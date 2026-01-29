A dán külügyminiszter csütörtökön konstruktívnak minősítette a Grönland jövőjéről folytatott magas szintű tárgyalásokat.
Radikális döntés készül Brüsszelben: hamarosan terroristának minősítethetik ezt az államot
Az Európai Unió külügyminiszterei várhatóan terrorista szervezetté nyilvánítják az iráni Iszlám Forradalmi Gárdát a tüntetések brutális leverése miatt.
A brüsszeli külügyi tanács csütörtöki ülésén új szankciókat készül elfogadni Irán ellen. A tervek szerint 21 iráni szervezetet emberi jogi jogsértések miatt, további tízet pedig az Oroszországnak nyújtott katonai segítség miatt sújtanának korlátozó intézkedésekkel.
A Forradalmi Gárda (IRGC) terroristaszervezeti listára helyezését az unió már régóta fontolgatja, de a döntés most válhat valósággá, miután a korábban ellenálló Franciaország is bejelentette támogatását. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter szerint "az iráni nép békés felkelésének elviselhetetlen elnyomása nem maradhat válasz nélkül".
A többnyire gazdasági válság miatt kirobbant országos tüntetéseket az iráni hatóságok kegyetlen erőszakkal fojtották el, ami több ezer civil életét követelte. A véres leverésben kulcsszerepet játszott az ország vezetésének dolgozó Forradalmi Gárda.
A terrorista besorolás támogatói szerint a lépés egyértelmű jelzés lenne Európa egységéről Teherán legfőbb elnyomó eszközével szemben. Egy uniós diplomata a Financial Times-nak nyilatkozva kiemelte, hogy az "iráni mércével is brutális" cselekedetek a lépés minden ellenzőjét meggyőzték a kiállás fontosságáról.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A szankcionálás ellen szóló érvek között szerepel, hogy egy állami szerv ilyen minősítése elvághatja a kommunikációs csatornákat, veszélybe sodorhatja az iráni börtönökben fogva tartott nyugati állampolgárokat, és megtorlást válthat ki a nyugati érdekeltségek ellen.
Az IRGC szankcionálása vagyonbefagyasztásokat és utazási tilalmakat vonna maga után, ami gyakorlatilag az al-Kaida és az Iszlám Állam mellé sorolná a csoportot, ezzel feltehetően teljesen lezárva Teherán megmaradt diplomáciai csatornáit az EU-val.
A spanyol BBVA újra eladná romániai leánybankját, miközben három nagy nyugati pénzintézet verseng a felvásárlásért, ami átrendezheti a piacot.
A román képviselők elégedetlenek a vizsgálat tempójával.
Trump szerint Irán már egy hónapra volt az atomfegyvertől, ezért szerinte elkerülhetetlen volt az amerikai katonai fellépés.
Több mint 200 utas volt a vonaton, amikor Sahed drónok csaptak le rá Kelet-Ukrajnában, több vagon is lángba borult.
800 ezer forintos sarcot vetnek ki minden magyarra évente: sokan nem is tudnak erről a rejtett költségről
A 2025-ös Global Peace Index szerint 2024-ben globálisan közel 20 ezermilliárd dollárnyi gazdasági kárt okozott az erőszak.
Trump népszerűségi mutatója elérte a legalacsonyabb szintet, amióta visszatért a Fehér Házba.
Elképesztő jutalom: közel 400 millió forintot ajánl a kormány annak, aki kézre keríti a nagy áramszünet felelősét
A gyújtogatásért egy Vulkán csoport nevű, szélsőbaloldaliként emlegetett szervezet vállalta a felelősséget.
Ausztrália délkeleti részén rekordokat döntő hőhullám tombol, Victoria államban pedig a tűzoltók legalább hat nagyobb erdőtűzzel küzdenek
Oroszország megelőzte Kínát, Magyarország pedig a 57. helyre került a világ haderejének erősorrendjében.
A kínai külügyminisztérium szerint Japánnak sem történelmi, sem jogi alapon nincs joga állást foglalni Tajvan ügyében.
További 17 ezer halálesetről szóló információt még vizsgálnak.
A megszálló alakulatok harci kedve eközben jelentősen meggyengült.
Oroszország megkezdte katonai jelenlétének csökkentését Északkelet-Szíriában, miután öt helyi forrás megerősítette, hogy megindult az orosz erők kivonása.
A rakéták Phenjantól északra lévő lőtérről indultak délután 4 óra előtt, és hozzávetőlegesen 350 kilométert repültek.
Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint az új megállapodás számos lehetőséget nyit meg 1,4 milliárd indiai és több millió európai számára.
A tárgyalásokat 2022-ben indították újra, de a megállapodás létrejöttét sokáig késleltették a "kölcsönösen érzékeny" területek, mint a mezőgazdaság és az autóipar.
Az amerikai elnök szerint Szöul megszegte a tavalyi kereskedelmi megállapodást, ezért több kulcságazatot is vámemeléssel sújt.
Kiderült, ezt kéri Trump Ukrajnától a biztonsági garanciákért cserébe: súlyos árat fizethet Zelenszkij?
Az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de ennek feltételeként békeszerződés aláírását és területi engedményeket vár el.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.