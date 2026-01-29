2026. január 29. csütörtök Adél
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Iranian flag waving with cityscape on background in Tehran, Iran
Világ

Radikális döntés készül Brüsszelben: hamarosan terroristának minősítethetik ezt az államot

Pénzcentrum
2026. január 29. 13:28

Az Európai Unió külügyminiszterei várhatóan terrorista szervezetté nyilvánítják az iráni Iszlám Forradalmi Gárdát a tüntetések brutális leverése miatt.

A brüsszeli külügyi tanács csütörtöki ülésén új szankciókat készül elfogadni Irán ellen. A tervek szerint 21 iráni szervezetet emberi jogi jogsértések miatt, további tízet pedig az Oroszországnak nyújtott katonai segítség miatt sújtanának korlátozó intézkedésekkel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Forradalmi Gárda (IRGC) terroristaszervezeti listára helyezését az unió már régóta fontolgatja, de a döntés most válhat valósággá, miután a korábban ellenálló Franciaország is bejelentette támogatását. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter szerint "az iráni nép békés felkelésének elviselhetetlen elnyomása nem maradhat válasz nélkül".

A többnyire gazdasági válság miatt kirobbant országos tüntetéseket az iráni hatóságok kegyetlen erőszakkal fojtották el, ami több ezer civil életét követelte. A véres leverésben kulcsszerepet játszott az ország vezetésének dolgozó Forradalmi Gárda.

A terrorista besorolás támogatói szerint a lépés egyértelmű jelzés lenne Európa egységéről Teherán legfőbb elnyomó eszközével szemben. Egy uniós diplomata a Financial Times-nak nyilatkozva kiemelte, hogy az "iráni mércével is brutális" cselekedetek a lépés minden ellenzőjét meggyőzték a kiállás fontosságáról.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szankcionálás ellen szóló érvek között szerepel, hogy egy állami szerv ilyen minősítése elvághatja a kommunikációs csatornákat, veszélybe sodorhatja az iráni börtönökben fogva tartott nyugati állampolgárokat, és megtorlást válthat ki a nyugati érdekeltségek ellen.

Az IRGC szankcionálása vagyonbefagyasztásokat és utazási tilalmakat vonna maga után, ami gyakorlatilag az al-Kaida és az Iszlám Állam mellé sorolná a csoportot, ezzel feltehetően teljesen lezárva Teherán megmaradt diplomáciai csatornáit az EU-val.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #oroszország #eu #franciaország #világ #konfliktus #szankció #irán #geopolitika #külpolitika #szankciók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:45
13:44
13:28
13:13
13:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 29.
A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
2026. január 28.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
2026. január 29.
Érik a hatalmas energiapiaci forradalom: valódi "nukleáris robbanás" várható, sok dolog megváltozhat
2026. január 29.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
2026. január 29.
Itt a 15+1 legfontosabb kérdés és válasz a januári rezsistopról: sokaknak nyilatkozniuk kell a kedvezményhez
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 29. csütörtök
Adél
5. hét
Január 29.
Balassagyarmat napja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
2
1 hete
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
3
3 napja
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: ha ez igaz, az oroszok bármikor lecsaphatnak Európára
4
2 napja
Elképesztő jutalom: közel 400 millió forintot ajánl a kormány annak, aki kézre keríti a nagy áramszünet felelősét
5
1 hete
Most érkezett! Elköltöztethetik a világgazdasági fórumot Davosból: ez az oka
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diverzifikáció
a vállalkozások által alkalmazott aktív, célratörő üzletpolitika, melynek eredményeként új termékekkel és szolgáltatásokkal bővül vagy teljesen megváltozik a vállalkozás tevékenysége, növekszik a piaci részesedése és meggyorsul fejlődése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 29. 13:04
Érik a hatalmas energiapiaci forradalom: valódi "nukleáris robbanás" várható, sok dolog megváltozhat
Pénzcentrum  |  2026. január 29. 12:30
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
Agrárszektor  |  2026. január 29. 13:32
Feketelistára került ez a marhahús: innen már teljesen kitiltották