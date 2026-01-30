Apró betűs részként szerepel, hogy idősebb vendégek is beléphetnek, ha a társaságban legalább egy 39 év alatti személy van.
Nagy bejelentést tett Donald Trump: új embert nevezett ki a jegybank élére
Donald Trump bejelentette, hogy Kevin Warsht jelöli az amerikai jegybank (Fed) elnöki posztjára, aki a jelenlegi elnököt, Jerome Powellt váltaná májusban, amennyiben a szenátus jóváhagyja a kinevezést.
Az amerikai elnök a Truth Social platformon tette közzé bejelentését, ahol elismerően nyilatkozott a jelöltről: "Kevin-t már régóta ismerem, és semmi kétségem sincs afelől, hogy ő lesz az egyik legnagyobb Fed-elnök, talán a legjobb." Trump hozzátette, hogy szerinte Warsh soha nem fog csalódást okozni.
Az 55 éves Kevin Warsh nem ismeretlen a Fed működésében, hiszen 2006 és 2011 között már a jegybank kormányzótanácsának tagja volt az AP hírügynökség szerint.
Trump és a jelenlegi Fed-elnök, Jerome Powell kapcsolata az utóbbi időben megromlott. Bár eredetileg Trump nevezte ki Powellt 2017-ben, idén többször is konfliktusba kerültek, mivel az elnök szerint a Fed nem csökkentette elég gyorsan a kamatokat.
A feszültség tovább nőtt, amikor a Fed a legutóbbi, szerdai ülésén három egymást követő kamatcsökkentés után nem lazított tovább a monetáris politikán. Ez politikailag érzékeny döntés volt, mivel Trump a félidős választások előtt alacsonyabb kamatokat és élénkebb gazdasági növekedést szeretne elérni, míg a jegybank az inflációs kockázatokra és a gazdaság túlfűtésének veszélyeire koncentrál.
A konfliktus januárban tovább mélyült, amikor eljárás indult Powell ellen, amit ő maga "példa nélkülinek" nevezett, és azzal magyarázott, hogy Trump haragját vonta magára a kamatcsökkentések elmaradása miatt. A Fed döntései nemcsak az amerikai, hanem a globális gazdaságra is jelentős hatással vannak, beleértve a magyar monetáris politika mozgásterét is.
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
A katonaság a védelmi erő növelése, valamint az aktív és tartalékos állomány utánpótlása és fiatalítása érdekében tartotta szükségesnek a kötelező szolgálat újbóli bevezetését.
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
Egy ellenőrizetlenül zuhanó kínai rakétafokozat csütörtök délelőtt érkezhet vissza a Föld légkörébe. A HungaroControl figyelmeztetést adott ki a magyar légijármű-üzemeltetőknek.
Donald Trump amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett a Kuba jelentette nemzetbiztonsági fenyegetés miatt,.
Oroszország ideiglenesen felfüggeszthette az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyinhoz intézett kérését követően.
Bréking! Pusztító csatahajót küldött Donald Trump a Közel-Keletre: ez lehet a végső háborús gyújtópont?
Ezzel hatra emelkedett a Közel-Keleten állomásozó amerikai rombolók száma.
Az olajbevételek 2025-ben 20%-kal csökkentek, a költségvetés rekorddeficitet produkált, így Putyin gazdasági pillérei meginogtak.
A többnyire gazdasági válság miatt kirobbant országos tüntetéseket az iráni hatóságok kegyetlen erőszakkal fojtották el.
A dán külügyminiszter csütörtökön konstruktívnak minősítette a Grönland jövőjéről folytatott magas szintű tárgyalásokat.
Váratlan vevő jelentkezett be az orosz Lukoil külföldi érdekeltségeiért: ők vehetik meg a hatalmas birodalmat
Az ügylet gyakorlatilag véget vet a Lukoil nemzetközi terjeszkedésének, amely az orosz olajvállalatok közül a legjelentősebb nemzetközi jelenléttel rendelkezett.
Friedrich Merz német kancellár kizárta, hogy Ukrajna 2027. január 1-jén csatlakozhasson az Európai Unióhoz.
Moszkva kész az elnöki szintű béketárgyalásokra Ukrajnával, de előfeltételként ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozót az orosz fővárosban tartsák.
A spanyol BBVA újra eladná romániai leánybankját, miközben három nagy nyugati pénzintézet verseng a felvásárlásért, ami átrendezheti a piacot.
A román képviselők elégedetlenek a vizsgálat tempójával.
Trump szerint Irán már egy hónapra volt az atomfegyvertől, ezért szerinte elkerülhetetlen volt az amerikai katonai fellépés.
Több mint 200 utas volt a vonaton, amikor Sahed drónok csaptak le rá Kelet-Ukrajnában, több vagon is lángba borult.
800 ezer forintos sarcot vetnek ki minden magyarra évente: sokan nem is tudnak erről a rejtett költségről
A 2025-ös Global Peace Index szerint 2024-ben globálisan közel 20 ezermilliárd dollárnyi gazdasági kárt okozott az erőszak.
Trump népszerűségi mutatója elérte a legalacsonyabb szintet, amióta visszatért a Fehér Házba.
