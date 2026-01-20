Alig 48 órán belül négy cápatámadás történt Új-Dél-Wales ausztrál állam partjainál, halálesetről viszont eddig nem érkezett jelentés.
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
A román hadsereg vezérkari főnöke szerint az ország lakosságának fel kell készülnie egy háborús helyzet támogatására. A katonai vezetés felkészítő programokat indít, és jelentősen növeli az önkéntes katonák kiképzését az orosz fenyegetés árnyékában - írta meg a 444.hu.
A román állampolgároknak készen kell állniuk "egy háborús erőfeszítés támogatására" - jelentette ki Gheorghita Vlad tábornok, a román hadsereg vezérkari főnöke egy nagyszebeni sajtótájékoztatón, amelyet Alexus Grynkewich tábornokkal, a NATO európai erőinek főparancsnokával közösen tartott kedden.
A román katonai vezető közölte, hogy a védelmi minisztérium az országos katasztrófavédelmi felügyelőséggel együttműködve több felkészítő program elindítását tervezi. A hadsereg modernizációs programjának részeként 2025-ben 1000-2000 önkéntes fiatal katonai kiképzése szerepel a tervekben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szükség esetén évente akár 10 ezer fiatal felkészítésére is képesek lennének.
Vlad tábornok Oroszországot kiszámíthatatlan állami szereplőnek nevezte, ugyanakkor kifejezte meggyőződését, hogy egy esetleges támadás esetén Románia szövetségeseivel együtt képes lenne megfelelő választ adni az agresszornak.
A háborús fenyegetésre való felkészülés nem korlátozódik Romániára. A régió több országa is hasonló intézkedéseket vezet be. Horvátország a közelmúltban állította vissza a sorkatonai szolgálatot, Norvégiában pedig értesítéseket küldtek ki, amelyek szerint háborús helyzetben a hadsereg igénybe veheti az állampolgárok magántulajdonát.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A sajtótájékoztatón felmerült Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos kijelentéseinek kérdése is. Az újságírók azt firtatták, hogy mindez mennyiben befolyásolhatja a NATO egységét, illetve fennáll-e annak veszélye, hogy az Egyesült Államok kilép az észak-atlanti szövetségből. Alexus Grynkewich tábornok nem kívánt állást foglalni a politikai természetű kérdésben, és hangsúlyozta, hogy a hadsereg feladata változatlanul a fenyegetésekkel szembeni védelem és az elrettentés biztosítása.
Az amerikai tábornok egyúttal kifejezte bizakodását, hogy a román hadsereg felkészültsége önmagában is kellő elrettentő erőt jelent ahhoz, hogy Oroszország ne kockáztasson meg egy NATO-tagállam elleni támadást.
Macron szerint 2024-ben világszerte több mint hatvan háború zajlott, ami "abszolút rekord".
A tanács pontos összetétele és működési keretei egyelőre nem ismertek.
Figyelmeztet a cseh elnök: óriási törést okozhat Európában Donald Trump, szembe kell néznünk önmagunkkal
Petr Pavel: Európa komoly megosztottság elé nézhet az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos nyomásgyakorlása miatt
Búcsúbeszédében az államfő emlékeztetett, hogy kilencéves hivatali ideje alatt hét kormányt nevezett ki, és mindvégig támogatta az oligarchák és a korrupció elleni küzdelmet.
Moszkva tájékoztatása alapján az orosz vezetés tanulmányozza a javaslatot, és reméli, hogy kapcsolatba léphet Washingtonnal az ügyben.
Forr a levegő Európa és Trump között Grönland miatt, a brit miniszterelnök higgadtságra intette a feleket
Keir Starmer kijelentette: Grönland jövőjéről kizárólag a grönlandiak és Dánia dönthetnek.
Fukuyama is megszólalt a vámfenyegetésekről: Európának most kell szembeszállnia Trump zsarnokságával
Fukuyama bírálta az EU korábbi passzivitását is, amikor válaszintézkedések nélkül elfogadta a 15 százalékos amerikai vámot az európai termékekre.
Tényleg megtámadja az USA az Európai Uniót? Hangsúlyos bejelentést tett az amerikai képviselőház elnöke
Az Európai Unió és az Egyesült Államok között élesen kiéleződött a feszültség Donald Trump vámfenyegetései és Grönland körüli politikai nyomásgyakorlása miatt.
A holland külügyminiszter zsarolásnak minősítette Donald Trump új vámpolitikai fenyegetését, amellyel az amerikai elnök Grönland megszerzését próbálja kikényszeríteni.
Az Európai Bizottság elnöke határozottan reagált Donald Trump vámfenyegetésére, kiemelve a nemzetközi jog alapelveinek fontosságát.
Donald Trump 10 százalékos vámot helyezett kilátásba azon európai országokkal szemben, amelyek Dániát támogatják Grönland eladásának elutasításában.
Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői huszonöt éven át tartó tárgyalás után aláírták a két gazdasági szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást.
Itt az igazság, miért akarja elfoglalni Trump valójában Grönlandot: katonákat vezényel a NATO a térségbe
Grönland körül egyre élesebb geopolitikai feszültség bontakozik ki. Oroszország hivatalosan megerősítette, hogy a szigetet továbbra is Dánia jogos területének tekinti.
María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető felajánlotta Nobel-békedíját az amerikai elnöknek.
Az elutasítók legfőbb érve, hogy Moszkva egy esetleges megállapodás után sem tartaná be vállalásait.
Őrizetbe vették Oroszországban a paksi atomerőmű-bővítésen dolgozó orosz fővállalkozó cég vezetőjét.
Lengyelország előkészíti az aknák telepítését keleti határán, a robbanószerek azonban csak valódi háborús veszély esetén kerülnek helyükre
Az Egyesült Államok minden opciót mérlegelhet az iráni helyzetre adott válaszként, jelentette ki az amerikai ENSZ-nagykövet.