Dánia fellélegzett: újra sínre került a Grönlandról szóló vita az USA-val

A dán külügyminiszter csütörtökön konstruktívnak minősítette a Grönland jövőjéről folytatott magas szintű tárgyalásokat. Lars Løkke Rasmussen Brüsszelben, az uniós külügyminiszterek találkozója előtt újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a szerdai washingtoni megbeszélés jól sikerült, írja a CNBC.

A háromoldalú egyeztetést az Egyesült Államok, Grönland és Dánia között azért hívták össze, hogy feloldják a Donald Trump ismétlődő fenyegetései nyomán kirobbantott diplomáciai válságot a sziget körül.

"Konstruktív légkör és hangnem jellemezte a találkozót, és már tervezzük a következő megbeszéléseket" – mondta Rasmussen. Hozzátette: bár még nincs végleges megoldás, most valamivel optimistább, mint egy héttel ezelőtt volt.

Trump a múlt héten a davosi Világgazdasági Fórumon jelezte, hogy eláll a Grönlanddal kapcsolatos álláspontját ellenző európai országokra kivetendő vámoktól. Ugyanott először zárta ki egyértelműen az erőszak alkalmazását a saját önkormányzattal rendelkező dán terület megszerzése érdekében. Az amerikai elnök később a Truth Social közösségi oldalon bejelentette, hogy már körvonalazódnak egy jövőbeli megállapodás keretei.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán azt közölte a törvényhozókkal, hogy a tárgyalások professzionális módon zajlanak, és arra számít, hogy végül minden érintett számára kedvező megállapodás születik.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Grönland és Dánia vezetői az elmúlt napokban Németországba és Franciaországba utaztak, hogy európai szövetségeseik támogatását kérjék. Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök Párizsban arról beszélt, hogy kormányának egyszerre kell kezelnie a külső nyomást, és közben meg is kell nyugtatnia a lakosság félelmeit.

Trump már 2019-ben is jelezte érdeklődését Grönland megvásárlása iránt, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. A közvélemény-kutatások szerint a grönlandiak túlnyomó többsége elutasítja az amerikai fennhatóságot. Ugyanakkor a többség támogatja a Dániától való függetlenséget.