2026. január 29. csütörtök Adél
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Kormányinfó: bejelentették a januári rezsistop részleteit, ekkora kedvezményt kap, aki gázzal, árammal, távhővel fűt ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kulusuk falu panorámaképe Kelet-Grönlandon - Kulusuk, Grönland - Jéghegy olvadása és a tengerbe ömlő víz
Világ

Dánia fellélegzett: újra sínre került a Grönlandról szóló vita az USA-val

Pénzcentrum
2026. január 29. 11:44

A dán külügyminiszter csütörtökön konstruktívnak minősítette a Grönland jövőjéről folytatott magas szintű tárgyalásokat. Lars Løkke Rasmussen Brüsszelben, az uniós külügyminiszterek találkozója előtt újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a szerdai washingtoni megbeszélés jól sikerült, írja a CNBC.

A háromoldalú egyeztetést az Egyesült Államok, Grönland és Dánia között azért hívták össze, hogy feloldják a Donald Trump ismétlődő fenyegetései nyomán kirobbantott diplomáciai válságot a sziget körül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Konstruktív légkör és hangnem jellemezte a találkozót, és már tervezzük a következő megbeszéléseket" – mondta Rasmussen. Hozzátette: bár még nincs végleges megoldás, most valamivel optimistább, mint egy héttel ezelőtt volt.

Trump a múlt héten a davosi Világgazdasági Fórumon jelezte, hogy eláll a Grönlanddal kapcsolatos álláspontját ellenző európai országokra kivetendő vámoktól. Ugyanott először zárta ki egyértelműen az erőszak alkalmazását a saját önkormányzattal rendelkező dán terület megszerzése érdekében. Az amerikai elnök később a Truth Social közösségi oldalon bejelentette, hogy már körvonalazódnak egy jövőbeli megállapodás keretei.

Kapcsolódó cikkeink:

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán azt közölte a törvényhozókkal, hogy a tárgyalások professzionális módon zajlanak, és arra számít, hogy végül minden érintett számára kedvező megállapodás születik.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Grönland és Dánia vezetői az elmúlt napokban Németországba és Franciaországba utaztak, hogy európai szövetségeseik támogatását kérjék. Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök Párizsban arról beszélt, hogy kormányának egyszerre kell kezelnie a külső nyomást, és közben meg is kell nyugtatnia a lakosság félelmeit.

Trump már 2019-ben is jelezte érdeklődését Grönland megvásárlása iránt, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. A közvélemény-kutatások szerint a grönlandiak túlnyomó többsége elutasítja az amerikai fennhatóságot. Ugyanakkor a többség támogatja a Dániától való függetlenséget.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #világ #donald trump #dánia #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #grönland #diplomácia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:23
12:09
12:04
11:44
11:39
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 29.
A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
2026. január 28.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
2026. január 29.
Itt a 15+1 legfontosabb kérdés és válasz a januári rezsistopról: sokaknak nyilatkozniuk kell a kedvezményhez
2026. január 29.
Áder János: a felmelegedés már nem megakadályozható, az alkalmazkodás módja a kérdés
2026. január 29.
Rosszabbul élünk, mint négy éve, itt a könyörtelen bizonyíték: így hagyták le az autóárak a magyar fizetéseket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 29. csütörtök
Adél
5. hét
Január 29.
Balassagyarmat napja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
2
1 hete
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
3
3 napja
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: ha ez igaz, az oroszok bármikor lecsaphatnak Európára
4
2 napja
Elképesztő jutalom: közel 400 millió forintot ajánl a kormány annak, aki kézre keríti a nagy áramszünet felelősét
5
1 hete
Most érkezett! Elköltöztethetik a világgazdasági fórumot Davosból: ez az oka
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betétbiztosítási önrész
betétbiztosítás során a betétesnek kell a kárból meghatározott összeget vállalnia. Ennek mértéke 1 millió forint alatt nincs, 1 és 6 millió forint között 10%.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 29. 12:04
Fontos határidő előtt áll több százezer magyar autós: hamarosan fizetniük kell, nincs kibúvó alóla
Pénzcentrum  |  2026. január 29. 11:39
Itt a 15+1 legfontosabb kérdés és válasz a januári rezsistopról: sokaknak nyilatkozniuk kell a kedvezményhez
Agrárszektor  |  2026. január 29. 11:31
Sok gazda kaphat most ilyen támogatást: nagy segítség, de van buktató