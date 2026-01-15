Az előző év azonos időszakához mérten 5,4, az előző hónaphoz képest 2%-kal visszaesett az ipari termelés.
Új korszak indul az EU legszegényebb államában: erőből, egyenes pályán előzik meg Magyarországot?
Bulgária 2026. január 1-jén az euróövezet 21. tagállamává vált, ami jelentősen javítja az ország finanszírozási feltételeit és befektetői megítélését, azonban a gazdasági felzárkózást továbbra is akadályozza a politikai instabilitás, a gyenge intézményi környezet és a súlyos demográfiai problémák - írja a Portfolio.
A balkáni ország tizenkilenc évvel az Európai Unióhoz való csatlakozása után lépett be a közös valutát használó országok közösségébe, miután 2025 júniusában bejelentette, hogy teljesítette az euró bevezetéséhez szükséges valamennyi konvergenciakritériumot. Az Európai Parlament 2025 júliusában hagyta jóvá Bulgária csatlakozását, amit követően a Fitch és az S&P hitelminősítők BBB-ről BBB+-ra javították az ország adósbesorolását.
A BNP Paribas elemzése szerint az euró bevezetése több szempontból is előnyös Bulgária számára. Megszűnik az euróban denominált adósságokhoz kapcsolódó árfolyamkockázat, ami jelentős könnyebbséget jelent, hiszen 2025 októberében a bolgár államadósság 77 százaléka, a vállalati hitelek 36 százaléka volt euróban nyilvántartva. A javuló kockázati megítélés az államkötvény-hozamok csökkenésében is megmutatkozik: a német kötvényekhez viszonyított felár 2026 januárjára gyakorlatilag eltűnt, mindössze 0,3 százalékpontra szűkült.
Életszínvonal tekintetében Bulgária az euróövezet legszegényebb országai közé tartozik. A vásárlóerő-paritáson számított egy főre jutó GDP 36.430 dollár, ami a német érték 57,8 százalékának felel meg. Ez a konvergenciaszint ugyanakkor magasabb, mint amilyen Szlovákiában, Észtországban és Lettországban volt az euró bevezetésekor. Bulgáriában az egy főre jutó GDP 2007 és 2025 között 1,8-szorosára emelkedett, amit elsősorban az uniós támogatások és a külföldi működőtőke-befektetések hajtottak.
A további felzárkózás előtt azonban komoly akadályok tornyosulnak. Az ország súlyos demográfiai kihívásokkal néz szembe: az elmúlt húsz évben a teljes népesség 17,1 százalékkal, a munkaképes korú lakosság pedig 7,8 százalékkal csökkent. Az ENSZ becslései szerint 2050-ig Bulgária további 1,4 millió főt, népessége 21,5 százalékát veszítheti el, ami Bosznia-Hercegovina után a második legnagyobb relatív népességcsökkenés lehet Európában.
A gazdasági fejlődést emellett hátráltatja az export gyenge teljesítménye, a korrupció, az alacsony beruházási szint, valamint a vállalkozásokat támogató jogszabályi és ösztönzői keret hiánya. Bár az euró bevezetése mérsékelheti e problémák egy részét, a felzárkózás várhatóan továbbra is lassú folyamat marad.
Az euróövezeti tagság ugyanakkor ösztönözheti a külföldi működőtőke beáramlását, különösen a nearshoring-tendenciák fényében. A mindössze 10 százalékos társasági adókulccsal rendelkező Bulgária vonzó célpont lehet a termelőkapacitásaikat áthelyező német vállalatoknak. Az ország profitálhat az európai védelmi tervekből és a mesterséges intelligenciába irányuló befektetésekből is, köszönhetően az alacsonyabb munkaerőköltségeknek és a viszonylag képzett munkaerőnek. A turizmus – amely a GDP mintegy 8 százalékát adja – szintén további növekedési potenciált rejt.
A bolgár gazdasági felzárkózás sikerét azonban jelentősen veszélyezteti a politikai instabilitás. 2025 őszén országos tiltakozáshullám indult a 2026-os költségvetés és a tervezett adóemelések ellen. December 11-én Roszen Zseljazkov miniszterelnök bejelentette lemondását, miután több tízezres demonstrációk és rendőrségi összecsapások rázták meg az országot. 2025 végére Bulgáriának nem volt elfogadott költségvetése, a pártvezetők pedig öt éven belül már a nyolcadik parlamenti választás lehetőségéről beszéltek.
Bár a politikai válság nem változtatta meg az euróbevezetés menetrendjét, a lakosság jelentős része tart az átállástól és a saját valuta elvesztésétől. Sokan félnek az árak hirtelen megemelkedésétől is, ezért a kormány szankciókat helyezett kilátásba az indokolatlan áremelések ellen. Az elemzők szerint a jelenlegi politikai bizonytalanság rövid távon rontja a befektetői bizalmat és nehezíti a reformok végrehajtását, ami hosszabb távon hátráltathatja az európai integrációt és a bolgár felzárkózást.
Bajban Donald Trump kormánya: nagyon rossz adatok érkeztek az amerikai gazdaságról, ezzel már tenni kell valami
Jelentősen megugrott az Egyesült Államok költségvetési hiánya decemberben. A deficit 144,749 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 86,732 milliárd dollárról.
Január végéig minden lakossági ügyfél megkapja bankszámlája éves díjkimutatását.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsde parkettjén. A BUX kedden 1477,71 pontos, 1,26 százalékos emelkedéssel 118 863,12 ponton, történelmi csúcson zárt.
Fontos dolog derült ki a 2026-os választásról: erről minden állampolgárnak tudnia kell, itt vannak a részletek
A Magyar Közlönyben megjelent határozat és az igazságügyi miniszteri rendelet pedig részletes menetrendet rögzít a választási eljárás minden fontos lépésére.
Vegyes mozgást mutatott a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a nemzetközi devizapiacon a kedd esti szintekhez képest.
Az erősödés egyik lehetséges magyarázata a szolgáltatások inflációjának alakulása lehet, amely 6,8 százalékos értékével némi meglepetést okozott.
A német gazdaság mély visszaesése ellenére egyre több jel utal arra, hogy megindulhat az újjáéledés.
A drágulást az Ázsiában és Európában várható szokatlanul hideg időjárás is tetézi.
Sorsdöntő bejelentést tett a közelgő parlamenti választásról Sulyok Tamás: eldőlt, mikor lesz a voksolás
Sulyok Tamás kitűzte az időpontot: április 12-én lesz az országgyűlési választás.
Mintegy 24 ezer milliárd forintnyi készpénz és kamatmentes látra szóló betét parkol a magyar háztartásoknál a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint.
Feketén-fehéren látszik a friss KSH-adatokból: egyre kevesebb pénz van az emberek zsebében, brutális a drágulás
2025. decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat.
Az akvizíciót követően a Sameday beolvad az Osztrák Posta leányvállalatába, az Express One Hungary Kft.-be.
Az eurót este hat órakor 387,31 forinton jegyezték a kora reggeli 386,11 forint után.
A részvénypiac forgalma 8,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest.
A csoport támogatások jogtalan igénybevételével, fiktív számlázással és csalárd hitelügyletekkel összesen csaknem 7 milliárd forint kárt okozott.
Az aranyárfolyam mintegy 2 százalékkal erősödve először lépte át a 4600 dolláros szintet unciánként.
A magyar adórendszer válaszút előtt áll: megőrizze-e a jelenlegi, tőkefelhalmozást ösztönző struktúrát, vagy fokozatosan egy fogyasztásbarátabb modell felé mozduljon el?
Magyarország egy évvel ezelőtt, 2025 januárjában 2,5 milliárd euró értékben bocsátott ki 10 és 15 éves eurókötvényeket.