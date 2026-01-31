Egy kínai gyár alapanyaga miatt több nagy gyártó termékeit hívták vissza, köztük a Nestlét, a Danone-t és a Lactalist.
Ez lehet Donald Trump eddigi legnagyobb dobása: őrült tervnek nevezik, de az egész Közel-Keletet átrajzolhatja vele
Donald Trump külpolitikai stratégiája, az úgynevezett "őrült elmélet" komoly nyomás alá helyezi Iránt, miközben az amerikai elnök jelentős katonai erőket mozgósít a Közel-Keleten - írja az Al Jazeera.
Trump jelenleg még nagyobb támadással fenyegeti Iránt, mint a 2025 júniusi légicsapások voltak, és ezt az amerikai haditengerészet erőinek iráni vizek felé történő átcsoportosításával nyomatékosítja. Az elnök szerint ezek a fenyegetések arra szolgálnak, hogy rávegyék az irániakat egy olyan megállapodás elfogadására, amely gyakorlatilag véget vetne az ország nukleáris programjának, korlátozná a ballisztikus rakétaprogramját, és megszüntetné a közel-keleti szövetségeseinek nyújtott támogatást.
A Trump-féle külpolitika erőteljes fenyegetésekre és célzott katonai akciókra épül, miközben igyekszik elkerülni az amerikai haderő hosszú távú bevetését. Az elnök aktívan építi azt a képet, amit sokan "őrült ember elméletként" emlegetnek – ez a Richard Nixon elnökhöz köthető stratégia lényege, hogy az ellenség ne tudja, meddig hajlandó elmenni, még ha irracionálisnak is tűnik.
Trump első elnöksége alatt Kászim Szulejmáni iráni tábornok 2020-as meggyilkolása volt ennek a stratégiának az egyik legjelentősebb példája. Második ciklusában Trump még inkább elmélyítette ezt a külpolitikai stílust, amit Nicolás Maduro venezuelai elnök elrablása is bizonyít, és ami most súlyt ad az Irán elleni fenyegetéseinek.
Ez a taktika két célt szolgál: egyrészt Trump különbözni akar a neokonzervatívoktól, akik az USA-t a 2003-as iraki háborúba vitték, másrészt gyengíteni kívánja a régióban az USA-t vagy Izraelt fenyegető erőket. Lényegében az erő fenyegetésével – és alkalmi támadásokkal – akar rövid távú "győzelmeket" elérni, miközben elkerüli a hosszan tartó konfliktusokat.
A stratégia sikere a kitűzött cél nagyságától függ. Irakban Trump azzal fenyegetőzik, hogy "nem segít többé", ha az Irán-barát Núri al-Máliki lesz a miniszterelnök. Ez a fenyegetés nem háborúval, hanem gazdasági következményekkel jár, így kevésbé tűnik Irak szuverenitása elleni támadásnak.
Szíriában az amerikai politika a fokozatos kivonulásra összpontosít, mivel Trump úgy érzi, Ahmed al-Saraa elnökben partnerre talált. Az USA szíriai politikája két célra összpontosít: az Iszlám Állam megerősödésének megakadályozására és annak biztosítására, hogy Szíriából ne érje fenyegetés Izraelt.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Libanonban és Gázában Trump a katonai erő fenyegetését használja két cél elérésére: a háború befejezésére és arra, hogy az USA- és Izrael-ellenes erők beleegyezzenek a leszerelésbe. Mindkét esetben az USA béketeremtőként lép fel, miközben támogatta Izraelt a konfliktusokban.
Az iráni kormány azonban jelzi, hogy egyszerűen nem hisz Trumpnak, korábbi tapasztalatai alapján, amikor tárgyalások közben is támadásokat hajtott végre, és külföldi vezetőket rabolt el az amerikai hatalom demonstrálására. Az irániak kevés kiutat látnak, és a múlt évi tapasztalataik alapján úgy vélik, hogy az engedmények csak további nyomást vonnak maguk után.
Az Iszlám Köztársaság – vagy legalábbis annak egyes elemei – úgy látják, hogy saját túlélésük forog kockán. Így most az USA és Trump számára a másik fél az, akinek talán már nincs vesztenivalója. Ilyen körülmények között kérdéses, hogy működhet-e az "őrült ember" külpolitikai megközelítés.
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
A Doomsday Clock története során soha nem állt még ilyen közel az éjfélhez. A legfőbb okok: atomfegyverek, klímaválság, mesterséges intelligencia.
Nem semmi tempóban fejlődik Közép-Európa királya: a lengyelek már tényleg fényévekkel előttünk járnak
Az adatok azt jelzik, hogy a 2025 második felében kezdődött gazdasági fellendülés fokozatosan erősödött.
Az ügy nagy visszhangot váltott ki az Egyesült Államokban és világszerte, felháborodást keltve.
Kárpátalján mintegy 5800 háztartás gázellátása került veszélybe, miután a megáradt Tisza alámosta és megdöntötte egy kritikus fontosságú gázvezeték tartószerkezetét
Az 55 éves Kevin Warsh nem ismeretlen a Fed működésében, hiszen 2006 és 2011 között már a jegybank kormányzótanácsának tagja volt.
Van egy kocsma, ahonnan kitiltották a 40 év felettieket: elképesztő az indok, rengetegen felháborodtak
Apró betűs részként szerepel, hogy idősebb vendégek is beléphetnek, ha a társaságban legalább egy 39 év alatti személy van.
Radikális lépést hoztak a lengyel határnál: nincs mese, ezzel kimondták, kódolva van az orosz agresszió
A tüzérszázadokban 30 és 35 milliméteres légvédelmi ágyúkat, 12,7 milliméteres többcsövű géppuskákat, többcélú, lézeres rávezetővel irányított rakétákat is bevetnek.
A siker mögött nem feltétlenül a környezettudatosság áll, hiszen Románia a műanyaghulladék mindössze 32 százalékát, a városi hulladéknak pedig csak 13 százalékát hasznosítja újra.
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
A katonaság a védelmi erő növelése, valamint az aktív és tartalékos állomány utánpótlása és fiatalítása érdekében tartotta szükségesnek a kötelező szolgálat újbóli bevezetését.
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
Egy ellenőrizetlenül zuhanó kínai rakétafokozat csütörtök délelőtt érkezhet vissza a Föld légkörébe. A HungaroControl figyelmeztetést adott ki a magyar légijármű-üzemeltetőknek.
Donald Trump amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett a Kuba jelentette nemzetbiztonsági fenyegetés miatt,.
Oroszország ideiglenesen felfüggeszthette az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyinhoz intézett kérését követően.
Bréking! Pusztító csatahajót küldött Donald Trump a Közel-Keletre: ez lehet a végső háborús gyújtópont?
Ezzel hatra emelkedett a Közel-Keleten állomásozó amerikai rombolók száma.
Az olajbevételek 2025-ben 20%-kal csökkentek, a költségvetés rekorddeficitet produkált, így Putyin gazdasági pillérei meginogtak.
A többnyire gazdasági válság miatt kirobbant országos tüntetéseket az iráni hatóságok kegyetlen erőszakkal fojtották el.
A dán külügyminiszter csütörtökön konstruktívnak minősítette a Grönland jövőjéről folytatott magas szintű tárgyalásokat.
Váratlan vevő jelentkezett be az orosz Lukoil külföldi érdekeltségeiért: ők vehetik meg a hatalmas birodalmat
Az ügylet gyakorlatilag véget vet a Lukoil nemzetközi terjeszkedésének, amely az orosz olajvállalatok közül a legjelentősebb nemzetközi jelenléttel rendelkezett.
Friedrich Merz német kancellár kizárta, hogy Ukrajna 2027. január 1-jén csatlakozhasson az Európai Unióhoz.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.