Radikális döntés készül Brüsszelben: hamarosan terroristának minősítethetik ezt az államot

Az Európai Unió külügyminiszterei várhatóan terrorista szervezetté nyilvánítják az iráni Iszlám Forradalmi Gárdát a tüntetések brutális leverése miatt.

A brüsszeli külügyi tanács csütörtöki ülésén új szankciókat készül elfogadni Irán ellen. A tervek szerint 21 iráni szervezetet emberi jogi jogsértések miatt, további tízet pedig az Oroszországnak nyújtott katonai segítség miatt sújtanának korlátozó intézkedésekkel.

A Forradalmi Gárda (IRGC) terroristaszervezeti listára helyezését az unió már régóta fontolgatja, de a döntés most válhat valósággá, miután a korábban ellenálló Franciaország is bejelentette támogatását. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter szerint "az iráni nép békés felkelésének elviselhetetlen elnyomása nem maradhat válasz nélkül".

A többnyire gazdasági válság miatt kirobbant országos tüntetéseket az iráni hatóságok kegyetlen erőszakkal fojtották el, ami több ezer civil életét követelte. A véres leverésben kulcsszerepet játszott az ország vezetésének dolgozó Forradalmi Gárda.

A terrorista besorolás támogatói szerint a lépés egyértelmű jelzés lenne Európa egységéről Teherán legfőbb elnyomó eszközével szemben. Egy uniós diplomata a Financial Times-nak nyilatkozva kiemelte, hogy az "iráni mércével is brutális" cselekedetek a lépés minden ellenzőjét meggyőzték a kiállás fontosságáról.

A szankcionálás ellen szóló érvek között szerepel, hogy egy állami szerv ilyen minősítése elvághatja a kommunikációs csatornákat, veszélybe sodorhatja az iráni börtönökben fogva tartott nyugati állampolgárokat, és megtorlást válthat ki a nyugati érdekeltségek ellen.

Az IRGC szankcionálása vagyonbefagyasztásokat és utazási tilalmakat vonna maga után, ami gyakorlatilag az al-Kaida és az Iszlám Állam mellé sorolná a csoportot, ezzel feltehetően teljesen lezárva Teherán megmaradt diplomáciai csatornáit az EU-val.