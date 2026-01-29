Bréking! Pusztító csatahajót küldött Donald Trump a Közel-Keletre: ez lehet a végső háborús gyújtópont?

Az Egyesült Államok újabb hadihajót küldött a Közel-Keletre az iráni feszültségek közepette.

Az amerikai haditengerészet egy újabb hadihajót irányított a Közel-Keletre az elmúlt napokban, közölte egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő a Reutersnek csütörtökön. A lépésre a térségben zajló jelentős katonai erőösszevonás és a növekvő feszültségek közepette került sor.

A tisztviselő elmondása szerint az USS Delbert D. Black romboló az elmúlt 48 órában érkezett a régióba.

Ezzel hatra emelkedett a Közel-Keleten állomásozó amerikai rombolók száma, amelyek mellett egy repülőgép-hordozó és három part menti hadihajó is jelen van a térségben.