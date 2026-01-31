Küszöbön állhat a globális pénzügyi katasztrófa, ezt minden ország megérzi majd

Az ENSZ küszöbönálló pénzügyi összeomlására figyelmeztetett pénteken António Guterres, a világszervezet főtitkára a tagállamoknak küldött levelében.

António Guterres felszólított minden országot, hogy maradéktalanul és a megszabott határidőn belül tegyen eleget fizetési kötelezettségének, vagy "alapjaiban vizsgálják felül" a szervezet finanszírozási szabályait.

"A válság egyre mélyül, a programok megvalósítását kockáztatja és pénzügyi összeomlással fenyeget. A közeljövőben a helyzet csak tovább romlik" - írta a nagykövetekhez intézett, január 28-én keltezett levelében a főtitkár.

Az Egyesült Államok az utóbbi hónapokban csökkentette az egyes ENSZ-szervezetek részére önkéntesen befizetett összegeket, illetve elutasította vagy késleltette egyes kötelező befizetések teljesítését. A megszavazott költségvetésben keletkező lyukak miatt a szervezet kénytelen rendszeresen befagyasztani alkalmazottak felvételét, késleltetni a kifizetéseket vagy csökkenteni a missziók feladatkörét.

"A jelenlegi pályaív tarthatatlan. Strukturális pénzügyi kockázatnak teszi ki a szervezetet, és kegyetlen választásra kényszeríti: a tagállamok vagy hozzájárulnak a pénzügyi szabályaink reformjához, vagy kénytelenek lesznek elfogadni a pénzügyi összeomlás igencsak valóságos alternatíváját"" - írta Guterres.

Az 1945-ben alapított Egyesült Nemzetek Szervezetének 193 tagállama van, feladata a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, az emberi jogok népszerűsítése, a társadalmi és gazdasági fejlődés előmozdítása, valamint a humanitárius segítségnyújtás koordinálása.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az ENSZ szabályai szerint a tagdíjak az egyes tagállamok gazdaságának nagyságától függenek. Az Egyesült Államok tagdíja az alapköltségvetés 22 százalékát teszi ki, Kínáé pedig a 20 százalékát.

2025 végén azonban rekordméretű - 1,57 milliárd dolláros - hiány állt fenn - mondta Guterres, aki nem nevezte meg az adósokat.

A főtitkár tavaly márciusban UN80 néven reformbizottságot állított fel, amelynek a feladata a kiadások lefaragása és a hatékonyság növelése. A tagállamok végül a 2026. évi költségvetés mintegy 7 százalékkal 3,45 milliárd dollárra történő lefaragásában állapodtak meg.