Egyetlen Truth Social-poszt elég volt ahhoz, hogy az ezüst ára egy nap alatt 30 százalékot zuhanjon a piacokon.
Teljesen kiborult Moszkva: Trump egyetlen aláírással keresztbe tehetett a tárgyalásoknak
A Kuba miatt kihirdetett amerikai nemzetbiztonsági vészhelyzet váltott ki heves reakciót Moszkvában: az orosz külügy szerint Donald Trump döntése súlyosan rontja az esélyeket a washingtoni–moszkvai párbeszédre, írja a Portfolio.
Az Egyesült Államok január 29-én olyan lépést tett Oroszországgal szemben, amely jelentősen megnehezítheti a két ország közötti párbeszéd folytatását – jelentette ki Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő. A bírálat egy olyan ügyre vonatkozik, amely nem kapcsolódik közvetlenül sem az orosz–amerikai kapcsolatokhoz, sem az ukrajnai háborúhoz.
A kifogásolt döntés egy Donald Trump által aláírt elnöki rendelet, amelyben az amerikai elnök nemzetbiztonsági vészhelyzetet hirdetett Kuba tevékenysége miatt. Kuba Oroszország szoros szövetségesének számít, Moszkvát pedig nemcsak az aggasztja, hogy Washington ellenséges lépéseket tervez partnerországa ellen, hanem az is, ahogyan az Egyesült Államok a dokumentumban megfogalmazta álláspontját.
Zaharova szerint a rendelet több országot – köztük Oroszországot is – ellenséges és rosszindulatú államként jelöl meg, amit a szóvivő „sokkoló” fejleménynek nevezett. Állítása szerint ez a minősítés nem segíti elő az orosz–amerikai kapcsolatok stabilizálását, és kifejezetten hátráltathatja a Washington és Moszkva közötti tárgyalásokat.
Az orosz külügyi szóvivő úgy fogalmazott: az ilyen jellegű lépések nem növelik az Egyesült Államok hitelességét abban a közvetítő szerepben sem, amelyet több nemzetközi válság rendezésében vállalna.
A rendeletben Trump azt is kifogásolta, hogy Kubában működik a legnagyobb tengerentúli orosz hírszerzési központ, amely szerinte érzékeny adatokat próbál megszerezni az Egyesült Államoktól. Erre a felvetésre Zaharova nem reagált.
Címlapi kép: Rebecca Blackwell, MTI/MTVA
-
