2026. január 30. péntek
3 °C Budapest
ROVATOK
Berlin, Németország - 2022. március 29.: A német hadsereg katonái egyenruhában, puskával, puskával és katonai járművekkel, dzsippel és humvee-vel, a Heer hadsereg csapatai készen állnak a csatára, gyakorlatra vagy háborúra a litvániai
Világ

Rendkívüli! Tűzszünetet hirdetett Putyin: mire készülhet az orosz elnök az ukrán fronton?

Pénzcentrum
2026. január 30. 08:44

Oroszország ideiglenesen felfüggeszthette az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyinhoz intézett kérését követően, amely a szélsőséges hideg időjárás miatt a civil lakosság védelmét célozta - számolt be a Portfolio.

Kreml-párti katonai közösségi média források szerint Moszkva szerdán átmenetileg leállíthatta az ukrán energetikai létesítmények elleni csapásokat - számoltak be ukrán sajtóorgánumok. Az intézkedés időzítése egybeesik Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatával, amelyben jelezte: arra kérte orosz kollégáját, hogy a rendkívüli hideg időjárás miatt kímélje meg Kijevet és más ukrán nagyvárosokat a támadásoktól.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A krími Krimszki Veter Telegram-csatorna által közzétett képernyőfotók alapján a Romanov Light nevű oroszbarát médium arról tájékoztatott, hogy az orosz haderő január 28-án legfelsőbb parancsnoki utasítást kapott. A dokumentum értelmében "további intézkedésig felfüggesztik az energetikai létesítmények elleni csapásokat Kijev városát, a főváros régióját és egész Ukrajnát érintően" - beleértve az alállomásokat, hőerőműveket, vízerőműveket, gáztárolókat, olajdepókat és üzemanyag-lerakatokat. A források szerint a korlátozás várhatóan február 3-ig maradhat érvényben.

Kapcsolódó cikkeink:

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője nem kívánt reagálni a részleges tűzszünetről szóló sajtóértesülésekre. A Nyikolajevszkij Vanyek, az egyik legjelentősebb, orosz katonai műveleteket figyelő ukrán blog közlése szerint nincs végleges megállapodás az energetikai infrastruktúra elleni támadások beszüntetéséről. Megjegyezték, hogy amennyiben létezik is ilyen korlátozás, az jelenlegi formájában csak ideiglenes intézkedésnek tekinthető.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi médiában reagált Trump "fontos közleményére". Az ukrán államfő megerősítette, hogy a kérdésben orosz, amerikai és ukrán delegációk folytattak tárgyalásokat január 23-24-én az Egyesült Arab Emírségekben. "Várjuk a megállapodások végrehajtását. A deeszkalációs lépések valódi előrelépést jelentenek a háború befejezése felé" - fogalmazott Zelenszkij.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #donald trump #energetika #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #tűzszünet #energiaellátás

