2026. január 30. péntek Martina, Gerda
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Ez lett a nagy repülőrajtból: 2025-ben egyhelyben topogott a magyar gazdaság, itt a hivatalos GDP-adat ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy indítóállás-komplexum felvétele: Sikeres rakétaindítás egy űrkutatási küldetésen részt vevő legénységgel. Repülő űrhajó lángokat és füstöt lövell felszállás közben. Az emberiség az űrben, a világegyetem meghódítása.
Világ

Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést

Pénzcentrum
2026. január 30. 11:02

Egy ellenőrizetlenül zuhanó kínai rakétafokozat csütörtök délelőtt érkezhet vissza a Föld légkörébe. A HungaroControl figyelmeztetést adott ki a magyar légijármű-üzemeltetőknek, miután az európai űrmegfigyelési szolgálat közzétette előrejelzéseit az objektum várható pályájáról - írja a Portfolio.

Az Európai Unió Űrmegfigyelési és Nyomkövető Szolgálata (EU SST) szerdán tájékoztatást adott ki arról, hogy egy ZQ-3 R/B azonosítójú rakétafokozat irányítás nélkül zuhan vissza bolygónk légkörébe. Az Orbital Today beszámolója szerint az objektum belépési helye és pontos időpontja egyelőre bizonytalan.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A számítások szerint az érintett űreszköz egy kínai fejlesztésű, kétfokozatú, Zsucsüe-3 jelzésű hordozórakéta második fokozata, amelyhez tesztrakomány kapcsolódik. Az EU SST szerda éjszakai előrejelzése alapján az irányíthatatlan rakétarész magyar idő szerint csütörtökön 10 óra körül érheti el a földi atmoszférát.

A Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal tájékoztatása szerint az objektum folyamatosan csökkenő magasságú pályán kering a Föld körül. "Bár kicsi az esélye annak, hogy a rakétafokozat éppen Európa felett lépjen be a légkörbe, és még kisebb, hogy a roncsdarabok túlélik a visszatérést, az európai léginavigációs szolgáltatók ennek ellenére figyelmeztetést (NOTAM) adtak ki a pilótáknak" – írták.

A potenciális kockázatra tekintettel a HungaroControl tájékoztatta a magyarországi légijármű-üzemeltetőket az irányíthatatlan űreszköz várható visszatéréséről, amely elvben a hazai légtérben közlekedők számára is jelenthet veszélyt. Az európai léginavigációs szolgáltatók elővigyázatosságból egységesen figyelmeztették a pilótákat az esetleges veszélyhelyzetre.
Címlapkép: Getty Images
#repülés #magyarország #európai unió #veszély #figyelmeztetés #pilóta #világ #légiforgalom #rakéta #űr #űrkutatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:15
11:02
10:45
10:34
10:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 30.
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: ezért húzzák le a rolót sorra az éttermek Magyarországon
2026. január 29.
A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
2026. január 30.
Ezekben a szakmákban keresnek a legjobban az 50-es magyarok: bezzeg a fiatalok – óriási a fordulat
2026. január 29.
Új Airbnb‑botrány Budapesten: idegenek foglalják el a lakásokat, a rendőrség tehetetlen
2026. január 29.
Kész őrület, mennyiért bálozik idén a fővárosi, vidéki elit: bődületes kiadás lehet egy táncos este
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 30. péntek
Martina, Gerda
5. hét
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
2
1 hete
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
3
4 napja
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: ha ez igaz, az oroszok bármikor lecsaphatnak Európára
4
3 napja
Elképesztő jutalom: közel 400 millió forintot ajánl a kormány annak, aki kézre keríti a nagy áramszünet felelősét
5
19 órája
Recseg-ropog Putyin hatalma, válság közeleg Oroszországban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóellenőrzés
a szükséges iratok, nyilvántartások, számítások, tények és körülmények vizsgálata arra vonatkozóan, hogy az adózók eleget tettek-e, illetve helyesen tettek-e eleget az adózással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeiknek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 30. 10:02
Ezekben a szakmákban keresnek a legjobban az 50-es magyarok: bezzeg a fiatalok – óriási a fordulat
Pénzcentrum  |  2026. január 30. 09:02
Most közölték a hatóságok: súlyosan fertőző, veszélyes vírus jelenlétét mutatták ki Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. január 30. 10:31
Ez döbbenetes: rengeteg ilyen halat találtak a Hévízi-csatornában