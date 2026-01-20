Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására

A román hadsereg vezérkari főnöke szerint az ország lakosságának fel kell készülnie egy háborús helyzet támogatására. A katonai vezetés felkészítő programokat indít, és jelentősen növeli az önkéntes katonák kiképzését az orosz fenyegetés árnyékában - írta meg a 444.hu.

A román állampolgároknak készen kell állniuk "egy háborús erőfeszítés támogatására" - jelentette ki Gheorghita Vlad tábornok, a román hadsereg vezérkari főnöke egy nagyszebeni sajtótájékoztatón, amelyet Alexus Grynkewich tábornokkal, a NATO európai erőinek főparancsnokával közösen tartott kedden.

A román katonai vezető közölte, hogy a védelmi minisztérium az országos katasztrófavédelmi felügyelőséggel együttműködve több felkészítő program elindítását tervezi. A hadsereg modernizációs programjának részeként 2025-ben 1000-2000 önkéntes fiatal katonai kiképzése szerepel a tervekben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szükség esetén évente akár 10 ezer fiatal felkészítésére is képesek lennének.

Vlad tábornok Oroszországot kiszámíthatatlan állami szereplőnek nevezte, ugyanakkor kifejezte meggyőződését, hogy egy esetleges támadás esetén Románia szövetségeseivel együtt képes lenne megfelelő választ adni az agresszornak.

A háborús fenyegetésre való felkészülés nem korlátozódik Romániára. A régió több országa is hasonló intézkedéseket vezet be. Horvátország a közelmúltban állította vissza a sorkatonai szolgálatot, Norvégiában pedig értesítéseket küldtek ki, amelyek szerint háborús helyzetben a hadsereg igénybe veheti az állampolgárok magántulajdonát.

A sajtótájékoztatón felmerült Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos kijelentéseinek kérdése is. Az újságírók azt firtatták, hogy mindez mennyiben befolyásolhatja a NATO egységét, illetve fennáll-e annak veszélye, hogy az Egyesült Államok kilép az észak-atlanti szövetségből. Alexus Grynkewich tábornok nem kívánt állást foglalni a politikai természetű kérdésben, és hangsúlyozta, hogy a hadsereg feladata változatlanul a fenyegetésekkel szembeni védelem és az elrettentés biztosítása.

Az amerikai tábornok egyúttal kifejezte bizakodását, hogy a román hadsereg felkészültsége önmagában is kellő elrettentő erőt jelent ahhoz, hogy Oroszország ne kockáztasson meg egy NATO-tagállam elleni támadást.