt feltételezte, hogy őt szemelték ki a diktátor lehetséges utódjának.
Címlapkép: Getty Images
#észak-korea #dél-korea #fegyver #világ #politika #hadsereg #geopolitika #külpolitika #rakéta #fegyverkezés #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:30
10:14
10:02
09:51
09:48
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 23.
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
2026. február 23.
Növekvő energiaárak, bezárások, elhalasztott beruházások: a túlélésért küzd a fém- és acélipar
2026. február 23.
Egy Cápa 50 milliót tett az asztalra, de így is elbukott az üzlet – kemény este volt a Cápák közöttben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 23. hétfő
Alfréd
9. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
2
4 napja
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
3
2 napja
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
4
6 napja
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
5
2 hete
Feloldana minden orosz szankciót Amerika: egyetlen dolgot kell ezért Moszkvának tennie
PÉNZÜGYI KISOKOS
Integrál önrészesedés
a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor - levonás nélkül - megfizeti az egész kárt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 10:02
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 07:41
Megszólalt a kórházban fekvő Erdő Péter titkára: a bíboros "hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait"
Agrárszektor  |  2026. február 23. 09:02
Kivonulhatnak a nagy multik Magyarországról? Mi lesz így a vásárlókkal?
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel