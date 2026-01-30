2026. január 30. péntek Martina, Gerda
Közelkép a magyar forintos papírbankjegyek egymás mellé rendezett, részletes pénzügyi textúrát és a valuta fogalmát mutató képéről.
Megtakarítás

Komoly krízissel néz farkasszemet milliónyi magyar: 2026-ban minden haramdik család érintett

Jeki Gabriella
2026. január 30. 19:00

A magyar háztartások jelentős része pénzügyi tartalék nélkül él, ami váratlan kiadások esetén komoly krízist okozhat. A Pénzcentrum felmérése szerint a magyarok mintegy harmadának nincs semmilyen megtakarítása. Az elemzés rámutat, hogy a jövedelem mellett az élethelyzet, lakhatási költségek és havi kiadások kiszámíthatósága is döntő szerepet játszik a tartalék képzésében. A kutatás hangsúlyozza a tudatos költségkezelés és a rövid távú pénzügyi biztonság fontosságát a magyar háztartások számára.

Egy elromló háztartási gép, egy váratlan orvosi számla vagy egy sürgős autójavítás sok magyar háztartás számára nem csupán kényelmetlenség, hanem valódi pénzügyi krízis. A Pénzcentrum elemzése rávilágít arra, mekkora anyagi tartalékokkal rendelkeznek a magyarok, és milyen következményekkel jár mindez, amikor az élet kiszámíthatatlan helyzeteket hoz. A kutatás szerint a háztartások felkészültsége jelentősen eltér, és a megtakarítások hiánya sokaknál komoly stresszforrást jelent.

A felmérés alapján a magyar háztartások mintegy harmadának egyáltalán nincs megtakarítása. Ez azt jelenti, hogy már egy kisebb, akár néhány tízezer forintos váratlan kiadás is azonnali pénzügyi problémát okozhat. A CHART by Pénzcentrum elemzése rámutat, hogy a megtakarítás hiánya leginkább abból fakad, hogy a jövedelmek jelentős része a mindennapi kiadásokra fordítódik, így a háztartásoknak nem marad mozgásterük tartalék képzésére. Az adatok szerint sok háztartás már egy 100-200 ezer forintos kiadást sem tudna gond nélkül fedezni, ami különösen kockázatos egy olyan gazdasági környezetben, ahol az egészségügyi, lakhatási vagy közlekedési költségek kiszámíthatatlanul változnak.

VIDEÓ

A kutatás azt is kimutatta, hogy a magasabb jövedelem önmagában nem garantálja a megtakarítás képességét. Vannak, akik stabil bevétel mellett sem tudnak félretenni, míg mások alacsonyabb jövedelemből is képesek kisebb tartalékot képezni. Ebben szerepet játszik az élethelyzet, a lakhatási költségek, a gyermekvállalás, valamint a havi kiadások kiszámíthatósága. A rendszeresen megtakarítók elsősorban a váratlan kiadások elleni védelem és a pénzügyi biztonság megteremtése érdekében takarékoskodnak. Hosszabb távú célok, mint lakásfelújítás, utazás vagy a gyermekek támogatása, gyakran háttérbe szorulnak a rövid távú védelmi szempontok miatt.

Összességében a Pénzcentrum adatai azt mutatják, hogy a magyar háztartások pénzügyi tartalékai jelentősen eltérnek, és a válságokra való felkészültség sokaknál hiányos. A kutatások alapján a tudatos költségkezelés és a rendszeres megtakarítás kialakítása kulcsfontosságú a váratlan helyzetek kezelésében. Emellett a pénzügyi oktatás és az állami támogatások is szerepet játszhatnak abban, hogy a háztartások képesek legyenek stabil tartalékot kialakítani, így csökkentve a rövid távú pénzügyi stresszt és növelve a hosszú távú biztonságot.

Címlapkép: Getty Images
#megtakarítás #pénzügyek #felmérés #jövedelem #anyagi helyzet #statisztika #háztartások #lakossági pénzügyek #megtakarítások #CHART by Pénzcentrum

Ami vasárnap jön Magyarországon, olyan még csak egyszer volt az évben