Évekre meghatározhatja Európa jövőjét, amit most előkészítenek
A brit miniszterelnök a májusi EU–UK csúcstalálkozóra készülve azt ígérte, hogy további lépéseket tesz a Brexit utáni kereskedelmi akadályok csökkentésére, közelebb hozva az Egyesült Királyságot az egységes piachoz – írja a Financial Times alapján a Portfolio.
Tavasszal rendkívüli EU–UK csúcstalálkozóra kerül sor, amelyen várhatóan további lépések születhetnek az Egyesült Királyság kilépésével járó gazdasági és kereskedelmi szakadások csökkentésére. Brüsszel hétfőn Maroš Šefčovič kereskedelmi biztost küldi Londonba, hogy előkészítse az egyeztetéseket, különösen a Brexit után maradt legkényesebb ügyekben.
Keir Starmer brit miniszterelnök azt ígéri, hogy a várhatóan májusban tartandó brit–EU-csúcson tovább bontja a Brexit utáni kereskedelmi akadályokat, közelebb hozva az Egyesült Királyságot az egységes piachoz. Az intézkedések az EU-s szabályok elfogadásával járhatnak, de céljuk a gazdasági növekedés ösztönzése és az üzletekben tapasztalható árak csökkentése.
A tárgyalások alapját a tavalyi első Brexit utáni UK–EU csúcs teremtette meg, de Starmer ennél ambiciózusabb irányt képzel el. A kapcsolatot „iteratívnak” tekinti, vagyis minden csúcson további előrelépéseket keresne, főleg az egységes piac területén, nem új vámunió kialakításával.
Konkrét ágazatokat nem nevezett meg, de az élelmiszer- és agrárkereskedelmi EU–UK megállapodást mintaként említik további egyezségekhez. Rachel Reeves pénzügyminiszter a vegyipari szabályozás közelítését javasolta, míg más miniszterek szerint az elv kiterjeszthető más iparágakra, például az autóiparra is.
A Konzervatív Párt és a Reform UK élesen bírálja a kezdeményezést, az uniós szabályok átvételét a szuverenitás feladásaként értékelve. Starmer erre válaszul hangsúlyozta, hogy „felnőttként kell viselkedni”, és kész vállalni a politikai támadások árát, ha ezzel javul az életszínvonal.
A miniszterelnök igyekszik lezárni a Munkáspárton belüli vitát a vámunió lehetőségéről, mondván, hogy az a már megkötött kereskedelmi megállapodások visszabontását igényelné. A párton belüli belső vitákban több tag, köztük Wes Streeting egészségügyi miniszter és David Lammy helyettes kormányfő nyitottabb a vámunió előnyeire.
Brüsszeli tisztviselők szerint Starmer a májusi időpontot szorgalmazza, hogy bemutathassa európai „újraindítási” stratégiájának eredményeit. Az EU 27 tagállama informálisan egyeztet arról, mely területeken lehetne szorosabb az Egyesült Királyság részvétele az egységes piacon.
A csúcstalálkozó előkészítéséhez február 2-án brit miniszterek találkoznak Maroš Šefčovičcsal, az EU brit kapcsolatokért felelős főtárgyalójával. Mindkét fél reméli, hogy addigra lezárható egy állategészségügyi megállapodás, valamint az új ifjúsági mobilitási program részletei.
Ez lehet Donald Trump eddigi legnagyobb dobása: őrült tervnek nevezik, de az egész Közel-Keletet átrajzolhatja vele
Az iráni kormány egyszerűen nem hisz Trumpnak, korábbi tapasztalatai alapján, amikor tárgyalások közben is támadásokat hajtott végre.
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
A Doomsday Clock története során soha nem állt még ilyen közel az éjfélhez. A legfőbb okok: atomfegyverek, klímaválság, mesterséges intelligencia.
Nem semmi tempóban fejlődik Közép-Európa királya: a lengyelek már tényleg fényévekkel előttünk járnak
Az adatok azt jelzik, hogy a 2025 második felében kezdődött gazdasági fellendülés fokozatosan erősödött.
Az ügy nagy visszhangot váltott ki az Egyesült Államokban és világszerte, felháborodást keltve.
Kárpátalján mintegy 5800 háztartás gázellátása került veszélybe, miután a megáradt Tisza alámosta és megdöntötte egy kritikus fontosságú gázvezeték tartószerkezetét
Az 55 éves Kevin Warsh nem ismeretlen a Fed működésében, hiszen 2006 és 2011 között már a jegybank kormányzótanácsának tagja volt.
Van egy kocsma, ahonnan kitiltották a 40 év felettieket: elképesztő az indok, rengetegen felháborodtak
Apró betűs részként szerepel, hogy idősebb vendégek is beléphetnek, ha a társaságban legalább egy 39 év alatti személy van.
Radikális lépést hoztak a lengyel határnál: nincs mese, ezzel kimondták, kódolva van az orosz agresszió
A tüzérszázadokban 30 és 35 milliméteres légvédelmi ágyúkat, 12,7 milliméteres többcsövű géppuskákat, többcélú, lézeres rávezetővel irányított rakétákat is bevetnek.
A siker mögött nem feltétlenül a környezettudatosság áll, hiszen Románia a műanyaghulladék mindössze 32 százalékát, a városi hulladéknak pedig csak 13 százalékát hasznosítja újra.
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
A katonaság a védelmi erő növelése, valamint az aktív és tartalékos állomány utánpótlása és fiatalítása érdekében tartotta szükségesnek a kötelező szolgálat újbóli bevezetését.
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
Egy ellenőrizetlenül zuhanó kínai rakétafokozat csütörtök délelőtt érkezhet vissza a Föld légkörébe. A HungaroControl figyelmeztetést adott ki a magyar légijármű-üzemeltetőknek.
Donald Trump amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett a Kuba jelentette nemzetbiztonsági fenyegetés miatt,.
Oroszország ideiglenesen felfüggeszthette az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyinhoz intézett kérését követően.
Bréking! Pusztító csatahajót küldött Donald Trump a Közel-Keletre: ez lehet a végső háborús gyújtópont?
Ezzel hatra emelkedett a Közel-Keleten állomásozó amerikai rombolók száma.
Az olajbevételek 2025-ben 20%-kal csökkentek, a költségvetés rekorddeficitet produkált, így Putyin gazdasági pillérei meginogtak.
A többnyire gazdasági válság miatt kirobbant országos tüntetéseket az iráni hatóságok kegyetlen erőszakkal fojtották el.
A dán külügyminiszter csütörtökön konstruktívnak minősítette a Grönland jövőjéről folytatott magas szintű tárgyalásokat.
Váratlan vevő jelentkezett be az orosz Lukoil külföldi érdekeltségeiért: ők vehetik meg a hatalmas birodalmat
Az ügylet gyakorlatilag véget vet a Lukoil nemzetközi terjeszkedésének, amely az orosz olajvállalatok közül a legjelentősebb nemzetközi jelenléttel rendelkezett.
