Oroszországot aggasztja, hogy az Egyesült Államok ellenséges lépéseket tervez Kuba ellen.
Küszöbön állhat a globális pénzügyi katasztrófa, ezt minden ország megérzi majd
Az ENSZ küszöbönálló pénzügyi összeomlására figyelmeztetett pénteken António Guterres, a világszervezet főtitkára a tagállamoknak küldött levelében.
António Guterres felszólított minden országot, hogy maradéktalanul és a megszabott határidőn belül tegyen eleget fizetési kötelezettségének, vagy "alapjaiban vizsgálják felül" a szervezet finanszírozási szabályait.
"A válság egyre mélyül, a programok megvalósítását kockáztatja és pénzügyi összeomlással fenyeget. A közeljövőben a helyzet csak tovább romlik" - írta a nagykövetekhez intézett, január 28-én keltezett levelében a főtitkár.
Az Egyesült Államok az utóbbi hónapokban csökkentette az egyes ENSZ-szervezetek részére önkéntesen befizetett összegeket, illetve elutasította vagy késleltette egyes kötelező befizetések teljesítését. A megszavazott költségvetésben keletkező lyukak miatt a szervezet kénytelen rendszeresen befagyasztani alkalmazottak felvételét, késleltetni a kifizetéseket vagy csökkenteni a missziók feladatkörét.
"A jelenlegi pályaív tarthatatlan. Strukturális pénzügyi kockázatnak teszi ki a szervezetet, és kegyetlen választásra kényszeríti: a tagállamok vagy hozzájárulnak a pénzügyi szabályaink reformjához, vagy kénytelenek lesznek elfogadni a pénzügyi összeomlás igencsak valóságos alternatíváját"" - írta Guterres.
Az 1945-ben alapított Egyesült Nemzetek Szervezetének 193 tagállama van, feladata a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, az emberi jogok népszerűsítése, a társadalmi és gazdasági fejlődés előmozdítása, valamint a humanitárius segítségnyújtás koordinálása.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az ENSZ szabályai szerint a tagdíjak az egyes tagállamok gazdaságának nagyságától függenek. Az Egyesült Államok tagdíja az alapköltségvetés 22 százalékát teszi ki, Kínáé pedig a 20 százalékát.
2025 végén azonban rekordméretű - 1,57 milliárd dolláros - hiány állt fenn - mondta Guterres, aki nem nevezte meg az adósokat.
A főtitkár tavaly márciusban UN80 néven reformbizottságot állított fel, amelynek a feladata a kiadások lefaragása és a hatékonyság növelése. A tagállamok végül a 2026. évi költségvetés mintegy 7 százalékkal 3,45 milliárd dollárra történő lefaragásában állapodtak meg.
Van egy kocsma, ahonnan kitiltották a 40 év felettieket: elképesztő az indok, rengetegen felháborodtak
Apró betűs részként szerepel, hogy idősebb vendégek is beléphetnek, ha a társaságban legalább egy 39 év alatti személy van.
Radikális lépést hoztak a lengyel határnál: nincs mese, ezzel kimondták, kódolva van az orosz agresszió
A tüzérszázadokban 30 és 35 milliméteres légvédelmi ágyúkat, 12,7 milliméteres többcsövű géppuskákat, többcélú, lézeres rávezetővel irányított rakétákat is bevetnek.
A siker mögött nem feltétlenül a környezettudatosság áll, hiszen Románia a műanyaghulladék mindössze 32 százalékát, a városi hulladéknak pedig csak 13 százalékát hasznosítja újra.
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
A katonaság a védelmi erő növelése, valamint az aktív és tartalékos állomány utánpótlása és fiatalítása érdekében tartotta szükségesnek a kötelező szolgálat újbóli bevezetését.
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
Egy ellenőrizetlenül zuhanó kínai rakétafokozat csütörtök délelőtt érkezhet vissza a Föld légkörébe. A HungaroControl figyelmeztetést adott ki a magyar légijármű-üzemeltetőknek.
Donald Trump amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett a Kuba jelentette nemzetbiztonsági fenyegetés miatt,.
Oroszország ideiglenesen felfüggeszthette az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyinhoz intézett kérését követően.
Bréking! Pusztító csatahajót küldött Donald Trump a Közel-Keletre: ez lehet a végső háborús gyújtópont?
Ezzel hatra emelkedett a Közel-Keleten állomásozó amerikai rombolók száma.
Az olajbevételek 2025-ben 20%-kal csökkentek, a költségvetés rekorddeficitet produkált, így Putyin gazdasági pillérei meginogtak.
A többnyire gazdasági válság miatt kirobbant országos tüntetéseket az iráni hatóságok kegyetlen erőszakkal fojtották el.
A dán külügyminiszter csütörtökön konstruktívnak minősítette a Grönland jövőjéről folytatott magas szintű tárgyalásokat.
Váratlan vevő jelentkezett be az orosz Lukoil külföldi érdekeltségeiért: ők vehetik meg a hatalmas birodalmat
Az ügylet gyakorlatilag véget vet a Lukoil nemzetközi terjeszkedésének, amely az orosz olajvállalatok közül a legjelentősebb nemzetközi jelenléttel rendelkezett.
Friedrich Merz német kancellár kizárta, hogy Ukrajna 2027. január 1-jén csatlakozhasson az Európai Unióhoz.
Moszkva kész az elnöki szintű béketárgyalásokra Ukrajnával, de előfeltételként ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozót az orosz fővárosban tartsák.
A spanyol BBVA újra eladná romániai leánybankját, miközben három nagy nyugati pénzintézet verseng a felvásárlásért, ami átrendezheti a piacot.
A román képviselők elégedetlenek a vizsgálat tempójával.
Trump szerint Irán már egy hónapra volt az atomfegyvertől, ezért szerinte elkerülhetetlen volt az amerikai katonai fellépés.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.