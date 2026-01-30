2026. január 30. péntek Martina, Gerda
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kerek fekete-fehér óra, az óra- és a percmutató majdnem 12 órára mutat. Az esedékesség, a határidő, a visszaszámlálás és a végítélet fogalmának illusztrációja.
Világ

Nagy bejelentést tett Donald Trump: új embert nevezett ki a jegybank élére

Pénzcentrum
2026. január 30. 16:15

Donald Trump bejelentette, hogy Kevin Warsht jelöli az amerikai jegybank (Fed) elnöki posztjára, aki a jelenlegi elnököt, Jerome Powellt váltaná májusban, amennyiben a szenátus jóváhagyja a kinevezést.

Az amerikai elnök a Truth Social platformon tette közzé bejelentését, ahol elismerően nyilatkozott a jelöltről: "Kevin-t már régóta ismerem, és semmi kétségem sincs afelől, hogy ő lesz az egyik legnagyobb Fed-elnök, talán a legjobb." Trump hozzátette, hogy szerinte Warsh soha nem fog csalódást okozni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az 55 éves Kevin Warsh nem ismeretlen a Fed működésében, hiszen 2006 és 2011 között már a jegybank kormányzótanácsának tagja volt az AP hírügynökség szerint.

Trump és a jelenlegi Fed-elnök, Jerome Powell kapcsolata az utóbbi időben megromlott. Bár eredetileg Trump nevezte ki Powellt 2017-ben, idén többször is konfliktusba kerültek, mivel az elnök szerint a Fed nem csökkentette elég gyorsan a kamatokat.

A feszültség tovább nőtt, amikor a Fed a legutóbbi, szerdai ülésén három egymást követő kamatcsökkentés után nem lazított tovább a monetáris politikán. Ez politikailag érzékeny döntés volt, mivel Trump a félidős választások előtt alacsonyabb kamatokat és élénkebb gazdasági növekedést szeretne elérni, míg a jegybank az inflációs kockázatokra és a gazdaság túlfűtésének veszélyeire koncentrál.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A konfliktus januárban tovább mélyült, amikor eljárás indult Powell ellen, amit ő maga "példa nélkülinek" nevezett, és azzal magyarázott, hogy Trump haragját vonta magára a kamatcsökkentések elmaradása miatt. A Fed döntései nemcsak az amerikai, hanem a globális gazdaságra is jelentős hatással vannak, beleértve a magyar monetáris politika mozgásterét is.
Címlapkép: Getty Images
#jegybank #kamat #infláció #gazdaság #világ #usa #donald trump #kamatcsökkentés #monetáris politika #fed #amerikai választások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:28
16:15
16:01
15:45
15:36
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 30.
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: A vendéglátás régi működési modellje fenntarthatatlanná vált
2026. január 29.
A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
2026. január 30.
Ezek a legjobb nyaralóhelyek Magyarországon 2026-ban: top útikalauz, nemcsak stopposoknak
2026. január 30.
Ki építhet és ki költözhet? Behúzták a féket az önkormányzatok a Balatonnál
2026. január 30.
Papíron olcsó, de magyarként drága a fővárosban élni: csúnya megélhetési válság kerekedik Budapesten?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 30. péntek
Martina, Gerda
5. hét
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
2
1 hete
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
3
6 órája
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
4
5 órája
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
5
4 napja
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: ha ez igaz, az oroszok bármikor lecsaphatnak Európára
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerizált értékpapír
Elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 30. 16:01
Ezek a legjobb nyaralóhelyek Magyarországon 2026-ban: top útikalauz, nemcsak stopposoknak
Pénzcentrum  |  2026. január 30. 15:16
Már most visszavágták a 2026-os növekedési várakozásokat: elképesztő gödörbe kerülhetett Magyarország
Agrárszektor  |  2026. január 30. 15:29
Meglepő hírek jöttek a szójapiacról: mégis, mit csinál Kína?