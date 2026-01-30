2026. január 30. péntek Martina, Gerda
2 °C Budapest
Lengyelország térképe.
Világ

Nem semmi tempóban fejlődik Közép-Európa királya: a lengyelek már tényleg fényévekkel előttünk járnak

Pénzcentrum
2026. január 30. 20:33

A lengyel gazdaság 2025-ben 3,6 százalékkal bővült, amit elsősorban a fogyasztás hajtott, miközben a beruházások is pozitív fordulatot vettek. Az ING Bank előrejelzése szerint 2026-ban az uniós források hatására további gyorsulás várható - derül ki az ING Bank jelentéséből.

A lengyel statisztikai hivatal előzetes adatai alapján Lengyelország gazdasága 2025-ben átlagosan 3,6 százalékkal növekedett, felülmúlva a 2024-es 3,0 százalékos ütemet. Ezzel az ország az Európai Unió növekedési rangsorában a második helyet szerezte meg.

A növekedés szerkezete kiegyensúlyozottabbá vált: mind a közösségi, mind a magánfogyasztás erős támogatást nyújtott, a beruházások pedig 0,7 százalékponttal járultak hozzá a GDP bővüléséhez, szemben a 2024-es 0,2 százalékpontos visszahúzó hatással.

2025-ben a teljes fogyasztás 3,9 százalékkal emelkedett, a háztartások kiadásai 3,7 százalékra gyorsultak az előző évi 2,9 százalékról. A beruházások 4,2 százalékos bővülése jelentős fordulatot jelent a 2024-es 0,9 százalékos csökkenéshez képest. A nettó export ugyanakkor enyhén negatív hatást gyakorolt a GDP-re.

Az elmúlt 12 hónap GDP-növekedése elérte a 4 százalékot, ami enyhe gyorsulást mutat a harmadik negyedév 3,8 százalékos üteméhez képest. A magánfogyasztás éves szinten körülbelül 4 százalékkal bővült, míg a beruházások növekedése 7,1 százalékról 4,2 százalékra lassult.

Az adatok azt jelzik, hogy a 2025 második felében kezdődött gazdasági fellendülés fokozatosan erősödött, a fogyasztói aktivitás pedig a harmadik negyedév kedvező eredményei után is tovább javult. A beruházások azonban a vártnál lassabban növekedtek, részben az uniós források vontatott felhasználása miatt, amelyek kifizetése várhatóan 2026-ra koncentrálódik.

A 2026-os kilátások kedvezőek: az előrejelzések szerint a GDP-növekedés 3,7 százalékra gyorsulhat. A háztartások fogyasztása a rendelkezésre álló jövedelmek növekedésének lassulása ellenére is 3 százalék felett maradhat. A beruházások várhatóan tovább élénkülnek, elsősorban a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervből érkező források, valamint a 2021–2027-es pénzügyi keret kohéziós alapjainak fokozódó lehívása nyomán.

A lengyel gazdaság kilátásait Németország 2026-ra várt gazdasági élénkülése is támogathatja a szoros kereskedelmi kapcsolatok révén.
Címlapkép: Getty Images
#beruházás #európai unió #gazdaság #fogyasztás #világ #előrejelzés #gdp #lengyelország #gdp növekedés #2025 #2026

