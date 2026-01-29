Az eurózóna 2026. január 1-jével, Bulgária csatlakozásával bővült 21 tagúra.
Dánia fellélegzett: újra sínre került a Grönlandról szóló vita az USA-val
A dán külügyminiszter csütörtökön konstruktívnak minősítette a Grönland jövőjéről folytatott magas szintű tárgyalásokat. Lars Løkke Rasmussen Brüsszelben, az uniós külügyminiszterek találkozója előtt újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a szerdai washingtoni megbeszélés jól sikerült, írja a CNBC.
A háromoldalú egyeztetést az Egyesült Államok, Grönland és Dánia között azért hívták össze, hogy feloldják a Donald Trump ismétlődő fenyegetései nyomán kirobbantott diplomáciai válságot a sziget körül.
"Konstruktív légkör és hangnem jellemezte a találkozót, és már tervezzük a következő megbeszéléseket" – mondta Rasmussen. Hozzátette: bár még nincs végleges megoldás, most valamivel optimistább, mint egy héttel ezelőtt volt.
Trump a múlt héten a davosi Világgazdasági Fórumon jelezte, hogy eláll a Grönlanddal kapcsolatos álláspontját ellenző európai országokra kivetendő vámoktól. Ugyanott először zárta ki egyértelműen az erőszak alkalmazását a saját önkormányzattal rendelkező dán terület megszerzése érdekében. Az amerikai elnök később a Truth Social közösségi oldalon bejelentette, hogy már körvonalazódnak egy jövőbeli megállapodás keretei.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán azt közölte a törvényhozókkal, hogy a tárgyalások professzionális módon zajlanak, és arra számít, hogy végül minden érintett számára kedvező megállapodás születik.
Grönland és Dánia vezetői az elmúlt napokban Németországba és Franciaországba utaztak, hogy európai szövetségeseik támogatását kérjék. Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök Párizsban arról beszélt, hogy kormányának egyszerre kell kezelnie a külső nyomást, és közben meg is kell nyugtatnia a lakosság félelmeit.
Trump már 2019-ben is jelezte érdeklődését Grönland megvásárlása iránt, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. A közvélemény-kutatások szerint a grönlandiak túlnyomó többsége elutasítja az amerikai fennhatóságot. Ugyanakkor a többség támogatja a Dániától való függetlenséget.
-
