Közelkép a férfi vásárlás élelmiszereket szupermarketben. Másolás hely.
Világ

Hatalmas botrány a tápszereknél: mérgezett alapanyag miatt sorra hívják vissza a termékeket

Pénzcentrum
2026. január 31. 13:35

Mérgezett alapanyag miatt világszerte visszahívások sora indult a csecsemőtápszereknél; Franciaország közben szigorította a cereulid-toxin megengedett határértékét, írja a Portfolio a Reuters alapján.

Franciaország január végén szigorította a csecsemőtápszerekben megengedett cereulid-toxin határértékét, miután több nagy gyártó világszerte visszahívásokat rendelt el szennyezettség miatt – közölte a francia mezőgazdasági minisztérium.

A hányingert és hányást okozó cereulid toxint egy kínai gyár egyik alapanyagában mutatták ki. Az üzem több tápszergyártót is ellát, köztük a Nestlét, a Danone-t és a Lactalist, ezért a visszahívások világszerte több tucat országot érintettek.

Az új francia határérték testsúlykilogrammonként 0,014 mikrogramm lesz, a korábbi 0,03 mikrogramm helyett. A döntés az uniós egyeztetést követően született, és összhangban áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság közelgő módosított ajánlásával. A minisztérium szerint a szigorúbb szabályozás várhatóan további termékvisszahívásokhoz vezet majd Franciaországban.

Francia nyomozók január 23-án közölték, hogy vizsgálják két csecsemő halálának esetleges összefüggését a visszahívott termékekkel. Emellett a Foodwatch fogyasztóvédelmi szervezet nyolc család nevében büntetőfeljelentést tett Párizsban, azt állítva, hogy a gyártók túl sokáig vártak a nyilvánosság figyelmeztetésével.
Címlapkép: Getty Images
#élelmiszer #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #nyomozás #csecsemő #franciaország #ételmérgezés #világ #kína #élelmiszeripar

