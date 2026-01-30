Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést

Egy ellenőrizetlenül zuhanó kínai rakétafokozat csütörtök délelőtt érkezhet vissza a Föld légkörébe. A HungaroControl figyelmeztetést adott ki a magyar légijármű-üzemeltetőknek, miután az európai űrmegfigyelési szolgálat közzétette előrejelzéseit az objektum várható pályájáról - írja a Portfolio.

Az Európai Unió Űrmegfigyelési és Nyomkövető Szolgálata (EU SST) szerdán tájékoztatást adott ki arról, hogy egy ZQ-3 R/B azonosítójú rakétafokozat irányítás nélkül zuhan vissza bolygónk légkörébe. Az Orbital Today beszámolója szerint az objektum belépési helye és pontos időpontja egyelőre bizonytalan.

A számítások szerint az érintett űreszköz egy kínai fejlesztésű, kétfokozatú, Zsucsüe-3 jelzésű hordozórakéta második fokozata, amelyhez tesztrakomány kapcsolódik. Az EU SST szerda éjszakai előrejelzése alapján az irányíthatatlan rakétarész magyar idő szerint csütörtökön 10 óra körül érheti el a földi atmoszférát.

A Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal tájékoztatása szerint az objektum folyamatosan csökkenő magasságú pályán kering a Föld körül. "Bár kicsi az esélye annak, hogy a rakétafokozat éppen Európa felett lépjen be a légkörbe, és még kisebb, hogy a roncsdarabok túlélik a visszatérést, az európai léginavigációs szolgáltatók ennek ellenére figyelmeztetést (NOTAM) adtak ki a pilótáknak" – írták.

A potenciális kockázatra tekintettel a HungaroControl tájékoztatta a magyarországi légijármű-üzemeltetőket az irányíthatatlan űreszköz várható visszatéréséről, amely elvben a hazai légtérben közlekedők számára is jelenthet veszélyt. Az európai léginavigációs szolgáltatók elővigyázatosságból egységesen figyelmeztették a pilótákat az esetleges veszélyhelyzetre.