Keményen üzent Friedrich Merz Ukrajnának: ki van zárva a gyorsított uniós csatlakozás

Friedrich Merz német kancellár kizárta, hogy Ukrajna 2027. január 1-jén csatlakozhasson az Európai Unióhoz, és emlékeztetett arra, hogy a koppenhágai feltételek teljesítése rendszerint hosszú éveket vesz igénybe - írja a 24.hu.

A kereszténydemokrata politikus a kormánykoalíciós pártok vezetőivel folytatott egyeztetés után hangsúlyozta: minden tagjelölt országnak maradéktalanul teljesítenie kell a koppenhágai kritériumokat, a folyamat pedig általában elhúzódik.

Merz fontosnak tartja, hogy Kijev számára egyértelmű európai perspektíva álljon fenn, ugyanakkor szerinte Ukrajna csak lépésről lépésre kerülhet közelebb az unióhoz. Úgy véli, a gyors, néhány éven belüli csatlakozás nem reális forgatókönyv.

A kancellár kiemelte, hogy jelenleg más kérdések élveznek elsőbbséget, mindenekelőtt a háborút lezáró tárgyalások. Németország szorosan együttműködik az amerikai és az ukrán delegációkkal, és a tárgyalási dokumentumok előkészítésében is aktívan részt vett.

Merz pozitívan értékelte, hogy közvetlen egyeztetések zajlanak Moszkva és Kijev között. Ugyanakkor leszögezte: Berlin nem közvetítőként, hanem egyértelműen Ukrajna oldalán vesz részt a béketeremtési erőfeszítésekben.

Lars Klingbeil alkancellár külön is méltatta a kancellár munkáját. A szociáldemokrata politikus szerint Európa egy időre háttérbe szorult a tárgyalásokban, és részben Merznek köszönhető, hogy szorosabb együttműködés alakult ki az európai országok, Ukrajna és az Egyesült Államok között.

Az alkancellár ugyanakkor nem tartja időszerűnek a közvetlen tárgyalásokat Németország, illetve az Európai Unió és Oroszország között. "Hogy mikor jön el az a pillanat, amikor az európai vezetők ismét közvetlenül tárgyalnak Putyinnal, azt majd később kell eldönteni. Most még nem látom ennek az idejét" – fogalmazott Klingbeil.