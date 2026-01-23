A találkozón feltűnő volt, hogy Ursula von der Leyen a nyilvánosság előtt egyetlen szóval sem említette Mark Rutte NATO-főtitkár szerepét a megállapodásban.
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
Ukrajna energiaellátása jelentősen romlott az orosz légitámadások következtében, országszerte vészhelyzeti áramkimaradásokat vezettek be - számolt be róla a The Guardian.
Az ukrán hálózati szolgáltató, az Ukrenergo közleménye szerint az ország energiahelyzete "jelentősen" romlott a közelmúltbeli orosz légitámadások után.
A vállalat tájékoztatása szerint több energiatermelő létesítményben sürgősségi javítási munkálatok zajlanak, és az ország legtöbb régiójában vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be.
Az Ukrenergo reményét fejezte ki, hogy a javítási munkálatokat "a közeljövőben" befejezik, és helyreállhat az energiaellátás.
A levél szerint a hatalmas magánvagyonok torzítják a politikai döntéshozatalt, növelik a társadalmi megosztottságot, és hozzájárulnak az éghajlatváltozás súlyosbodásához.
A légtérsértések nem számítanak újdonságnak a térségben. Tavaly szeptemberben is többször előfordult, hogy drónok engedély nélkül hatoltak be a lengyel légtérbe.
Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre csak fontolóra veszi Donald Trump felkérését, hogy csatlakozzon a Gázai Békebizottsághoz, de még nem vállalt egyértelmű kötelezettséget.
Friedrich Merz német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében arra figyelmeztetett, hogy véget ér az amerikai hegemóniára épülő világrend.
A fórumon elhangzott, hogy Witkoff még aznap Moszkvába utazik, ahol tárgyal a Kreml vezetésével, többek között Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.
A konstrukció mérsékelheti Dánia aggodalmait a sziget esetleges annektálása miatt.
A dél koreai elnök szerint a helyzet kezelése pragmatikus megközelítést igényel.
Svájc kormánya számára kiemelt érdek, hogy a Világgazdasági Fórum továbbra is szorosan kötődjön az országhoz.
Orosz katonai források szerint Moszkva stratégiai döntést hozott Ukrajna energiaellátó infrastruktúrájának módszeres rombolásáról.
Orbán Viktor egyúttal a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kormányzati döntésekről és közelgő brüsszeli programjáról is beszámolt.
Mutatjuk, miért elképzelhetetlen, hogy 7 másodpercig nem lesz gravitáció.
Támadásra készül Norvégia? Háború esetén házakat, autókat foglalhatnak le: ez áll pontosan a levélben, amit a lakosok kaptak
Nem ez az egyetlen intézkedés, amit Norvégia háború esetén életbe léptetne.
Az amerikai adminisztráció hivatalba lépése óta következetesen törekszik az európai katonai kötelezettségvállalások újragondolására.
Az orosz rakétatámadások súlyos károkat okoztak az ukrán energetikai és városi infrastruktúrában, országszerte ezrek maradtak fűtés és áram nélkül.
Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi nyomásgyakorlással próbálja rávenni Emmanuel Macront a gázai béketanácshoz való csatlakozásra.
Macron szerint 2024-ben világszerte több mint hatvan háború zajlott, ami "abszolút rekord".
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
A román hadsereg vezérkari főnöke azt is elárulta, hogy már dolgoznak több felkészítő program elindításán.
Alig 48 órán belül négy cápatámadás történt Új-Dél-Wales ausztrál állam partjainál, halálesetről viszont eddig nem érkezett jelentés.