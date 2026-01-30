A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Komoly krízissel néz farkasszemet milliónyi magyar: 2026-ban minden haramdik család érintett
A magyar háztartások jelentős része pénzügyi tartalék nélkül él, ami váratlan kiadások esetén komoly krízist okozhat. A Pénzcentrum felmérése szerint a magyarok mintegy harmadának nincs semmilyen megtakarítása. Az elemzés rámutat, hogy a jövedelem mellett az élethelyzet, lakhatási költségek és havi kiadások kiszámíthatósága is döntő szerepet játszik a tartalék képzésében. A kutatás hangsúlyozza a tudatos költségkezelés és a rövid távú pénzügyi biztonság fontosságát a magyar háztartások számára.
Egy elromló háztartási gép, egy váratlan orvosi számla vagy egy sürgős autójavítás sok magyar háztartás számára nem csupán kényelmetlenség, hanem valódi pénzügyi krízis. A Pénzcentrum elemzése rávilágít arra, mekkora anyagi tartalékokkal rendelkeznek a magyarok, és milyen következményekkel jár mindez, amikor az élet kiszámíthatatlan helyzeteket hoz. A kutatás szerint a háztartások felkészültsége jelentősen eltér, és a megtakarítások hiánya sokaknál komoly stresszforrást jelent.
A felmérés alapján a magyar háztartások mintegy harmadának egyáltalán nincs megtakarítása. Ez azt jelenti, hogy már egy kisebb, akár néhány tízezer forintos váratlan kiadás is azonnali pénzügyi problémát okozhat. A CHART by Pénzcentrum elemzése rámutat, hogy a megtakarítás hiánya leginkább abból fakad, hogy a jövedelmek jelentős része a mindennapi kiadásokra fordítódik, így a háztartásoknak nem marad mozgásterük tartalék képzésére. Az adatok szerint sok háztartás már egy 100-200 ezer forintos kiadást sem tudna gond nélkül fedezni, ami különösen kockázatos egy olyan gazdasági környezetben, ahol az egészségügyi, lakhatási vagy közlekedési költségek kiszámíthatatlanul változnak.
VIDEÓ
A kutatás azt is kimutatta, hogy a magasabb jövedelem önmagában nem garantálja a megtakarítás képességét. Vannak, akik stabil bevétel mellett sem tudnak félretenni, míg mások alacsonyabb jövedelemből is képesek kisebb tartalékot képezni. Ebben szerepet játszik az élethelyzet, a lakhatási költségek, a gyermekvállalás, valamint a havi kiadások kiszámíthatósága. A rendszeresen megtakarítók elsősorban a váratlan kiadások elleni védelem és a pénzügyi biztonság megteremtése érdekében takarékoskodnak. Hosszabb távú célok, mint lakásfelújítás, utazás vagy a gyermekek támogatása, gyakran háttérbe szorulnak a rövid távú védelmi szempontok miatt.
Összességében a Pénzcentrum adatai azt mutatják, hogy a magyar háztartások pénzügyi tartalékai jelentősen eltérnek, és a válságokra való felkészültség sokaknál hiányos. A kutatások alapján a tudatos költségkezelés és a rendszeres megtakarítás kialakítása kulcsfontosságú a váratlan helyzetek kezelésében. Emellett a pénzügyi oktatás és az állami támogatások is szerepet játszhatnak abban, hogy a háztartások képesek legyenek stabil tartalékot kialakítani, így csökkentve a rövid távú pénzügyi stresszt és növelve a hosszú távú biztonságot.
Elképesztő jól járt, aki időben szállt be: bődületes rekordon az egyik legnépszerűbb befektetés, mi folyik itt?
Az arany unciánkénti ára szerdán először lépte át az 5300 dolláros határt, miután gyengült a dollárba vetett bizalom.
Bár a globális gazdasági környezet továbbra is bizonytalan, a világ leggazdagabb befektetői nem hátralépnek, hanem pozíciókat építenek
Az év negyedik hetében 78,2 milliárd forint friss pénz áramlott a magyar lakossági állampapírokba.
A globális részvénypiacok 2025-ös kimagasló teljesítménye után szakértők figyelmeztetnek, hogy növekszik egy jelentős korrekció valószínűsége.
Történelmi csúcsra emelkedett az arany világpiaci ára: hétfőn először lépte át az unciánkénti 5000 dolláros lélektani határt.
Sokak nem érezték stabilnak anyagi helyzetüket tavaly év végén. Saját kutatásunk kitöltőinek java része úgy érzi, az ország gazdasága stagnál vagy romlik. Mutatjuk a részleteket!
A részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt, a vezető részvények az új csúcsot elérő OTP kivételével lefelé mozdultak az előző napi záráshoz képest.
Az Államadósság Kezelő Központ csütörtöki kötvényaukcióján a három- és tízéves papírok átlaghozama csökkent, az ötéves futamidőnél pedig változatlan maradt.
A készpénzállomány 2025-ben ismét növekedésnek indult Magyarországon, 4,6%-kal emelkedve az előző évhez képest.
Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 122 311,20 ponton, történelmi csúcson zárt.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Az ezüstpiac árrobbanásának közepén jár a befektetői közösség: az elmúlt három évben megháromszorozódott az árfolyam
Fejlesztési munkálatok miatt vasárnap hajnalban több órára leállnak az OTP egyes online szolgáltatásai.
2026-ra teljes körűen életbe lépett az úgynevezett ATM-törvény, amely jogszabályi kényszerrel írta elő a készpénzhez való hozzáférés országos biztosítását.
A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
A tavalyi, 4,4 százalékos átlagos infláció hatására emelkednek az inflációkövető állampapírok kamatai.
Itt van feketén-fehéren az állampapírokról: ennyit hoznak az inflációs adatok után, megéri befektetni?
A PMÁP-ok jövőre sorozattól függően 4,5–5,9 százalék közötti hozamot fizetnek
Komoly robbanás történt a magyar állampapírok piacán: ezt keresi most rengeteg magyar, valamit tudhatnak?
A termék elsősorban azoknak lehet vonzó, akik nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel vagy nem tudják kezelni az online felületeket.
