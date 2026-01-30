Nagy bejelentést tett Donald Trump: új embert nevezett ki a jegybank élére

Donald Trump bejelentette, hogy Kevin Warsht jelöli az amerikai jegybank (Fed) elnöki posztjára, aki a jelenlegi elnököt, Jerome Powellt váltaná májusban, amennyiben a szenátus jóváhagyja a kinevezést.

Az amerikai elnök a Truth Social platformon tette közzé bejelentését, ahol elismerően nyilatkozott a jelöltről: "Kevin-t már régóta ismerem, és semmi kétségem sincs afelől, hogy ő lesz az egyik legnagyobb Fed-elnök, talán a legjobb." Trump hozzátette, hogy szerinte Warsh soha nem fog csalódást okozni.

Az 55 éves Kevin Warsh nem ismeretlen a Fed működésében, hiszen 2006 és 2011 között már a jegybank kormányzótanácsának tagja volt az AP hírügynökség szerint.

Trump és a jelenlegi Fed-elnök, Jerome Powell kapcsolata az utóbbi időben megromlott. Bár eredetileg Trump nevezte ki Powellt 2017-ben, idén többször is konfliktusba kerültek, mivel az elnök szerint a Fed nem csökkentette elég gyorsan a kamatokat.

A feszültség tovább nőtt, amikor a Fed a legutóbbi, szerdai ülésén három egymást követő kamatcsökkentés után nem lazított tovább a monetáris politikán. Ez politikailag érzékeny döntés volt, mivel Trump a félidős választások előtt alacsonyabb kamatokat és élénkebb gazdasági növekedést szeretne elérni, míg a jegybank az inflációs kockázatokra és a gazdaság túlfűtésének veszélyeire koncentrál.

A konfliktus januárban tovább mélyült, amikor eljárás indult Powell ellen, amit ő maga "példa nélkülinek" nevezett, és azzal magyarázott, hogy Trump haragját vonta magára a kamatcsökkentések elmaradása miatt. A Fed döntései nemcsak az amerikai, hanem a globális gazdaságra is jelentős hatással vannak, beleértve a magyar monetáris politika mozgásterét is.