Ezzel hatra emelkedett a Közel-Keleten állomásozó amerikai rombolók száma.
Rendkívüli! Tűzszünetet hirdetett Putyin: mire készülhet az orosz elnök az ukrán fronton?
Oroszország ideiglenesen felfüggeszthette az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyinhoz intézett kérését követően, amely a szélsőséges hideg időjárás miatt a civil lakosság védelmét célozta - számolt be a Portfolio.
Kreml-párti katonai közösségi média források szerint Moszkva szerdán átmenetileg leállíthatta az ukrán energetikai létesítmények elleni csapásokat - számoltak be ukrán sajtóorgánumok. Az intézkedés időzítése egybeesik Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatával, amelyben jelezte: arra kérte orosz kollégáját, hogy a rendkívüli hideg időjárás miatt kímélje meg Kijevet és más ukrán nagyvárosokat a támadásoktól.
A krími Krimszki Veter Telegram-csatorna által közzétett képernyőfotók alapján a Romanov Light nevű oroszbarát médium arról tájékoztatott, hogy az orosz haderő január 28-án legfelsőbb parancsnoki utasítást kapott. A dokumentum értelmében "további intézkedésig felfüggesztik az energetikai létesítmények elleni csapásokat Kijev városát, a főváros régióját és egész Ukrajnát érintően" - beleértve az alállomásokat, hőerőműveket, vízerőműveket, gáztárolókat, olajdepókat és üzemanyag-lerakatokat. A források szerint a korlátozás várhatóan február 3-ig maradhat érvényben.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője nem kívánt reagálni a részleges tűzszünetről szóló sajtóértesülésekre. A Nyikolajevszkij Vanyek, az egyik legjelentősebb, orosz katonai műveleteket figyelő ukrán blog közlése szerint nincs végleges megállapodás az energetikai infrastruktúra elleni támadások beszüntetéséről. Megjegyezték, hogy amennyiben létezik is ilyen korlátozás, az jelenlegi formájában csak ideiglenes intézkedésnek tekinthető.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi médiában reagált Trump "fontos közleményére". Az ukrán államfő megerősítette, hogy a kérdésben orosz, amerikai és ukrán delegációk folytattak tárgyalásokat január 23-24-én az Egyesült Arab Emírségekben. "Várjuk a megállapodások végrehajtását. A deeszkalációs lépések valódi előrelépést jelentenek a háború befejezése felé" - fogalmazott Zelenszkij.
A dán külügyminiszter csütörtökön konstruktívnak minősítette a Grönland jövőjéről folytatott magas szintű tárgyalásokat.
Váratlan vevő jelentkezett be az orosz Lukoil külföldi érdekeltségeiért: ők vehetik meg a hatalmas birodalmat
Az ügylet gyakorlatilag véget vet a Lukoil nemzetközi terjeszkedésének, amely az orosz olajvállalatok közül a legjelentősebb nemzetközi jelenléttel rendelkezett.
Friedrich Merz német kancellár kizárta, hogy Ukrajna 2027. január 1-jén csatlakozhasson az Európai Unióhoz.
Moszkva kész az elnöki szintű béketárgyalásokra Ukrajnával, de előfeltételként ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozót az orosz fővárosban tartsák.
A spanyol BBVA újra eladná romániai leánybankját, miközben három nagy nyugati pénzintézet verseng a felvásárlásért, ami átrendezheti a piacot.
A román képviselők elégedetlenek a vizsgálat tempójával.
Trump szerint Irán már egy hónapra volt az atomfegyvertől, ezért szerinte elkerülhetetlen volt az amerikai katonai fellépés.
Több mint 200 utas volt a vonaton, amikor Sahed drónok csaptak le rá Kelet-Ukrajnában, több vagon is lángba borult.
800 ezer forintos sarcot vetnek ki minden magyarra évente: sokan nem is tudnak erről a rejtett költségről
A 2025-ös Global Peace Index szerint 2024-ben globálisan közel 20 ezermilliárd dollárnyi gazdasági kárt okozott az erőszak.
Trump népszerűségi mutatója elérte a legalacsonyabb szintet, amióta visszatért a Fehér Házba.
Elképesztő jutalom: közel 400 millió forintot ajánl a kormány annak, aki kézre keríti a nagy áramszünet felelősét
A gyújtogatásért egy Vulkán csoport nevű, szélsőbaloldaliként emlegetett szervezet vállalta a felelősséget.
Ausztrália délkeleti részén rekordokat döntő hőhullám tombol, Victoria államban pedig a tűzoltók legalább hat nagyobb erdőtűzzel küzdenek
Oroszország megelőzte Kínát, Magyarország pedig a 57. helyre került a világ haderejének erősorrendjében.
A kínai külügyminisztérium szerint Japánnak sem történelmi, sem jogi alapon nincs joga állást foglalni Tajvan ügyében.
További 17 ezer halálesetről szóló információt még vizsgálnak.
A megszálló alakulatok harci kedve eközben jelentősen meggyengült.
Oroszország megkezdte katonai jelenlétének csökkentését Északkelet-Szíriában, miután öt helyi forrás megerősítette, hogy megindult az orosz erők kivonása.
A rakéták Phenjantól északra lévő lőtérről indultak délután 4 óra előtt, és hozzávetőlegesen 350 kilométert repültek.
