Egy KC-10A tanker a New Jersey-i McGuire légibázisról feltölti a Northrop B-2 lopakodó bombázót az USA középnyugati része felett 2001. március 27-én. A Northrop B-2 lopakodó bombázó egy kevéssé megfigyelhető, stratégiai, nagy hatótávo
Világ

Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt

Pénzcentrum
2026. január 23. 16:37

Ukrajna energiaellátása jelentősen romlott az orosz légitámadások következtében, országszerte vészhelyzeti áramkimaradásokat vezettek be - számolt be róla a The Guardian.

Az ukrán hálózati szolgáltató, az Ukrenergo közleménye szerint az ország energiahelyzete "jelentősen" romlott a közelmúltbeli orosz légitámadások után.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vállalat tájékoztatása szerint több energiatermelő létesítményben sürgősségi javítási munkálatok zajlanak, és az ország legtöbb régiójában vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be.

Az Ukrenergo reményét fejezte ki, hogy a javítási munkálatokat "a közeljövőben" befejezik, és helyreállhat az energiaellátás.
Címlapkép: Getty Images
#energia #ukrajna #oroszország #áramszünet #világ #áramkimaradás #orosz #energiaválság #háború #orosz-ukrán háború #energiaellátás

