2026. január 16. péntek Gusztáv
0 °C Budapest
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lengyel hadsereg géppuskákkal, terepszínű egyenruhában.
Világ

Készülnek az aknatelepítésre az EU keleti határán: már készülnek arra, ha Putyin tényleg megindul?

MTI
2026. január 16. 11:07

Lengyelország előkészíti az aknák telepítését keleti határán, a robbanószerek azonban csak valódi háborús veszély esetén kerülnek helyükre - jelentette be Cezary Tomczyk lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes pénteken a Radio Zet kereskedelmi csatornán.

A politikus megerősítette: az előkészületekre a Keleti Pajzs nevű, Lengyelország keleti határának védelmét célzó projekt keretében kerül sor. A terv terepakadályok létesítését, valamint az aknagyártást is magában foglalja - idézte fel a miniszterhelyettes.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Tomczyk nem részletezte, taposóaknákról vagy a jelenleg is törvényesen hadrendben lévő harckocsi-elhárító aknákról van-e szó. Elmondta viszont: a nyugat-lengyelországi Bydgoszcz városában működő BELMA fegyvergyár 25-szörösére növeli a páncélosok elleni aknák előállítását, és a hadsereg 48 órán belül képes azok elhelyezésére.

Kapcsolódó cikkünk:

A miniszterhelyettes megerősítette: Lengyelország február 20-én kilép a gyalogsági aknák (taposóaknák) használatát tiltó Ottawai Egyezményből. A lengyel parlament nyáron döntött erről, a jogszabályt Andrzej Duda elnök írta alá. Tomczyk azt is bejelentette, hogy "néhány héten belül" elindítják a lengyel drónvédelmi pajzs létesítését a San nevű projekt keretében.

A San a légvédelem erősítését célozza Lengyelország keleti és északi határán, és nagyrészt a lengyel fegyvergyártó cégekre épít. A rendszer az év közepén éri el az első készültségi fokot, és 24 hónapon belül valósul meg teljes egészében - mondta a miniszterhelyettes.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Tomczyk azt a korábbi bejelentést is kommentálta, miszerint Lengyelország további kilenc MiG-29-es vadászgépet ad át Ukrajnának. Közölte: a szállításra idén kerülhet sor, miután azt a kormány jóváhagyja. A döntés azzal is összefügg, hogy cserébe Lengyelország ukrán dróntechnológiák beszerzéséről tárgyal Kijevvel - tette hozzá.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#határ #ukrajna #oroszország #eu #fegyver #világ #lengyelország #hadsereg #vlagyimir putyin #háború #orosz-ukrán válság #orosz-ukrán krízis #orosz-ukrán háború #fegyverkezés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:30
11:25
11:14
11:11
11:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 16.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
2026. január 15.
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
2026. január 16.
Zacher Gábor: 40 ezer szakdolgozó és ezer háziorvos hiányzik az egészségügyi ellátórendszerből
2026. január 15.
Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
2026. január 15.
Végre kiderült, hány ukrán menekült van Magyarországon: tényleg elveszik a magyarok munkáját?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 16. péntek
Gusztáv
3. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
2
1 hete
Ennyi, vége: nem reklámoz többet a Lidl a tv-ben, gigabüntetést kapott a cég
3
1 hete
Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat
4
2 hete
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
5
7 napja
Trumpnál betelt a pohár: brutális csapásra készül Putyin ellen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Arbitrázs
ügylet, amely a különböző piacokon mutatkozó ár-, bér- és kamatkülönbségek kihasználásával ér el nyereséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 11:30
Alig ismert szabály szedi áldozatait: csúnyán megbüntetnek, ha így vezetsz a jeges úton, nincs kibúvó
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 09:57
Zacher Gábor: 40 ezer szakdolgozó és ezer háziorvos hiányzik az egészségügyi ellátórendszerből
Agrárszektor  |  2026. január 16. 10:31
Hihetetlen, de igaz: ennyiért árulják a tűzifát Magyarországon