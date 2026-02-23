2026. február 23. hétfő Alfréd
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
széles látószögű alacsony perspektíva nézet dinamikus motivált férfi sífutó sportoló férfi síelő versenyruha és a start szám síelés óriás szlalom pálya magasan az európai hegyekben napos téli napon tiszta kék ég és hely a szöve
Sport

Visszacsapott kritikusainak a hatalmasat bukó Lindsey Vonn: "ez nem álom volt, így is győztem"

Pénzcentrum
2026. február 23. 14:53

Lindsey Vonn az Instagram-oldalán vágott vissza azoknak, akik kétségbe vonták olimpiai szereplésének jogosságát. Az amerikai síelőnő visszatérése azután került ismét a középpontba, hogy a lesiklás során súlyos balesetet szenvedett - jelentette a The Guardian.

A 41 éves Lindsey Vonn története a tegnap véget ért olimpia egyik legmegrázóbbja volt. Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla: a korábbi olimpiai bajnok még a játékok elején, a lesiklása sorűn hatalmasat bukott és sípcsonttörést szenvedett. Olaszországban több műtéten is átesett, mielőtt a hét elején további kezelésre hazaszállították volna az Egyesült Államokba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ötödik olimpiáján induló versenyző – aki 2019-es visszavonulása után tért vissza –  térdprotézissel és szakadt elülső keresztszalaggal állt rajthoz. Kritikusai szerint át kellett volna engednie a helyét egy fiatalabb, egészségesebb sportolónak.

Vonn a szombaton közzétett Instagram-bejegyzésében azt írta: szeretné összefoglalni a szezonját azoknak a fanyalgóknak, akik nem értették, mit jelent kivívni az indulás jogát. A posztban a szezon korábbi versenyeiről osztott meg videókat, többek között St. Moritzból, Val d'Isère-ből, Zauchensee-ből és Tarvisióból.

Az olimpia előtt mind az öt lesikló világkupa-futamon dobogóra állt, és két győzelmet is aratott. A január végi baleset – amelyben elszakadt az elülső keresztszalagja – azonban sokakban kételyeket ébresztett. Felmerült a kérdés: érdemes-e kockáztatnia az életét egy második olimpiai aranyéremért?

Friss és élő eredmények, hírek a Sportonlineon; KATTINTS IDE!

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Nem volt hiábavaló... nem álom volt... bár a kórházi ágyon fekve most távolinak tűnik. De megcsináltam. Visszajöttem. Győztem. Megmutattam, és véghezvittem azt, amit a legtöbben lehetetlennek tartottak az én koromban, részleges térdprotézissel. Ezeket az emlékeket örökké őrizni fogom, és hálás vagyok értük. Minden pillanat csodálatos volt. Minden pillanat megérte

 - írta bejegyzésében a legendás síző.

Versenyzőtársai is kiálltak mellette. "Ez az ő döntése volt" – nyilatkozta az olasz Federica Brignone, aki két aranyérmet szerzett az idei játékokon. "A te testedről van szó, így te döntöd el, hogy versenyzel-e vagy sem. Ez nem tartozik másokra, kizárólag rád."
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #baleset #sport #olaszország #instagram #sérülés #sportoló #amerikai egyesült államok #olimpikon #sportolónő

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:40
15:32
15:23
15:14
15:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 23.
Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével
2026. február 23.
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
2026. február 23.
Növekvő energiaárak, bezárások, elhalasztott beruházások: a túlélésért küzd a fém- és acélipar
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 23. hétfő
Alfréd
9. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
4 napja
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
3
7 napja
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
4
6 napja
Téli olimpia 2026: itt a keddi program, időpontok, versenyek és éremosztások
5
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a pénteki program, nekik szurkolhatunk ma magyar színekben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Társ-számlatulajdonos
Lakossági bankszámlák esetében egy számlának 2 tulajdonosa lehet, a számlatulajdonos és a társ-számlatulajdonos. Társ-számlatulajdonos jogai és kötelezettségei megegyeznek a számlatulajdonoséval. A számla megszüntetését a két tulajdonos csak együtt kérheti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 15:23
Most közölte a WizzAir: hamarosan leállás jön a szolgáltatásaikban - aki nem végezte el az utasfelvételt, bukhatja a jegyét
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 14:33
Így fosztják ki a gyanútlanokat a Lidl nevével visszaélve: óriási a botrány, sokan szaladhatnak a pénzük után
Agrárszektor  |  2026. február 23. 15:28
Köztünk élnek a farkasok, mégsem találkozunk velük: pedig felbukkanhatnak
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel