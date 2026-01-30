2026. január 30. péntek Martina, Gerda
Lengyelország térképe.
Világ

Radikális lépést hoztak a lengyel határnál: nincs mese, ezzel kimondták, kódolva van az orosz agresszió

Pénzcentrum
2026. január 30. 14:50

Egy teljes körű drónvédelmi rendszer létrehozására szerződött a lengyel állam, amely az orosz katonai fenyegetések elrettentéséül szolgál .

A Lengyel Fegyverzeti Ügynökség szerződést kötött pénteken a Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) konszernnel és a norvég Kongsberg Defence and Aerospace hadiipari céggel egy teljes körű drónvédelmi rendszer létrehozására a Fehéroroszországgal és Oroszországgal közös lengyel határon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ügylet értéke 15 milliárd zloty (4,2 milliárd dollár). Az aláírást a TVP Info televíziós csatorna élőben közvetítette. A szerződést Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter jelenlétében írták alá. A SAN elnevetésű drónvédelmi ügylet a Keleti pajzs védelmi rendszer részét fogja képezni az orosz és a fehérorosz határ mentén.

"A SAN program segítségével ezek a határok lesznek a legjobban védettek Európában" - jegyezte meg Tusk. A lengyel védelmi minisztérium adatai szerint a SAN rendszer 18 ütegből fog állni. Minden ütegben 4 szakasz lesz - három tüzérszázad és egy támogató szakasz.

A tüzérszázadokban lengyel gyártmányú, 30 és 35 milliméteres légvédelmi ágyúkat, 12,7 milliméteres többcsövű géppuskákat, többcélú, lézeres rávezetővel irányított (APKWS) rakétákat, kamikaze drónokat, radarállomásokat és elektronikus hadviselési eszközöket fognak alkalmazni. A SAN rendszert 2027 végéig tervezik hadrendszerbe állítani a lengyel hadseregben.
Címlapkép: Getty Images
#határ #oroszország #fegyver #világ #védelem #drón #lengyelország #hadsereg #geopolitika #védelmi kiadások #katonai

