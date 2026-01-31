2026. január 31. szombat Marcella
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. május 29.Donald Trump amerikai elnök videóüzenete a kivetítõn a kétnapos CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary megnyitóján a Budapest Kongresszusi Központban 2025. május 29-én.MTI/Máthé Zoltán
Világ

Ez lehet Donald Trump eddigi legnagyobb dobása: őrült tervnek nevezik, de az egész Közel-Keletet átrajzolhatja vele

Pénzcentrum
2026. január 31. 14:02

Donald Trump külpolitikai stratégiája, az úgynevezett "őrült elmélet" komoly nyomás alá helyezi Iránt, miközben az amerikai elnök jelentős katonai erőket mozgósít a Közel-Keleten - írja az Al Jazeera.

Trump jelenleg még nagyobb támadással fenyegeti Iránt, mint a 2025 júniusi légicsapások voltak, és ezt az amerikai haditengerészet erőinek iráni vizek felé történő átcsoportosításával nyomatékosítja. Az elnök szerint ezek a fenyegetések arra szolgálnak, hogy rávegyék az irániakat egy olyan megállapodás elfogadására, amely gyakorlatilag véget vetne az ország nukleáris programjának, korlátozná a ballisztikus rakétaprogramját, és megszüntetné a közel-keleti szövetségeseinek nyújtott támogatást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Trump-féle külpolitika erőteljes fenyegetésekre és célzott katonai akciókra épül, miközben igyekszik elkerülni az amerikai haderő hosszú távú bevetését. Az elnök aktívan építi azt a képet, amit sokan "őrült ember elméletként" emlegetnek – ez a Richard Nixon elnökhöz köthető stratégia lényege, hogy az ellenség ne tudja, meddig hajlandó elmenni, még ha irracionálisnak is tűnik.

Trump első elnöksége alatt Kászim Szulejmáni iráni tábornok 2020-as meggyilkolása volt ennek a stratégiának az egyik legjelentősebb példája. Második ciklusában Trump még inkább elmélyítette ezt a külpolitikai stílust, amit Nicolás Maduro venezuelai elnök elrablása is bizonyít, és ami most súlyt ad az Irán elleni fenyegetéseinek.

Ez a taktika két célt szolgál: egyrészt Trump különbözni akar a neokonzervatívoktól, akik az USA-t a 2003-as iraki háborúba vitték, másrészt gyengíteni kívánja a régióban az USA-t vagy Izraelt fenyegető erőket. Lényegében az erő fenyegetésével – és alkalmi támadásokkal – akar rövid távú "győzelmeket" elérni, miközben elkerüli a hosszan tartó konfliktusokat.

A stratégia sikere a kitűzött cél nagyságától függ. Irakban Trump azzal fenyegetőzik, hogy "nem segít többé", ha az Irán-barát Núri al-Máliki lesz a miniszterelnök. Ez a fenyegetés nem háborúval, hanem gazdasági következményekkel jár, így kevésbé tűnik Irak szuverenitása elleni támadásnak.

Szíriában az amerikai politika a fokozatos kivonulásra összpontosít, mivel Trump úgy érzi, Ahmed al-Saraa elnökben partnerre talált. Az USA szíriai politikája két célra összpontosít: az Iszlám Állam megerősödésének megakadályozására és annak biztosítására, hogy Szíriából ne érje fenyegetés Izraelt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Libanonban és Gázában Trump a katonai erő fenyegetését használja két cél elérésére: a háború befejezésére és arra, hogy az USA- és Izrael-ellenes erők beleegyezzenek a leszerelésbe. Mindkét esetben az USA béketeremtőként lép fel, miközben támogatta Izraelt a konfliktusokban.

Az iráni kormány azonban jelzi, hogy egyszerűen nem hisz Trumpnak, korábbi tapasztalatai alapján, amikor tárgyalások közben is támadásokat hajtott végre, és külföldi vezetőket rabolt el az amerikai hatalom demonstrálására. Az irániak kevés kiutat látnak, és a múlt évi tapasztalataik alapján úgy vélik, hogy az engedmények csak további nyomást vonnak maguk után.

Az Iszlám Köztársaság – vagy legalábbis annak egyes elemei – úgy látják, hogy saját túlélésük forog kockán. Így most az USA és Trump számára a másik fél az, akinek talán már nincs vesztenivalója. Ilyen körülmények között kérdéses, hogy működhet-e az "őrült ember" külpolitikai megközelítés.
#világ #donald trump #izrael #irán #hadsereg #amerikai egyesült államok #venezuela #geopolitika #háború #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:02
13:35
13:05
12:27
12:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 31.
Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?
2026. január 30.
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: A vendéglátás régi működési modellje fenntarthatatlanná vált
2026. január 31.
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
2026. január 30.
Komoly krízissel néz farkasszemet milliónyi magyar: 2026-ban minden haramdik család érintett
2026. január 30.
Ezek a legjobb nyaralóhelyek Magyarországon 2026-ban: top útikalauz, nemcsak stopposoknak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 31. szombat
Marcella
5. hét
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
2
1 napja
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
3
1 hete
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
4
2 hete
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
5
5 napja
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: ha ez igaz, az oroszok bármikor lecsaphatnak Európára
PÉNZÜGYI KISOKOS
Medián
nagyságrendileg rendezett statisztikai sorban az az ismérvérték amely megfelezi a sokaságot. A sokaság egyik fele kisebb értéket vesz fel nála, míg a másik fele nagyobbat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 31. 13:05
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
Pénzcentrum  |  2026. január 31. 10:05
Hallottál már a fumuról? Így készültek régen a gyermek születésére a babonás magyarok
Agrárszektor  |  2026. január 31. 12:32
Felkötheti a gatyáját, aki marhával foglalkozik: jön a szigorítás