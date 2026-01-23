Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt

Ukrajna energiaellátása jelentősen romlott az orosz légitámadások következtében, országszerte vészhelyzeti áramkimaradásokat vezettek be - számolt be róla a The Guardian.

Az ukrán hálózati szolgáltató, az Ukrenergo közleménye szerint az ország energiahelyzete "jelentősen" romlott a közelmúltbeli orosz légitámadások után.

A vállalat tájékoztatása szerint több energiatermelő létesítményben sürgősségi javítási munkálatok zajlanak, és az ország legtöbb régiójában vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be.

Az Ukrenergo reményét fejezte ki, hogy a javítási munkálatokat "a közeljövőben" befejezik, és helyreállhat az energiaellátás.