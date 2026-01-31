2026. január 31. szombat Marcella
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Palm Beach, 2024. március 6.A Republikánus Párt elnökjelöltségére pályázó Donald Trump volt amerikai elnök támogatóihoz beszél Mar-a-Lago birtokán, a floridai Palm Beachben 2024. március 5-én, az úgynevezett szuperkedden. Az elõválas
Világ

Teljesen kiborult Moszkva: Trump egyetlen aláírással keresztbe tehetett a tárgyalásoknak

Pénzcentrum
2026. január 31. 11:05

A Kuba miatt kihirdetett amerikai nemzetbiztonsági vészhelyzet váltott ki heves reakciót Moszkvában: az orosz külügy szerint Donald Trump döntése súlyosan rontja az esélyeket a washingtoni–moszkvai párbeszédre, írja a Portfolio.

Az Egyesült Államok január 29-én olyan lépést tett Oroszországgal szemben, amely jelentősen megnehezítheti a két ország közötti párbeszéd folytatását – jelentette ki Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő. A bírálat egy olyan ügyre vonatkozik, amely nem kapcsolódik közvetlenül sem az orosz–amerikai kapcsolatokhoz, sem az ukrajnai háborúhoz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kifogásolt döntés egy Donald Trump által aláírt elnöki rendelet, amelyben az amerikai elnök nemzetbiztonsági vészhelyzetet hirdetett Kuba tevékenysége miatt. Kuba Oroszország szoros szövetségesének számít, Moszkvát pedig nemcsak az aggasztja, hogy Washington ellenséges lépéseket tervez partnerországa ellen, hanem az is, ahogyan az Egyesült Államok a dokumentumban megfogalmazta álláspontját.

Zaharova szerint a rendelet több országot – köztük Oroszországot is – ellenséges és rosszindulatú államként jelöl meg, amit a szóvivő „sokkoló” fejleménynek nevezett. Állítása szerint ez a minősítés nem segíti elő az orosz–amerikai kapcsolatok stabilizálását, és kifejezetten hátráltathatja a Washington és Moszkva közötti tárgyalásokat.

Kapcsolódó cikkeink:

Az orosz külügyi szóvivő úgy fogalmazott: az ilyen jellegű lépések nem növelik az Egyesült Államok hitelességét abban a közvetítő szerepben sem, amelyet több nemzetközi válság rendezésében vállalna.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A rendeletben Trump azt is kifogásolta, hogy Kubában működik a legnagyobb tengerentúli orosz hírszerzési központ, amely szerinte érzékeny adatokat próbál megszerezni az Egyesült Államoktól. Erre a felvetésre Zaharova nem reagált.

Címlapi kép: Rebecca Blackwell, MTI/MTVA
#oroszország #amerika #világ #konfliktus #usa #donald trump #politika #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #moszkva

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:05
10:29
10:05
09:34
09:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 31.
Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?
2026. január 30.
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: A vendéglátás régi működési modellje fenntarthatatlanná vált
2026. január 30.
Komoly krízissel néz farkasszemet milliónyi magyar: 2026-ban minden haramdik család érintett
2026. január 30.
Ezek a legjobb nyaralóhelyek Magyarországon 2026-ban: top útikalauz, nemcsak stopposoknak
2026. január 30.
Ki építhet és ki költözhet? Behúzták a féket az önkormányzatok a Balatonnál
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 31. szombat
Marcella
5. hét
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
2
1 napja
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
3
1 hete
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
4
2 hete
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
5
5 napja
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: ha ez igaz, az oroszok bármikor lecsaphatnak Európára
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjmentes leszállítás
lehetőség az életbiztosítások fenntartására díjfizetés nélkül is. A tartam változatlan marad: a biztosítási összeg azonban az addig már befizetett díjak által fedezett mértékig (általában jelentősen) lecsökken.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 31. 10:05
Hallottál már a fumuról? Így készültek régen a gyermek születésére a babonás magyarok
Pénzcentrum  |  2026. január 31. 09:02
Elvitték az európai szuperlottó gigantikus főnyereményét: ezek voltak a vagyont érő számok
Agrárszektor  |  2026. január 31. 10:02
Ezért kerül klór a csapvízbe Magyarországon: jobb, ha tudod, mi az oka