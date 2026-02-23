Visszacsapott kritikusainak a hatalmasat bukó Lindsey Vonn: "ez nem álom volt, így is győztem"

Lindsey Vonn az Instagram-oldalán vágott vissza azoknak, akik kétségbe vonták olimpiai szereplésének jogosságát. Az amerikai síelőnő visszatérése azután került ismét a középpontba, hogy a lesiklás során súlyos balesetet szenvedett - jelentette a The Guardian.

A 41 éves Lindsey Vonn története a tegnap véget ért olimpia egyik legmegrázóbbja volt. Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla: a korábbi olimpiai bajnok még a játékok elején, a lesiklása sorűn hatalmasat bukott és sípcsonttörést szenvedett. Olaszországban több műtéten is átesett, mielőtt a hét elején további kezelésre hazaszállították volna az Egyesült Államokba.

Az ötödik olimpiáján induló versenyző – aki 2019-es visszavonulása után tért vissza – térdprotézissel és szakadt elülső keresztszalaggal állt rajthoz. Kritikusai szerint át kellett volna engednie a helyét egy fiatalabb, egészségesebb sportolónak.

Vonn a szombaton közzétett Instagram-bejegyzésében azt írta: szeretné összefoglalni a szezonját azoknak a fanyalgóknak, akik nem értették, mit jelent kivívni az indulás jogát. A posztban a szezon korábbi versenyeiről osztott meg videókat, többek között St. Moritzból, Val d'Isère-ből, Zauchensee-ből és Tarvisióból.

Az olimpia előtt mind az öt lesikló világkupa-futamon dobogóra állt, és két győzelmet is aratott. A január végi baleset – amelyben elszakadt az elülső keresztszalagja – azonban sokakban kételyeket ébresztett. Felmerült a kérdés: érdemes-e kockáztatnia az életét egy második olimpiai aranyéremért?

Nem volt hiábavaló... nem álom volt... bár a kórházi ágyon fekve most távolinak tűnik. De megcsináltam. Visszajöttem. Győztem. Megmutattam, és véghezvittem azt, amit a legtöbben lehetetlennek tartottak az én koromban, részleges térdprotézissel. Ezeket az emlékeket örökké őrizni fogom, és hálás vagyok értük. Minden pillanat csodálatos volt. Minden pillanat megérte

- írta bejegyzésében a legendás síző.

Versenyzőtársai is kiálltak mellette. "Ez az ő döntése volt" – nyilatkozta az olasz Federica Brignone, aki két aranyérmet szerzett az idei játékokon. "A te testedről van szó, így te döntöd el, hogy versenyzel-e vagy sem. Ez nem tartozik másokra, kizárólag rád."