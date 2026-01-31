A világszervezet főtitkára felszólított minden országot, hogy maradéktalanul és a megszabott határidőn belül tegyen eleget fizetési kötelezettségének.
Hatalmas botrány a tápszereknél: mérgezett alapanyag miatt sorra hívják vissza a termékeket
Mérgezett alapanyag miatt világszerte visszahívások sora indult a csecsemőtápszereknél; Franciaország közben szigorította a cereulid-toxin megengedett határértékét, írja a Portfolio a Reuters alapján.
Franciaország január végén szigorította a csecsemőtápszerekben megengedett cereulid-toxin határértékét, miután több nagy gyártó világszerte visszahívásokat rendelt el szennyezettség miatt – közölte a francia mezőgazdasági minisztérium.
A hányingert és hányást okozó cereulid toxint egy kínai gyár egyik alapanyagában mutatták ki. Az üzem több tápszergyártót is ellát, köztük a Nestlét, a Danone-t és a Lactalist, ezért a visszahívások világszerte több tucat országot érintettek.
Az új francia határérték testsúlykilogrammonként 0,014 mikrogramm lesz, a korábbi 0,03 mikrogramm helyett. A döntés az uniós egyeztetést követően született, és összhangban áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság közelgő módosított ajánlásával. A minisztérium szerint a szigorúbb szabályozás várhatóan további termékvisszahívásokhoz vezet majd Franciaországban.
Francia nyomozók január 23-án közölték, hogy vizsgálják két csecsemő halálának esetleges összefüggését a visszahívott termékekkel. Emellett a Foodwatch fogyasztóvédelmi szervezet nyolc család nevében büntetőfeljelentést tett Párizsban, azt állítva, hogy a gyártók túl sokáig vártak a nyilvánosság figyelmeztetésével.
Az iráni kormány egyszerűen nem hisz Trumpnak, korábbi tapasztalatai alapján, amikor tárgyalások közben is támadásokat hajtott végre.
A Doomsday Clock története során soha nem állt még ilyen közel az éjfélhez. A legfőbb okok: atomfegyverek, klímaválság, mesterséges intelligencia.
Az ügy nagy visszhangot váltott ki az Egyesült Államokban és világszerte, felháborodást keltve.
Kárpátalján mintegy 5800 háztartás gázellátása került veszélybe, miután a megáradt Tisza alámosta és megdöntötte egy kritikus fontosságú gázvezeték tartószerkezetét
Az 55 éves Kevin Warsh nem ismeretlen a Fed működésében, hiszen 2006 és 2011 között már a jegybank kormányzótanácsának tagja volt.
Apró betűs részként szerepel, hogy idősebb vendégek is beléphetnek, ha a társaságban legalább egy 39 év alatti személy van.
A tüzérszázadokban 30 és 35 milliméteres légvédelmi ágyúkat, 12,7 milliméteres többcsövű géppuskákat, többcélú, lézeres rávezetővel irányított rakétákat is bevetnek.
A siker mögött nem feltétlenül a környezettudatosság áll, hiszen Románia a műanyaghulladék mindössze 32 százalékát, a városi hulladéknak pedig csak 13 százalékát hasznosítja újra.
A katonaság a védelmi erő növelése, valamint az aktív és tartalékos állomány utánpótlása és fiatalítása érdekében tartotta szükségesnek a kötelező szolgálat újbóli bevezetését.
Egy ellenőrizetlenül zuhanó kínai rakétafokozat csütörtök délelőtt érkezhet vissza a Föld légkörébe. A HungaroControl figyelmeztetést adott ki a magyar légijármű-üzemeltetőknek.
Donald Trump amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett a Kuba jelentette nemzetbiztonsági fenyegetés miatt,.
Oroszország ideiglenesen felfüggeszthette az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyinhoz intézett kérését követően.
Ezzel hatra emelkedett a Közel-Keleten állomásozó amerikai rombolók száma.
Az olajbevételek 2025-ben 20%-kal csökkentek, a költségvetés rekorddeficitet produkált, így Putyin gazdasági pillérei meginogtak.
A többnyire gazdasági válság miatt kirobbant országos tüntetéseket az iráni hatóságok kegyetlen erőszakkal fojtották el.
A dán külügyminiszter csütörtökön konstruktívnak minősítette a Grönland jövőjéről folytatott magas szintű tárgyalásokat.
Váratlan vevő jelentkezett be az orosz Lukoil külföldi érdekeltségeiért: ők vehetik meg a hatalmas birodalmat
Az ügylet gyakorlatilag véget vet a Lukoil nemzetközi terjeszkedésének, amely az orosz olajvállalatok közül a legjelentősebb nemzetközi jelenléttel rendelkezett.
Friedrich Merz német kancellár kizárta, hogy Ukrajna 2027. január 1-jén csatlakozhasson az Európai Unióhoz.
