Életveszélyes dolgot művel rengeteg magyar biztosítás nélkül: csak akkor döbbennek rá, ha már megtörtént a baj
Tisztában vannak a havas-jeges sportok kockázataival, mégis csupán az egyharmadukra jellemző, hogy minden alkalommal baleset- és utasbiztosítást kötnek indulás előtt – ez derült ki abból a reprezentatív felmérésből, amely a CIB Bank megbízásából készült a magyar lakosság téli sportolási szokásairól. Pedig kifejezetten veszélyes üzemről van szó: nemzetközi adatok szerint a világon minden ötödik sportbaleset a síeléshez köthető.
A lakosság harmada űz valamilyen téli sportot*: a legnépszerűbb a korcsolyázás, amelyet a szánkózás és a sízés követ a dobogón. A téli sportokhoz való viszony erősen generációfüggő: a 18–39 évesek közül úgyszólván minden második magyar sportol a havon és/vagy a jégen. Látványos összefüggés az is, hogy minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik valaki, annál valószínűbb, hogy a téli sportok szerelmese; a diplomások körében főleg a sí és a snowboard hódít.
A sízők táborába a lakosság bő egytizede tartozik. A többségük tisztában van a téli sportok kockázataival: a CIB Bank megbízásából készült országos télisport-felmérés válaszai alapján az egyik legfőbb visszatartó tényező, hogy veszélyesnek tartják ezeket a sportágakat. Nem ok nélkül: nemzetközi adatok szerint tízből két sportbaleset a sízéshez kapcsolódik; ennél magasabb baleseti arányt az összes sporttevékenység közül csak a labdarúgás tud felmutatni.
Az ismert kockázatokhoz képest meglepőnek mondható az a felmérésből kiolvasható tény, hogy csak a magyar télisportolók harmada köt minden alkalommal baleset- és utasbiztosítást, amikor elutazik síelni vagy snowboardozni (igaz, további egyharmaduk legalább időnként biztosítja magát, illetve családtagjait). Viszonylag jelentős (11%) ugyanakkor azok aránya is, akik egyáltalán nem kötnek biztosítást. Az alulbiztosítottságnak elsődlegesen nem anyagi okai vannak – legalábbis erre utal, hogy azoknál, akik biztosítással utaznak, nem az ár, hanem a tartalom a fő szempont a választásnál; hogy mennyit kell fizetni, az csak a tartalmi elemek után következik a döntési sorban.
„Szeretjük azt gondolni, hogy a biztosításkötés mindig racionális esélylatolgatás eredménye, ám a téli sportok esetében ezt a feltételezést a tények nem mindig támasztják alá: a síelők és snowboardozók 11%-a az általuk egyébként ismert kockázatokat nem építi be a döntésébe. Hogy ennek mi az oka, az talán egy későbbi kutatás tárgya lehet, az viszont bizonyos, hogy a jelenség a biztosítókra is feladatot ró: olyan egyszerűen, gyorsan hozzáférhető konstrukciókat kell kidolgozniuk, amelyek kellő rugalmassággal és megfelelően széles szolgáltatásválasztékkal igazodnak az ügyfelek igényeihez” – fogalmazott Szendi István, a CIB Bank Bankbiztosítás vezetője.
A CIB Utazásőr Biztosítást ennek a kettős szempontrendszernek a jegyében, az egyszerű hozzáférést és a tartalmi rugalmasságot egyszerre szem előtt tartva állították össze.
Fontos tulajdonsága, hogy egész évre szól (vagyis egyetlen éves díjért egész évben biztonságot nyújt) Európában vagy választástól függően globálisan, és a családtagokra is kiterjeszthető. A kockázatviselés a kötést követő nap 0. órájától megkezdődik, így azok számára is megoldást jelent, akik csak az utazás előtti napon döntenek a nagyobb biztonság mellett.
Az Utazásőr az út közben felmerülő valamennyi kockázatra kiterjed: tartalmaz egészségügyi és baleseti segítségnyújtást és sürgősségi ellátást, utazási segítségnyújtást, poggyásszal kapcsolatos szolgáltatásokat, jogvédelmet, felelősségbiztosítást, balesetbiztosítást és autós asszisztenciát is. Különösen hasznos tulajdonsága, hogy a biztosításhoz bárhonnan, a nap 24 órájában hívható magyar nyelvű segítségnyújtási szolgáltatás kapcsolódik, kikerülve az ismeretlen környezetből és a nyelvi korlátokból adódó nehézségeket.
Új módszere van a budapesti betörőknek: így jutnak be nyom nélkül a biztonsági ajtókon is, bárki lakását kifoszthatják
Speciális fólia és fémeszközök segítségével már úgy képesek kinyitni, majd visszazárni akár a modern biztonsági ajtókat is, hogy annak semmilyen látható nyoma nem marad.
Márciusban harmadik alkalommal indul el a lakásbiztosítási kampány, amely az elmúlt két évben érezhetően felpezsdítette a hazai biztosítási piacot.
Egyre több magyar lakástulaj jön rá, ezt érdemes meglépni 2026-ban: ők már védve vannak a drága meglepetésektől?
A felmérések alapján már nem az alacsony díj a döntő szempont, hanem a megfelelő fedezet, a magasabb kártérítés és a gyors kárrendezés.
Vádat emeltek egy hajléktalan férfi ellen, aki ellopta az eltűnt Egressy Mátyás telefonját, amelyet a 18 éves fiú egy éjszakai buszon hagyott.
Javában tart a tél és a síszezon, sok magyar pedig a környező országok síterepeit veszi célba.
A lépés mögött költségcsökkentési szándék állhat, ugyanakkor szakmai szempontból erősen kérdéses, mennyire bizonyul hatékonynak a döntés.
Az összeg 10 százalékkal magasabb a tavalyinál, ezt jobb, ha tudod, mielőtt biztosítást kötsz.
Kevés autós tudja, így nem fizetnek kártérítést, ha kátyú tette tönkre a kocsit: drága hibát követnek el sokan
A biztosítási szakértő szerint a kátyúk miatti autókárok rendezése sokszor azért fullad kudarcba, mert az autósok nem készülnek fel megfelelően a bizonyításra.
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
A magyar lakások túlnyomó többsége papíron védett egy súlyos káresemény után, de ez önmagában még nem jelent valódi biztonságot.
2025-ben valamivel több mint 81 ezer kárbejelentés érkezett, ami csökkenésről árulkodik az előző évekhez képest.
Jelentősen átalakulhat a hitelfedezeti biztosítások piaca az MNB új ajánlása nyomán, amely 2027-ig.
Kötelező maszkviselést rendeltek el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház valamennyi tagkórházában péntektől
A téli síelési szezon csúcsa a karácsony utáni hetekre esik, amikor az utasbiztosítások jelentős része már kifejezetten a téli sportokhoz kapcsolódik
A járványhelyzet nemcsak a diákokat érintette súlyosan, a takarítók is lebetegedtek.
Lakástüzek ezrei, rejtett elektromos hibák és súlyos károk: mutatjuk, miért veszélyesek az elavult hálózatok, és mikor fizet a biztosító.
Ez az ügy rávilágít arra, milyen kiszámíthatatlanul működik ma a figyelem logikája, és mennyire meghatározza egy eltűnés láthatóságát a társadalmi státusz.
Egy budai üzlet kirablása mindössze néhány perc alatt zajlott le: a maszkos férfi fenyegetéssel kényszerítette az alkalmazottat, majd pénzzel távozott a kasszából.
A kiberfenyegetések tartós jelenlétét erősíti, hogy a cégek egyre inkább digitális rendszerekre és külső szolgáltatókra bízzák kritikus adataikat.
