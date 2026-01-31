2026. január 31. szombat Marcella
2 °C Budapest
Villanyoszlopok szállítják az áramot Londonba
Világ

Több európai országban is hirtelen elment az áram: láncreakció miatt állt le a hálózat

Pénzcentrum
2026. január 31. 15:05

Szombaton műszaki hiba történt az ukrán villamosenergia-hálózatba, ezért több régióban és Kijevben is szükséghelyzeti áramkimaradásokat kellett bevezetni, írja a Reuters alapján a Portfolio.

Szombaton műszaki hiba történt az Ukrajnát Moldovával és Romániával összekötő két távvezetéken, ami az ukrán villamosenergia-hálózat egészét érintő áramkimaradást okozott – közölte az ország energiaügyi minisztere. Korábban Moldova is vészleállásról számolt be ugyanebből az okból.

Az energiaügyi tárca tájékoztatása szerint a meghibásodás oka, hogy az Ukrajnát, Moldovát és Romániát összekapcsoló két nagyfeszültségű távvezeték egyszerre állt le, ami láncreakciót indított el az ukrán hálózatban.

Denisz Smihal miniszter a Telegramon közölte, hogy legalább három régióban, valamint a fővárosban, Kijevben is szükséghelyzeti áramkimaradásokat kellett bevezetni a hálózat stabilitásának fenntartása érdekében. A szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán, és előrejelzések szerint az áramellátás fokozatosan helyreállhat az érintett területeken néhány órán belül.

A Reuters korábban arról is tudósított, hogy az ukrán hálózati zavarok miatt Moldova energiarendszere is vészleállt. A moldovai energiaügyi minisztérium közleménye szerint a feszültség az egyik távvezetéken lecsökkent, és egyes településeken az áramszolgáltatás már helyreállt.
Címlapkép: Getty Images
