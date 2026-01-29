2026. január 29. csütörtök Adél
Kormányinfó: bejelentették a januári rezsistop részleteit, ekkora kedvezményt kap, aki gázzal, árammal, távhővel fűt
Belgrád, Szerbia - 2022. május 08.: Az orosz kőolajipari vállalat aláírása a Lukoil benzinkútnál.
Világ

Váratlan vevő jelentkezett be az orosz Lukoil külföldi érdekeltségeiért: ők vehetik meg a hatalmas birodalmat

Pénzcentrum
2026. január 29. 10:29

A Lukoil, Oroszország második legnagyobb olajvállalata, 22 milliárd dollár értékű külföldi eszközeit adja el az amerikai Carlyle Group magántőke-befektető cégcsoportnak, amely már csak az amerikai hatóságok jóváhagyására vár - közölte a Reuters.

Az Egyesült Államok által bevezetett szankciók miatt a Lukoilnak eredetileg tavaly novemberig kellett volna megválnia globális portfóliójától, de ezt a határidőt február 28-ig meghosszabbították. A Lukoilt és a Rosznyeftet tavaly az USA szankciókkal sújtotta, hogy nyomást gyakoroljon Oroszországra az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Az ügylet gyakorlatilag véget vet a Lukoil nemzetközi terjeszkedésének, amely az orosz olajvállalatok közül a legjelentősebb nemzetközi jelenléttel rendelkezett. Az eladás a LUKOIL International GmbH-t érinti, amely a vállalat európai, közel-keleti, afrikai, közép-ázsiai és mexikói érdekeltségeit foglalja magában, beleértve az iraki Nyugat-Kurna–2 olajmezőt, valamint bolgár és román finomítókat.

Az ügylet részeként a Lukoil megválik számos európai benzinkútjától is, amelyek Belgiumban, Finnországban, a Balti államokban és a Balkánon találhatók.

A Lukoil külföldi eszközei iránt korábban több érdeklődő is jelentkezett, köztük a Mol is, azonban az amerikai pénzügyminisztérium két korábbi eladási kísérletet is megakadályozott. A jelenlegi megállapodás nem terjed ki a kazahsztáni eszközökre, amelyek megszerzésére a kazah állam külön ajánlatot nyújtott be az amerikai hatóságoknak.
