2026. január 31. szombat
2 °C Budapest
London Big Ben torony és Westminster híd a Temze folyó felett Anglia Egyesült Királyság Nagy-Britannia, Egyesült Királyság
Világ

Évekre meghatározhatja Európa jövőjét, amit most előkészítenek

Pénzcentrum
2026. január 31. 15:37

A brit miniszterelnök a májusi EU–UK csúcstalálkozóra készülve azt ígérte, hogy további lépéseket tesz a Brexit utáni kereskedelmi akadályok csökkentésére, közelebb hozva az Egyesült Királyságot az egységes piachoz – írja a Financial Times alapján a Portfolio.

Tavasszal rendkívüli EU–UK csúcstalálkozóra kerül sor, amelyen várhatóan további lépések születhetnek az Egyesült Királyság kilépésével járó gazdasági és kereskedelmi szakadások csökkentésére. Brüsszel hétfőn Maroš Šefčovič kereskedelmi biztost küldi Londonba, hogy előkészítse az egyeztetéseket, különösen a Brexit után maradt legkényesebb ügyekben.

Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Keir Starmer brit miniszterelnök azt ígéri, hogy a várhatóan májusban tartandó brit–EU-csúcson tovább bontja a Brexit utáni kereskedelmi akadályokat, közelebb hozva az Egyesült Királyságot az egységes piachoz. Az intézkedések az EU-s szabályok elfogadásával járhatnak, de céljuk a gazdasági növekedés ösztönzése és az üzletekben tapasztalható árak csökkentése.

A tárgyalások alapját a tavalyi első Brexit utáni UK–EU csúcs teremtette meg, de Starmer ennél ambiciózusabb irányt képzel el. A kapcsolatot „iteratívnak” tekinti, vagyis minden csúcson további előrelépéseket keresne, főleg az egységes piac területén, nem új vámunió kialakításával.

Kapcsolódó cikkeink:

Konkrét ágazatokat nem nevezett meg, de az élelmiszer- és agrárkereskedelmi EU–UK megállapodást mintaként említik további egyezségekhez. Rachel Reeves pénzügyminiszter a vegyipari szabályozás közelítését javasolta, míg más miniszterek szerint az elv kiterjeszthető más iparágakra, például az autóiparra is.

A Konzervatív Párt és a Reform UK élesen bírálja a kezdeményezést, az uniós szabályok átvételét a szuverenitás feladásaként értékelve. Starmer erre válaszul hangsúlyozta, hogy „felnőttként kell viselkedni”, és kész vállalni a politikai támadások árát, ha ezzel javul az életszínvonal.

A miniszterelnök igyekszik lezárni a Munkáspárton belüli vitát a vámunió lehetőségéről, mondván, hogy az a már megkötött kereskedelmi megállapodások visszabontását igényelné. A párton belüli belső vitákban több tag, köztük Wes Streeting egészségügyi miniszter és David Lammy helyettes kormányfő nyitottabb a vámunió előnyeire.

Brüsszeli tisztviselők szerint Starmer a májusi időpontot szorgalmazza, hogy bemutathassa európai „újraindítási” stratégiájának eredményeit. Az EU 27 tagállama informálisan egyeztet arról, mely területeken lehetne szorosabb az Egyesült Királyság részvétele az egységes piacon.

A csúcstalálkozó előkészítéséhez február 2-án brit miniszterek találkoznak Maroš Šefčovičcsal, az EU brit kapcsolatokért felelős főtárgyalójával. Mindkét fél reméli, hogy addigra lezárható egy állategészségügyi megállapodás, valamint az új ifjúsági mobilitási program részletei.
Címlapkép: Getty Images
#árak #európai unió #gazdaság #kereskedelem #eu #világ #brexit #brüsszel #egyesült királyság #politika #gazdasági növekedés #külpolitika #csúcstalálkozó

