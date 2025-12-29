Az önkormányzat az év utolsó ülésén ismét elhalasztotta a kérdést, pedig a tervezett helyszín – Balatonszéplakon, az Ezüstparton, a Cinege-patak befolyójánál – már régóta ismert.
Trumpék elzárták a pénzcsapot: komoly válsággal nézhet szembe az ENSZ
Az Egyesült Államok drasztikusan csökkenti az ENSZ humanitárius támogatását: a korábbi évi 17 milliárd dollár helyett mindössze 2 milliárd dollárral járul hozzá a nemzetközi segélyprogramokhoz. A Trump-kormányzat szerint az ENSZ-ügynökségeknek alkalmazkodniuk kell az új pénzügyi realitásokhoz, különben zsugorodniuk kell vagy akár meg is szűnhetnek.
Washington hétfőn jelentette be a 2 milliárd dolláros hozzájárulást az ENSZ humanitárius segélyalapjához. Ez az összeg csak töredéke annak, amit az amerikai kormány korábban erre a célra fordított. A támogatás drasztikus visszavágása illeszkedik Donald Trump elnök külpolitikájához, amely általánosságban is csökkenti az Egyesült Államok külföldi segélyeit - írja az Euronews.
A források elosztását ezentúl központosított módon, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalán (OCHA) keresztül bonyolítják. A hivatal így meghatározó szerepet kap a pénzek allokálásában. A szervezetet Tom Fletcher korábbi brit diplomata vezeti, aki tavaly indította el a humanitárius rendszer hatékonyságát javító reformfolyamatot.
A 2 milliárd dolláros támogatás az ENSZ adatai szerint elenyésző az elmúlt években szokásos amerikai hozzájáruláshoz képest, amely éves szinten elérte a 17 milliárd dollárt is. Amerikai tisztviselők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ebből mindössze mintegy 10 milliárd dollár volt önkéntes hozzájárulás, a fennmaradó részt az ENSZ-tagsághoz kapcsolódó kötelező befizetések tették ki.
A forráscsökkentés különösen nehéz helyzetbe hozza az ENSZ szakosított szervezeteit, köztük a Nemzetközi Migrációs Szervezetet, az Élelmezési Világprogramot és a menekültügyi főbiztosságot (UNHCR). Ezek az intézmények már az idén is több milliárd dollárral kevesebb amerikai támogatást kaptak, mint a korábbi Biden-kormányzat idején, sőt még Trump első elnöki ciklusa alatt is magasabb volt az amerikai hozzájárulás.
A támogatások visszavágása éppen akkor történik, amikor a humanitárius szükségletek világszerte drámaian nőnek. Az év során éhínséget regisztráltak Szudán és Gáza egyes, konfliktus sújtotta térségeiben, miközben árvizek, aszályok és más természeti katasztrófák ezrek életét követelték vagy kényszerítették emberek tömegeit otthonuk elhagyására.
"Ez a humanitárius reform az Egyesült Nemzeteknél több segélyt eredményez kevesebb adófizetői dollárból – célzottabb, eredményközpontú segítségnyújtást biztosítva, amely összhangban van az Egyesült Államok külpolitikájával" – nyilatkozta Michael Waltz, az USA ENSZ-nagykövete.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A külügyminisztérium közleménye szerint "a megállapodás megköveteli az ENSZ-től, hogy konszolidálja humanitárius funkcióit a bürokratikus többletköltségek, a szükségtelen párhuzamosságok és az ideológiai eltévelyedések csökkentése érdekében". A dokumentum egyértelművé teszi: "Az egyes ENSZ-ügynökségeknek alkalmazkodniuk kell, zsugorodniuk kell, vagy meg fognak szűnni."
A reformprogram keretében olyan finanszírozási alapokat hoznak létre, amelyekből célzottan, konkrét válsághelyzetekre vagy rászoruló országoknak lehet forrásokat irányítani. Kezdetben 17 országot céloznak meg, köztük Bangladest, Kongót, Haitit, Szíriát és Ukrajnát. Afganisztán, amely a világ egyik legsúlyosabb humanitárius válságával küzd, nem szerepel a listán, ahogyan a palesztin területek sem – utóbbiakat hivatalosan a Trump által még kidolgozás alatt tartott gázai béketervből származó pénzekből támogatnák.
Fletcher üdvözölte a megállapodást: "Hatalmas globális feszültségek közepette az Egyesült Államok bizonyítja, hogy humanitárius szuperhatalom, reményt adva azoknak, akik mindent elvesztettek."
A finanszírozási struktúra átalakítása Trump régóta hangoztatott álláspontját tükrözi: szerinte az ENSZ-ben nagy lehetőségek rejlenek, de a szervezet nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az elnök úgy véli, a világszervezet túlságosan eltávolodott eredeti, életmentő küldetésétől, aláássa az amerikai érdekeket, radikális ideológiákat népszerűsít, és pazarló, nehezen ellenőrizhető költekezést folytat.
Óriási bejelentést tett Donald Trump: megvan a békemegállapodás alapja, erről fog tárgyalni Zelenszkijjel
Donald Trump amerikai elnök optimistán nyilatkozott az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásáról.
Váratlan fordulat, Putyin felhívta Trumpot mielőtt az USA elnöke Zelenszkijjel tárgyal: miben állapodtak meg?
Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közvetlenül az ukrán elnökkel tervezett floridai találkozója előtt.
Putyin ultimátumot adott Ukrajnának, kijelentve, hogy az orosz hadsereg előrenyomulása miatt hamarosan katonai erővel oldják meg a konfliktust.
2025-ben a vezető külföldi lapok már el is készítették top10-es listáikat. Ezekből válogattuk ki a legizgalmasabbakat, hogy átfogó képet adjunk az idei globális trendekről.
Beteljesülhet a legendás Baba Vanga újabb aggasztó jóslata: szinte biztos benne, ez még 2025-ben megtörténik
Baba Vanga bolgár jósnő állítólag megjósolta a 9/11-et és a Covid-19 járványt, egy újabb világrengető jóslata teljesülhet be a napokban
Kiszivárgott, új csodafegyvert telepített az Európai Unió határára Oroszország: nukleáris fegyvert is kilöhetnek vele
Moszkva nagy valószínűséggel már Belarusz területére telepítette új fejlesztésű, nukleáris töltet hordozására is alkalmas hiperszonikus ballisztikus rakétáit.
Így készül az euró bevezetésére az új balkáni bezzegország: már kezd eldőlni, tényleg jól járnak-e vele
A tiltakozások és félelmek ellenére sokan pozitívan állnak a csatlakozáshoz Bulgáriában.
Kilencvenegy éves korában elhunyt Brigitte Bardot, a nemzetközileg elismert francia filmcsillag és állatvédő aktivista.
Mennyi az esélye, hogy az oroszok megtámadják Magyarországot? Készül a paktum: rengeteg magyar élete múlik ezen
Oroszország kész jogilag kötelező érvényű írásos garanciát nyújtani arra vonatkozóan, hogy nem tervez támadást a NATO-tagállamok ellen.
Nem lesz kegyes az időjárás azokhoz, akik szabadtéri programmal búcsúztatnák az óévet. Szilveszter éjjelén fagypont alatti hőmérséklet várható országszerte, ráadásul az élénk szél miatt a...
Azonosítatlan drónok miatt szombat hajnalig órákon át le volt zárva a hannoveri repülőtér feletti légtér - közölte a repülőtér szóvivője.
Helyi idő szerint szombaton késő este 7,0-es erősségű földrengés rázta meg Tajvant, amit a fővárosban, Tajpejben is érezni lehetett.
Itt már lecsapott az igazi tél: milliók kaptak figyelmeztetést a hatóságoktól, rengeteg repülőjáratot töröltek
Az Egyesült Államokban 60 millió ember lakóhelyére adtak ki rendkívüli téli időjárás miatt figyelmeztetést, vagy riasztást
Oroszország rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre Kijev és más ukrán régiók ellen.
A Kreml nem fogja nyilvánosságra hozni az új orosz-amerikai kapcsolatfelvétel részleteit.
A japán kormány pénteken jóváhagyta a következő pénzügyi évre szóló, 122,3 billió jenes (mintegy 785 milliárd dolláros), rekordméretű költségvetést.
"Ez a találkozó arra szolgál, hogy a lehető legtöbb nyitott kérdést lezárjuk" – fogalmazott az ukrán elnök.
Németország a belátható jövőben nem vesz részt a gázai béketerv végrehajtására létrehozandó nemzetközi stabilizációs erőben.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.