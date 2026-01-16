Az Egyesült Államok minden opciót mérlegelhet az iráni helyzetre adott válaszként, jelentette ki az amerikai ENSZ-nagykövet.
Készülnek az aknatelepítésre az EU keleti határán: már készülnek arra, ha Putyin tényleg megindul?
Lengyelország előkészíti az aknák telepítését keleti határán, a robbanószerek azonban csak valódi háborús veszély esetén kerülnek helyükre - jelentette be Cezary Tomczyk lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes pénteken a Radio Zet kereskedelmi csatornán.
A politikus megerősítette: az előkészületekre a Keleti Pajzs nevű, Lengyelország keleti határának védelmét célzó projekt keretében kerül sor. A terv terepakadályok létesítését, valamint az aknagyártást is magában foglalja - idézte fel a miniszterhelyettes.
Tomczyk nem részletezte, taposóaknákról vagy a jelenleg is törvényesen hadrendben lévő harckocsi-elhárító aknákról van-e szó. Elmondta viszont: a nyugat-lengyelországi Bydgoszcz városában működő BELMA fegyvergyár 25-szörösére növeli a páncélosok elleni aknák előállítását, és a hadsereg 48 órán belül képes azok elhelyezésére.
A miniszterhelyettes megerősítette: Lengyelország február 20-én kilép a gyalogsági aknák (taposóaknák) használatát tiltó Ottawai Egyezményből. A lengyel parlament nyáron döntött erről, a jogszabályt Andrzej Duda elnök írta alá. Tomczyk azt is bejelentette, hogy "néhány héten belül" elindítják a lengyel drónvédelmi pajzs létesítését a San nevű projekt keretében.
A San a légvédelem erősítését célozza Lengyelország keleti és északi határán, és nagyrészt a lengyel fegyvergyártó cégekre épít. A rendszer az év közepén éri el az első készültségi fokot, és 24 hónapon belül valósul meg teljes egészében - mondta a miniszterhelyettes.
Tomczyk azt a korábbi bejelentést is kommentálta, miszerint Lengyelország további kilenc MiG-29-es vadászgépet ad át Ukrajnának. Közölte: a szállításra idén kerülhet sor, miután azt a kormány jóváhagyja. A döntés azzal is összefügg, hogy cserébe Lengyelország ukrán dróntechnológiák beszerzéséről tárgyal Kijevvel - tette hozzá.
Egy munkaügyi jogvédő szervezet szerint munkavállalói visszaélésekre utaló bizonyítékok kerültek elő egy kínai gyárban, amely a világhírű Labubu babákat gyártja.
Jared Kushner és Steve Witkoff új béketervezetet mutathat be Moszkvában, de továbbra sem világos, akarja-e Putyin a megállapodást.
Kaja Kallas: a világ jelenlegi állapota alapján ez jó pillanat lehet arra, hogy az ember elkezdjen inni
Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a jelenlegi világpolitikai helyzetre utalva tett humoros megjegyzést egy zárt körű európai parlamenti találkozón.
Trump állítása szerint Teherán leállította a kivégzéseket, miközben amerikai katonai beavatkozás is napirenden volt.
Több európai ország katonákat küld a szigetre, miután Trump nyíltan beszélt Grönland erőszakos megszerzéséről.
"A világ szerint a Nyugatnak vége" - Európa már csak szükséges partnerként tekint Trumpra, alakul az új világrend
Egy friss globális felmérés szerint a világ számos országa úgy látja, hogy Donald Trump elnöksége alatt inkább Kína befolyása erősödött.
Jemenből induló férfiak százai kerülnek az orosz frontvonalra hamis ígéretek, félrevezető szerződések és kilátástalan élethelyzetek miatt.
A döntés időzítése egybeesik az Irán elleni esetleges katonai csapásmérés előkészületeivel.
Na, mégsem a nagyolcsó Lidlben tudsz a leggazdaságosabban bevásárolni? Kiszámolták, ebben a "drága boltban" jobban kijössz a pénzedből
Egy brüsszeli Delhaize-üzlet kirakatában látványos árösszehasonlítással igyekeznek cáfolni a láncról élő „drága elitbolt” képet.
Lelepleződött a titkos fegyver: komoly bizonyítékot találtak arra, hogy Putyin tényleg háborúra készül Európával
Bár a Kreml korábban tagadta a nyugati vádakat a növekvő szabotázskampányról, az Oroszországhoz köthető gyújtogatások és komoly szabotázscselekmények száma megnőtt.
Az Egyesült Államoknak számos támaszpontja van a régióban, többek között Bahreinben, ahol az amerikai haditengerészet Ötödik Flottájának központja található.
Már több mint 2500 halálos áldozata van az Iránban december végén kirobbant tüntetéseknek, közölte szerdán az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency.
A Bella 1 nevű olajszállítót korábban Marinera néven ismerték.
A Fehér Ház által megosztott történet szerint akusztikus fegyverrel bénították volna meg Nicolás Maduro venezuelai elnök testőrségét egy állítólagos amerikai akció során.
Szerbia közel száznapos kényszerszünet után újraindította a kőolajimportot az Adria-vezetéken keresztül.
Az amerikai törvényhozásban már az is felmerült, hogy a szigetet államként kebelezzék be.
Itt a lista, ezek a lőporos hordó országok bármikor robbanhatnak: durva háborús láncreakció jöhet a világban 2026-ban?
A világpolitika látszólag megszokott válságai mögött egyre több olyan konfliktus gyűlik, amely bármikor nyílt háborúvá fajulhat.
A szöuli bíróságon elhangzott záróbeszédekben az ügyészek a volt államfőt a "lázadás vezetőjének" nevezték.