A szokatlanul hideg idő miatt 30%-kal nőtt a fogyasztás; az MVM egyszeri mennyiségi kedvezménnyel kompenzálja a lakosságot.
Több európai országban is hirtelen elment az áram: láncreakció miatt állt le a hálózat
Szombaton műszaki hiba történt az ukrán villamosenergia-hálózatba, ezért több régióban és Kijevben is szükséghelyzeti áramkimaradásokat kellett bevezetni, írja a Reuters alapján a Portfolio.
Szombaton műszaki hiba történt az Ukrajnát Moldovával és Romániával összekötő két távvezetéken, ami az ukrán villamosenergia-hálózat egészét érintő áramkimaradást okozott – közölte az ország energiaügyi minisztere. Korábban Moldova is vészleállásról számolt be ugyanebből az okból.
Az energiaügyi tárca tájékoztatása szerint a meghibásodás oka, hogy az Ukrajnát, Moldovát és Romániát összekapcsoló két nagyfeszültségű távvezeték egyszerre állt le, ami láncreakciót indított el az ukrán hálózatban.
Denisz Smihal miniszter a Telegramon közölte, hogy legalább három régióban, valamint a fővárosban, Kijevben is szükséghelyzeti áramkimaradásokat kellett bevezetni a hálózat stabilitásának fenntartása érdekében. A szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán, és előrejelzések szerint az áramellátás fokozatosan helyreállhat az érintett területeken néhány órán belül.
A Reuters korábban arról is tudósított, hogy az ukrán hálózati zavarok miatt Moldova energiarendszere is vészleállt. A moldovai energiaügyi minisztérium közleménye szerint a feszültség az egyik távvezetéken lecsökkent, és egyes településeken az áramszolgáltatás már helyreállt.
Starmer szerint az EU-val való közeledés javíthatja a gazdasági növekedést és csökkentheti az árakat, még ha kompromisszumot is jelent a szuverenitásból.
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
A Doomsday Clock története során soha nem állt még ilyen közel az éjfélhez. A legfőbb okok: atomfegyverek, klímaválság, mesterséges intelligencia.
Nem semmi tempóban fejlődik Közép-Európa királya: a lengyelek már tényleg fényévekkel előttünk járnak
Az adatok azt jelzik, hogy a 2025 második felében kezdődött gazdasági fellendülés fokozatosan erősödött.
Az ügy nagy visszhangot váltott ki az Egyesült Államokban és világszerte, felháborodást keltve.
Kárpátalján mintegy 5800 háztartás gázellátása került veszélybe, miután a megáradt Tisza alámosta és megdöntötte egy kritikus fontosságú gázvezeték tartószerkezetét
Az 55 éves Kevin Warsh nem ismeretlen a Fed működésében, hiszen 2006 és 2011 között már a jegybank kormányzótanácsának tagja volt.
Van egy kocsma, ahonnan kitiltották a 40 év felettieket: elképesztő az indok, rengetegen felháborodtak
Apró betűs részként szerepel, hogy idősebb vendégek is beléphetnek, ha a társaságban legalább egy 39 év alatti személy van.
Radikális lépést hoztak a lengyel határnál: nincs mese, ezzel kimondták, kódolva van az orosz agresszió
A tüzérszázadokban 30 és 35 milliméteres légvédelmi ágyúkat, 12,7 milliméteres többcsövű géppuskákat, többcélú, lézeres rávezetővel irányított rakétákat is bevetnek.
A siker mögött nem feltétlenül a környezettudatosság áll, hiszen Románia a műanyaghulladék mindössze 32 százalékát, a városi hulladéknak pedig csak 13 százalékát hasznosítja újra.
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
A katonaság a védelmi erő növelése, valamint az aktív és tartalékos állomány utánpótlása és fiatalítása érdekében tartotta szükségesnek a kötelező szolgálat újbóli bevezetését.
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
Egy ellenőrizetlenül zuhanó kínai rakétafokozat csütörtök délelőtt érkezhet vissza a Föld légkörébe. A HungaroControl figyelmeztetést adott ki a magyar légijármű-üzemeltetőknek.
Donald Trump amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett a Kuba jelentette nemzetbiztonsági fenyegetés miatt,.
Oroszország ideiglenesen felfüggeszthette az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyinhoz intézett kérését követően.
Bréking! Pusztító csatahajót küldött Donald Trump a Közel-Keletre: ez lehet a végső háborús gyújtópont?
Ezzel hatra emelkedett a Közel-Keleten állomásozó amerikai rombolók száma.
Az olajbevételek 2025-ben 20%-kal csökkentek, a költségvetés rekorddeficitet produkált, így Putyin gazdasági pillérei meginogtak.
A többnyire gazdasági válság miatt kirobbant országos tüntetéseket az iráni hatóságok kegyetlen erőszakkal fojtották el.
A dán külügyminiszter csütörtökön konstruktívnak minősítette a Grönland jövőjéről folytatott magas szintű tárgyalásokat.
Váratlan vevő jelentkezett be az orosz Lukoil külföldi érdekeltségeiért: ők vehetik meg a hatalmas birodalmat
Az ügylet gyakorlatilag véget vet a Lukoil nemzetközi terjeszkedésének, amely az orosz olajvállalatok közül a legjelentősebb nemzetközi jelenléttel rendelkezett.
