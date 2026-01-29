Moszkva kész az elnöki szintű béketárgyalásokra Ukrajnával, de előfeltételként ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozót az orosz fővárosban tartsák.
Keményen üzent Friedrich Merz Ukrajnának: ki van zárva a gyorsított uniós csatlakozás
Friedrich Merz német kancellár kizárta, hogy Ukrajna 2027. január 1-jén csatlakozhasson az Európai Unióhoz, és emlékeztetett arra, hogy a koppenhágai feltételek teljesítése rendszerint hosszú éveket vesz igénybe - írja a 24.hu.
A kereszténydemokrata politikus a kormánykoalíciós pártok vezetőivel folytatott egyeztetés után hangsúlyozta: minden tagjelölt országnak maradéktalanul teljesítenie kell a koppenhágai kritériumokat, a folyamat pedig általában elhúzódik.
Merz fontosnak tartja, hogy Kijev számára egyértelmű európai perspektíva álljon fenn, ugyanakkor szerinte Ukrajna csak lépésről lépésre kerülhet közelebb az unióhoz. Úgy véli, a gyors, néhány éven belüli csatlakozás nem reális forgatókönyv.
A kancellár kiemelte, hogy jelenleg más kérdések élveznek elsőbbséget, mindenekelőtt a háborút lezáró tárgyalások. Németország szorosan együttműködik az amerikai és az ukrán delegációkkal, és a tárgyalási dokumentumok előkészítésében is aktívan részt vett.
Merz pozitívan értékelte, hogy közvetlen egyeztetések zajlanak Moszkva és Kijev között. Ugyanakkor leszögezte: Berlin nem közvetítőként, hanem egyértelműen Ukrajna oldalán vesz részt a béketeremtési erőfeszítésekben.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Lars Klingbeil alkancellár külön is méltatta a kancellár munkáját. A szociáldemokrata politikus szerint Európa egy időre háttérbe szorult a tárgyalásokban, és részben Merznek köszönhető, hogy szorosabb együttműködés alakult ki az európai országok, Ukrajna és az Egyesült Államok között.
Az alkancellár ugyanakkor nem tartja időszerűnek a közvetlen tárgyalásokat Németország, illetve az Európai Unió és Oroszország között. "Hogy mikor jön el az a pillanat, amikor az európai vezetők ismét közvetlenül tárgyalnak Putyinnal, azt majd később kell eldönteni. Most még nem látom ennek az idejét" – fogalmazott Klingbeil.
Váratlan vevő jelentkezett be az orosz Lukoil külföldi érdekeltségeiért: ők vehetik meg a hatalmas birodalmat
Az ügylet gyakorlatilag véget vet a Lukoil nemzetközi terjeszkedésének, amely az orosz olajvállalatok közül a legjelentősebb nemzetközi jelenléttel rendelkezett.
Trump szerint Irán már egy hónapra volt az atomfegyvertől, ezért szerinte elkerülhetetlen volt az amerikai katonai fellépés.
Több mint 200 utas volt a vonaton, amikor Sahed drónok csaptak le rá Kelet-Ukrajnában, több vagon is lángba borult.
800 ezer forintos sarcot vetnek ki minden magyarra évente: sokan nem is tudnak erről a rejtett költségről
A 2025-ös Global Peace Index szerint 2024-ben globálisan közel 20 ezermilliárd dollárnyi gazdasági kárt okozott az erőszak.
Trump népszerűségi mutatója elérte a legalacsonyabb szintet, amióta visszatért a Fehér Házba.
Elképesztő jutalom: közel 400 millió forintot ajánl a kormány annak, aki kézre keríti a nagy áramszünet felelősét
A gyújtogatásért egy Vulkán csoport nevű, szélsőbaloldaliként emlegetett szervezet vállalta a felelősséget.
Ausztrália délkeleti részén rekordokat döntő hőhullám tombol, Victoria államban pedig a tűzoltók legalább hat nagyobb erdőtűzzel küzdenek
Oroszország megelőzte Kínát, Magyarország pedig a 57. helyre került a világ haderejének erősorrendjében.
A kínai külügyminisztérium szerint Japánnak sem történelmi, sem jogi alapon nincs joga állást foglalni Tajvan ügyében.
További 17 ezer halálesetről szóló információt még vizsgálnak.
A megszálló alakulatok harci kedve eközben jelentősen meggyengült.
Oroszország megkezdte katonai jelenlétének csökkentését Északkelet-Szíriában, miután öt helyi forrás megerősítette, hogy megindult az orosz erők kivonása.
A rakéták Phenjantól északra lévő lőtérről indultak délután 4 óra előtt, és hozzávetőlegesen 350 kilométert repültek.
Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint az új megállapodás számos lehetőséget nyit meg 1,4 milliárd indiai és több millió európai számára.
A tárgyalásokat 2022-ben indították újra, de a megállapodás létrejöttét sokáig késleltették a "kölcsönösen érzékeny" területek, mint a mezőgazdaság és az autóipar.
Az amerikai elnök szerint Szöul megszegte a tavalyi kereskedelmi megállapodást, ezért több kulcságazatot is vámemeléssel sújt.
Kiderült, ezt kéri Trump Ukrajnától a biztonsági garanciákért cserébe: súlyos árat fizethet Zelenszkij?
Az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de ennek feltételeként békeszerződés aláírását és területi engedményeket vár el.
Iránban közben tovább nő a kormányellenes tüntetések halálos áldozatainak száma.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.