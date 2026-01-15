2026. január 15. csütörtök Lóránt, Loránd
Bulgária zászlaja az Európai Unió közös valutájának hátterében, Bulgária euróövezethez való csatlakozásának koncepciója,gazdasági és politikai háttér
Gazdaság

Új korszak indul az EU legszegényebb államában: erőből, egyenes pályán előzik meg Magyarországot?

Pénzcentrum
2026. január 15. 08:50

Bulgária 2026. január 1-jén az euróövezet 21. tagállamává vált, ami jelentősen javítja az ország finanszírozási feltételeit és befektetői megítélését, azonban a gazdasági felzárkózást továbbra is akadályozza a politikai instabilitás, a gyenge intézményi környezet és a súlyos demográfiai problémák - írja a Portfolio.

A balkáni ország tizenkilenc évvel az Európai Unióhoz való csatlakozása után lépett be a közös valutát használó országok közösségébe, miután 2025 júniusában bejelentette, hogy teljesítette az euró bevezetéséhez szükséges valamennyi konvergenciakritériumot. Az Európai Parlament 2025 júliusában hagyta jóvá Bulgária csatlakozását, amit követően a Fitch és az S&P hitelminősítők BBB-ről BBB+-ra javították az ország adósbesorolását.

A BNP Paribas elemzése szerint az euró bevezetése több szempontból is előnyös Bulgária számára. Megszűnik az euróban denominált adósságokhoz kapcsolódó árfolyamkockázat, ami jelentős könnyebbséget jelent, hiszen 2025 októberében a bolgár államadósság 77 százaléka, a vállalati hitelek 36 százaléka volt euróban nyilvántartva. A javuló kockázati megítélés az államkötvény-hozamok csökkenésében is megmutatkozik: a német kötvényekhez viszonyított felár 2026 januárjára gyakorlatilag eltűnt, mindössze 0,3 százalékpontra szűkült.

Életszínvonal tekintetében Bulgária az euróövezet legszegényebb országai közé tartozik. A vásárlóerő-paritáson számított egy főre jutó GDP 36.430 dollár, ami a német érték 57,8 százalékának felel meg. Ez a konvergenciaszint ugyanakkor magasabb, mint amilyen Szlovákiában, Észtországban és Lettországban volt az euró bevezetésekor. Bulgáriában az egy főre jutó GDP 2007 és 2025 között 1,8-szorosára emelkedett, amit elsősorban az uniós támogatások és a külföldi működőtőke-befektetések hajtottak.

A további felzárkózás előtt azonban komoly akadályok tornyosulnak. Az ország súlyos demográfiai kihívásokkal néz szembe: az elmúlt húsz évben a teljes népesség 17,1 százalékkal, a munkaképes korú lakosság pedig 7,8 százalékkal csökkent. Az ENSZ becslései szerint 2050-ig Bulgária további 1,4 millió főt, népessége 21,5 százalékát veszítheti el, ami Bosznia-Hercegovina után a második legnagyobb relatív népességcsökkenés lehet Európában.

A gazdasági fejlődést emellett hátráltatja az export gyenge teljesítménye, a korrupció, az alacsony beruházási szint, valamint a vállalkozásokat támogató jogszabályi és ösztönzői keret hiánya. Bár az euró bevezetése mérsékelheti e problémák egy részét, a felzárkózás várhatóan továbbra is lassú folyamat marad.

Az euróövezeti tagság ugyanakkor ösztönözheti a külföldi működőtőke beáramlását, különösen a nearshoring-tendenciák fényében. A mindössze 10 százalékos társasági adókulccsal rendelkező Bulgária vonzó célpont lehet a termelőkapacitásaikat áthelyező német vállalatoknak. Az ország profitálhat az európai védelmi tervekből és a mesterséges intelligenciába irányuló befektetésekből is, köszönhetően az alacsonyabb munkaerőköltségeknek és a viszonylag képzett munkaerőnek. A turizmus – amely a GDP mintegy 8 százalékát adja – szintén további növekedési potenciált rejt.

A bolgár gazdasági felzárkózás sikerét azonban jelentősen veszélyezteti a politikai instabilitás. 2025 őszén országos tiltakozáshullám indult a 2026-os költségvetés és a tervezett adóemelések ellen. December 11-én Roszen Zseljazkov miniszterelnök bejelentette lemondását, miután több tízezres demonstrációk és rendőrségi összecsapások rázták meg az országot. 2025 végére Bulgáriának nem volt elfogadott költségvetése, a pártvezetők pedig öt éven belül már a nyolcadik parlamenti választás lehetőségéről beszéltek.

Bár a politikai válság nem változtatta meg az euróbevezetés menetrendjét, a lakosság jelentős része tart az átállástól és a saját valuta elvesztésétől. Sokan félnek az árak hirtelen megemelkedésétől is, ezért a kormány szankciókat helyezett kilátásba az indokolatlan áremelések ellen. Az elemzők szerint a jelenlegi politikai bizonytalanság rövid távon rontja a befektetői bizalmat és nehezíti a reformok végrehajtását, ami hosszabb távon hátráltathatja az európai integrációt és a bolgár felzárkózást.
Címlapkép: Getty Images
