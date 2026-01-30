Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni

Szerbia újra bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot, amely 75 napos lesz a férfiak számára, míg a nők önkéntesen jelentkezhetnek. A hadkötelesek nyilvántartásba vétele már ősszel megkezdődik.

Aleksandar Vucic szerb elnök csütörtökön jelentette be, hogy a kötelező katonai szolgálat december végén vagy jövő év márciusában indul újra. Az elnök hangsúlyozta, hogy Belgrád nem törekszik provokációra, de fontosnak tartja az ország elrettentő képességének megőrzését és megerősítését.

A szerb államfő szerint az országnak felelősségteljesen kell eljárnia, mivel a térségben katonai szövetségek alakulnak Szerbia ellen. Kiemelte, hogy az ország légvédelme és légi ereje az utóbbi időben jelentősen megerősödött, és hasonló fejlesztésekre van szükség más területeken is.

Vucic elmondta, hogy Szerbia a GDP mintegy 2,65 százalékát fordítja védelemre és biztonságra, amelynek több mint fele beruházás. A 2010-ben megszüntetett kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását két éve kezdeményezte a szerb hadsereg vezérkara.

A katonaság a védelmi erő növelése, valamint az aktív és tartalékos állomány utánpótlása és fiatalítása érdekében tartotta szükségesnek a kötelező szolgálat újbóli bevezetését, amit a leghatékonyabb megoldásnak ítéltek.